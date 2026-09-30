ΟΠΕΚΑ – Επίδομα παιδιού: Έρχεται έκτακτη πληρωμή – Πότε θα γίνει

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Σε εμβόλιμη πληρωμή του επιδόματος παιδιού Α21 προχωρά ο ΟΠΕΚΑ στις 9 Οκτωβρίου, με περίπου 5.000 οικογένειες να περιλαμβάνονται στη νέα εκκαθάριση.

Η πρόσθετη καταβολή συνδέεται με εκκρεμότητες που δημιουργήθηκαν στην έναρξη της σχολικής χρονιάς και επηρέασαν αιτήσεις οικογενειών με παιδιά για τα οποία δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως τα απαραίτητα σχολικά στοιχεία.

Παράλληλα, μετατίθεται η επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Α21. Αντί για τις 30 Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα θα ανοίξει ξανά τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 στις 08:00, τόσο για νέες αιτήσεις όσο και για αλλαγές σε αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί.

Γιατί γίνεται η έκτακτη πληρωμή

Η νέα εκκαθάριση αποφασίστηκε προκειμένου να ενταχθούν στην πληρωμή δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις επηρεάστηκαν από τεχνική εκκρεμότητα που παρουσιάστηκε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Το ζήτημα αφορούσε παιδιά για τα οποία έπρεπε να επιβεβαιωθεί ότι είχαν ολοκληρώσει την προηγούμενη σχολική χρονιά και είχαν εγγραφεί στην επόμενη τάξη. Η απαραίτητη διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς υπήρξε καθυστέρηση στην ανάρτηση των σχετικών στοιχείων από τις σχολικές μονάδες στο πληροφοριακό σύστημα mySchool.

Ως αποτέλεσμα, ορισμένες αιτήσεις δεν μπόρεσαν να εκκαθαριστούν κανονικά. Με τη νέα διαδικασία επιχειρείται να συμπεριληφθούν οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι στην εμβόλιμη καταβολή της 9ης Οκτωβρίου.

Ποιες οικογένειες αφορά

Η έκτακτη πληρωμή αφορά περίπου 5.000 οικογένειες που επηρεάστηκαν από την παραπάνω εκκρεμότητα με τα στοιχεία φοίτησης των παιδιών.

Κομβικό σημείο, ωστόσο, είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αίτηση Α21. Για να ληφθεί υπόψη από τον ΟΠΕΚΑ, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί οριστική υποβολή και η αίτηση να εμφανίζεται ως εγκεκριμένη.

Αντίθετα, αιτήσεις που έχουν απλώς αποθηκευτεί αλλά δεν έχουν υποβληθεί οριστικά δεν υπολογίζονται για την καταβολή του επιδόματος.

Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα Α21

Η πρόσθετη διαδικασία εκκαθάρισης φέρνει αλλαγή και στον προγραμματισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η πλατφόρμα του επιδόματος παιδιού Α21 θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 08:00, αντί για τις 30 Σεπτεμβρίου. Με την επαναλειτουργία της θα είναι δυνατή τόσο η υποβολή νέων αιτήσεων για το 2026 όσο και η τροποποίηση αιτήσεων που έχουν ήδη κατατεθεί.

Τα ποσά του επιδόματος παιδιού

Το ποσό που λαμβάνει κάθε οικογένεια διαμορφώνεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών. Για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά, το επίδομα κυμαίνεται από 28 έως 70 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται το νοικοκυριό. Από το τρίτο εξαρτώμενο παιδί και μετά, το αντίστοιχο ποσό διπλασιάζεται.

Έτσι, για τις περίπου 5.000 οικογένειες που έμειναν εκτός λόγω της εκκρεμότητας με τα σχολικά στοιχεία, η κρίσιμη ημερομηνία είναι πλέον η 9η Οκτωβρίου, οπότε και έχει προγραμματιστεί η εμβόλιμη πληρωμή.