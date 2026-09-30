Άνω Λιόσια: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η διευθύντρια του νηπιαγωγείου – Τι καταγγέλλουν οι γονείς

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Σοβαρά στο νοσοκομείο η διευθύντρια μετά την επίθεση – Νέες καταγγελίες γονέων

Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων, μετά την επίθεση που, όπως η ίδια καταγγέλλει, δέχθηκε από γονείς τετράχρονης μαθήτριας.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση παίρνει νέες διαστάσεις, καθώς γονείς και μαθητές διατυπώνουν πρόσθετες καταγγελίες για τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού απέναντι σε παιδιά, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν ακόμη και ισχυρισμοί περί ρατσιστικής αντιμετώπισης μαθητών Ρομά.

Η υπόθεση εξελίσσεται πλέον σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Από τη μία διερευνώνται όσα καταγράφηκαν στο βίντεο από τον προαύλιο χώρο του σχολείου και οι καταγγελίες που ακολούθησαν για τη συμπεριφορά της διευθύντριας. Από την άλλη, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν την καταγγελλόμενη επίθεση που δέχθηκε η ίδια μετά το περιστατικό.

Για τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ έχει αποφασιστεί και η μετακίνησή της σε άλλο νηπιαγωγείο.

Η καταγγελία της διευθύντριας για την επίθεση

Σύμφωνα με τη μήνυση που υπέβαλε η εκπαιδευτικός, μετά το περιστατικό δέχθηκε επίθεση από τους γονείς τετράχρονης μαθήτριας.

Η ίδια καταγγέλλει ότι ο πατέρας του παιδιού τη χτύπησε με γροθιά στο κεφάλι και ότι η μητέρα τη χαστούκισε. Μετά το επεισόδιο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση, διαπιστώθηκαν τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Η μητέρα συνελήφθη, ενώ ο πατέρας αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο αναπληρωτής διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, επιβεβαίωσε ότι η διευθύντρια εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

«Είναι μωρά, δεν μπορείς να φέρεσαι έτσι»

Την ίδια στιγμή, νέες καταγγελίες γονέων έρχονται να προστεθούν σε όσα έχουν ήδη γίνει γνωστά μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο.

Μητέρα παιδιού που φοιτά στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο υποστηρίζει ότι έχει δει η ίδια τη διευθύντρια να φωνάζει σε παιδιά, ενώ προχωρά και σε καταγγελία για χτύπημα παιδιού στα χέρια.

«Είδαμε να φωνάζει στα παιδιά. Κακοποίησε το μικρό, χτύπησε το μικρό στα χέρια για μια καρέκλα και για το πού βάζουν τα σκουπίδια», αναφέρει.

Η ίδια επιμένει στη μικρή ηλικία των μαθητών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι μωρά. Δεν πρέπει να το κάνουν αυτό σε ένα μωρό. Αν δεν αντέχει, να μην κάνει αυτή τη δουλειά, να μην πάει ούτε σε άλλο σχολείο».

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν καταγγελίες της μητέρας και περιλαμβάνονται στα στοιχεία που αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης.

Καταγγελίες για συμπεριφορά απέναντι σε παιδιά Ρομά

Μία ακόμη σοβαρή πτυχή της υπόθεσης αφορά ισχυρισμούς γονέων περί διαφορετικής αντιμετώπισης παιδιών Ρομά.

Η ίδια μητέρα εκφράζει την εκτίμηση ότι πίσω από τη συμπεριφορά που καταγγέλλει ενδεχομένως υπήρχε ρατσιστικό υπόβαθρο.

«Μάλλον έχει τον ρατσισμό μέσα της και της βγήκε αμέσως», υποστηρίζει, σημειώνοντας ότι ζει στην περιοχή εδώ και περίπου 20 χρόνια και ότι τα μεγαλύτερα παιδιά της είχαν φοιτήσει σε σχολεία της περιοχής χωρίς να αντιμετωπίσουν ανάλογο πρόβλημα.

Παράλληλα, αναφέρει ότι τα παιδιά είχαν μιλήσει και παλαιότερα στις οικογένειές τους για περιστατικά στο νηπιαγωγείο, χωρίς οι γονείς να δώσουν τότε ιδιαίτερη σημασία.

«Μας το έλεγαν τα παιδιά μας, αλλά δεν το πιστεύαμε. Λέγαμε “παιδιά είναι…”», σημειώνει.

Οι ισχυρισμοί περί ρατσιστικής συμπεριφοράς δεν αποτελούν μέχρι στιγμής διαπιστωμένο εύρημα των αρμόδιων Αρχών και μένει να διερευνηθούν.

Η καταγγελία για τη φράση «φύγε μαύρε»

Στο πλαίσιο των νέων καταγγελιών αναφέρεται και περιστατικό που φέρεται να αφορά μαθητή γειτονικού σχολείου.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, η διευθύντρια φέρεται να απευθύνθηκε στον μαθητή με τη φράση «φύγε μαύρε».

Πρόκειται επίσης για ισχυρισμό που δεν έχει επιβεβαιωθεί ως γεγονός και αναμένεται να αξιολογηθεί μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία και τις μαρτυρίες της υπόθεσης.

Τι υποστηρίζει μαθητής που βρέθηκε στο σημείο

Στο περιστατικό φέρεται να παρενέβησαν και μαθητές γειτονικού γυμνασίου.

Ένας από αυτούς υποστηρίζει ότι είδε τη διευθύντρια να χτυπά το τετράχρονο παιδί και ότι της ζήτησε τον λόγο.

«Της φωνάζω: “Γιατί κάνετε αυτό το πράγμα πάνω σε ένα παιδάκι; Μιλάμε για παιδί που παίζει στην κούνια”», αναφέρει.

Κατά τη δική του μαρτυρία, η εκπαιδευτικός άρχισε στη συνέχεια να τον καταγράφει με το κινητό της και του είπε: «Τώρα έρχεται η αστυνομία για να σε μαζέψει».

Ο μαθητής υποστηρίζει ότι η αντιπαράθεση συνεχίστηκε, με τη διευθύντρια να του λέει: «Η μάνα σου τώρα θα πληρώσει πέντε χιλιάρικα για το σχολείο που μου έχουν χαλάσει;».

Άλλος μαθητής ισχυρίζεται ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό, αναφέροντας ότι η διευθύντρια φώναζε στα παιδιά και άλλες φορές.

ΕΔΕ και μετακίνηση σε άλλο νηπιαγωγείο

Παράλληλα με την αστυνομική και δικαστική διερεύνηση της καταγγελλόμενης επίθεσης σε βάρος της εκπαιδευτικού, βρίσκεται σε εξέλιξη και η διοικητική έρευνα για τη δική της συμπεριφορά.

Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση καλείται να διερευνήσει τις συνθήκες του περιστατικού και να αξιολογήσει το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων και όχι μόνο το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Παράλληλα, έχει αποφασιστεί η μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο νηπιαγωγείο.

Η υπόθεση παραμένει έτσι ανοιχτή σε διαφορετικά επίπεδα, με τις αρμόδιες Αρχές να καλούνται να διερευνήσουν τόσο τις καταγγελίες γονέων και μαθητών όσο και την επίθεση που καταγγέλλει ότι δέχθηκε η ίδια η εκπαιδευτικός.