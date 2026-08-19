Καύσιμα: Πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη σε 30 νομούς – «Καίνε» οι τιμές στις διακοπές του Αυγούστου

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Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα επιβαρύνει τις μετακινήσεις των εκδρομέων του Αυγούστου, καθώς η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει περάσει πλέον στις αντλίες.

Η αμόλυβδη βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο σε 30 νομούς της χώρας, ενώ πάνω από το ίδιο επίπεδο πωλείται το πετρέλαιο κίνησης σε 25 νομούς, με τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις να καταγράφονται κυρίως σε νησιωτικές και τουριστικές περιοχές.

Η άνοδος αποτυπώνεται και στην πανελλαδική μέση τιμή. Στις 18 Αυγούστου 2026 η απλή αμόλυβδη πέρασε το όριο των 2 ευρώ, φτάνοντας τα 2,002 ευρώ το λίτρο, από 1,998 ευρώ μία ημέρα νωρίτερα. Η αμόλυβδη 100 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2,250 ευρώ, ενώ το diesel κίνησης έφτασε στα 1,996 ευρώ το λίτρο. Σταθερό στα 0,957 ευρώ παρέμεινε το υγραέριο κίνησης.

Οι πιέσεις στην αγορά συνδέονται με το διεθνές πετρέλαιο, το οποίο κινείται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι, ενώ η εξασθένηση των προσδοκιών για άμεση διπλωματική διέξοδο στην κρίση ΗΠΑ–Ιράν περιορίζει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τις προσδοκίες για γρήγορη αποκλιμάκωση. Η εξέλιξη των τιμών στην Ελλάδα θα εξαρτηθεί από την πορεία του αργού, την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου και τον ρυθμό με τον οποίο οι διεθνείς μεταβολές μεταφέρονται στην εγχώρια αγορά.

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Η έξοδος του Αυγούστου γίνεται ακριβότερη για χιλιάδες οδηγούς, με την απλή αμόλυβδη να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ κατά μέσο όρο πανελλαδικά. Σε 30 νομούς η βενζίνη βρίσκεται ήδη πάνω από αυτό το επίπεδο, ενώ σε 25 νομούς το ίδιο συμβαίνει με το diesel κίνησης. Στην κορυφή της ακρίβειας βρίσκονται οι Κυκλάδες, όπου οι μέσες τιμές ξεπερνούν τα 2,20 ευρώ το λίτρο.

Πάνω από 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης

Τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων δείχνουν την ανοδική πορεία μέσα σε μόλις μία ημέρα.

Στις 17 Αυγούστου 2026, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων ήταν 1,998 ευρώ το λίτρο, της αμόλυβδης 100 οκτανίων 2,248 ευρώ, του diesel κίνησης 1,989 ευρώ και του υγραερίου κίνησης 0,957 ευρώ.

Στις 18 Αυγούστου, η απλή αμόλυβδη αυξήθηκε στα 2,002 ευρώ, η 100άρα στα 2,250 ευρώ και το diesel στα 1,996 ευρώ, πλησιάζοντας και αυτό σε πανελλαδικό επίπεδο το όριο των 2 ευρώ. Το υγραέριο παρέμεινε στα 0,957 ευρώ.

Αμόλυβδη πάνω από 2 ευρώ σε 30 νομούς

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο τιμών υγρών καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, σε 30 νομούς η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Πάνω από αυτό το επίπεδο βρίσκεται η βενζίνη σε Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Γρεβενά, Εύβοια, Ευρυτανία, Ζάκυνθο, Ηράκλειο, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Καβάλα, Καρδίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λασίθι, Λακωνία, Λευκάδα, Μαγνησία, Μεσσηνία, Ξάνθη, Ρέθυμνο, Σάμο, Τρίκαλα, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Χαλκιδική, Χανιά και Χίο, καθώς και στις περιοχές με τις υψηλότερες τιμές.

Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Λέσβος στην κορυφή

Τις υψηλότερες τιμές καταγράφουν οι Κυκλάδες, όπου η μέση τιμή της αμόλυβδης φτάνει τα 2,251 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel κίνησης βρίσκεται στα 2,235 ευρώ.

Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα, με την αμόλυβδη στα 2,219 ευρώ και το diesel στα 2,085 ευρώ. Στη Λέσβο, αντίστοιχα, οι μέσες τιμές διαμορφώνονται στα 2,090 ευρώ για την αμόλυβδη και στα 2,087 ευρώ για το diesel.

Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο σε συνολικά 25 νομούς, με τις Κυκλάδες να καταγράφουν και σε αυτή την κατηγορία την υψηλότερη μέση τιμή.

Το διεθνές πετρέλαιο πάνω από τα 91 δολάρια

Η νέα επιβάρυνση στις αντλίες έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το πετρέλαιο κινείται διεθνώς πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι προσδοκίες για άμεση διπλωματική διέξοδο στην κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασθενούν, περιορίζοντας τα περιθώρια για γρήγορη αποκλιμάκωση των τιμών.

Οι πρατηριούχοι αποφεύγουν τις προβλέψεις για την πορεία της αγοράς, καθώς οι επόμενες μεταβολές θα εξαρτηθούν τόσο από τις διεθνείς τιμές του αργού όσο και από την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου και την ταχύτητα μετακύλισης των ανατιμήσεων στην ελληνική αγορά.

Ανάχωμα οι παρεμβάσεις στο diesel

Η εικόνα στις αντλίες θα ήταν ακόμη πιο επιβαρυμένη χωρίς τις παρεμβάσεις που βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή.

Οι εκπτώσεις των διυλιστηρίων, σε συνδυασμό με την κρατική επιδότηση στο diesel κίνησης έως το τέλος Αυγούστου, λειτουργούν ως ανάχωμα στις αυξήσεις, περιορίζοντας μέρος της επιβάρυνσης που προκαλεί το διεθνές ράλι του πετρελαίου.

Παρά τις παρεμβάσεις, πάντως, οι οδηγοί που πραγματοποιούν τις καλοκαιρινές τους μετακινήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικά αυξημένο κόστος, ιδιαίτερα στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπου οι τιμές έχουν απομακρυνθεί αισθητά από τον πανελλαδικό μέσο όρο.