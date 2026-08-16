Κάθε πέρσι και φθηνότερο το σουβλάκι: Έως 6,5 ευρώ το τυλιχτό

Στην παγίωση κι επέκταση σε όλη τη χώρα του Προσωπικού Βοηθού ως μόνιμου θεσμού, που προσφέρει ως 1.939 ευρώ τον μήνα για προσωπική βοήθεια και υψηλές αμοιβές για Προσωπικούς Βοηθούς και Επιτροπές Αξιολόγησης, χωρίς καμία ενέργεια έως το τέλος του 2026 για τους σημερινούς ωφελούμενους, ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.