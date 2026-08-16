Κάθε πέρσι και φθηνότερο το σουβλάκι: Έως 6,5 ευρώ το τυλιχτό
Πίνακας περιεχομένων
Σε «είδος πολυτελείας» τείνει να μετατραπεί το σουβλάκι για πολλούς καταναλωτές, καθώς η τιμή του παραδοσιακού και άλλοτε οικονομικού φαγητού έχει αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας σε ορισμένες περιοχές ακόμη και τα 6,5 ευρώ.
Το τυλιχτό, που για χρόνια αποτελούσε μία από τις πιο προσιτές επιλογές γρήγορου φαγητού, επιβαρύνει πλέον αισθητά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια παραγγελία για μια τετραμελή οικογένεια μπορεί να κοστίσει ακόμη και 40 ευρώ.
Η σύγκριση των τιμών του 2025 με εκείνες του 2026 αποτυπώνει τις αυξήσεις. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, στην Αθήνα ένα τυλιχτό κόστιζε πέρυσι από 3,70 έως 4 ευρώ, ενώ φέτος η τιμή του κυμαίνεται από 3,80 έως και 5 ευρώ.
Ακόμη υψηλότερες είναι οι τιμές στη Θεσσαλονίκη, όπου το 2025 ένα τυλιχτό κόστιζε από 4,20 έως 4,80 ευρώ, ενώ το 2026 η τιμή του φτάνει ακόμη και τα 5,30 ευρώ.
Το μεγαλύτερο κόστος, ωστόσο, καταγράφεται στην Κρήτη. Το 2025 οι τιμές κυμαίνονταν από 3,80 έως 5,50 ευρώ, ενώ φέτος ένα τυλιχτό μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 6,50 ευρώ.
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr