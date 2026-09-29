Προσλήψεις αναπληρωτών 2026-2027: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα 6.683 εκπαιδευτικών

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Η διαδικασία τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες ξεκινά άμεσα, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται ήδη και στην επόμενη φάση προσλήψεων.

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της Β’ φάσης προσλήψεων για το σχολικό έτος 2026-2027.

Η δεύτερη μεγάλη φάση των προσλήψεων έρχεται σχεδόν 20 μέρες μετά το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς και έχει ως βασικό στόχο την κάλυψη των λειτουργικών κενών που εξακολουθούν να καταγράφονται σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι σχολικές μονάδες της χώρας ενισχύονται για το διδακτικό έτος 2026-2027 με 6.683 νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Η νέα φάση προσλήψεων κατευθύνεται εκεί όπου καταγράφονται ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, με στόχο περισσότερους εκπαιδευτικούς στις τάξεις και ισχυρότερες δομές υποστήριξης για τα παιδιά που το χρειάζονται περισσότερο.

Συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται 5.880 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 778 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και 25 εκπαιδευτικοί στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Μόνο μέσα από τις δύο κύριες διαδικασίες προσλήψεων τοποθετούνται πάνω από 4.000 εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ σε δομές και υπηρεσίες που συνδέονται με την εκπαίδευση και την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πρόκειται για μια ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε έναν από τους πλέον κρίσιμους τομείς του δημόσιου σχολείου, ώστε η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και η υποστήριξη κάθε παιδιού να αποτυπώνονται στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων.

5.880 προσλήψεις εκπαιδευτικών

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται:

* 2.459 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση,

* 1.579 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται:

* 766 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση,

* 971 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση,

* 90 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 στα Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Παράλληλα, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 15 προσωρινοί αναπληρωτές, εκ των οποίων 12 στη Γενική Εκπαίδευση και 3 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Σημειώνεται ότι δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη 68 θέσεων [εκ των οποίων οι 62 αφορούσαν σε προσλήψεις ΕΑΕ] λόγω έλλειψης υποψηφίων.

778 προσλήψεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

Παράλληλα με την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού, προσλαμβάνονται 778 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου.

Η συγκεκριμένη ενίσχυση αφορά το πλέγμα δομών που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους μαθητές, στις οικογένειές τους και στους εκπαιδευτικούς.

Ειδικότερα:

* 356 προσλαμβάνονται στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ),

* 321 στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη),

* 68 στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ),

* 33 στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ.

Σημειώνεται ότι δεν βρέθηκαν 181 υποψήφιοι για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων που δόθηκαν για πρόσληψη.

25 προσλήψεις στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, προσλαμβάνονται επιπλέον 25 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Το χρονοδιάγραμμα μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας

Σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μπαίνει η Β’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με τη διαδικασία τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες να ξεκινά ήδη από αύριο.

Η δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους θα γίνει την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου και θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των τοποθετήσεων των προσληφθέντων μέσω γραπτού μηνύματος SMS μια μέρα μετά στις 2 Οκτωβρίου.

H προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας θα γίνει από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, απευθείας στην σχολική μονάδα, στα ΚΕΔΑΣΥ, στο σχολείο-έδρα του ΣΔΕΥ και στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.), ανά περίπτωση πρόσληψης.

Eάν οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα σε μια από τις σχολικές μονάδες της ομάδας σχολείων στην οποία τοποθετούνται στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Σημειώνεται ότι οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ) στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων (ΕΚΚΝ), σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση Προτίμησης Τοποθέτησης.

Η επόμενη φάση προσλήψεων

Η ολοκλήρωση της Β’ Φάσης δεν αναμένεται να κλείσει τον κύκλο των προσλήψεων αναπληρωτών για το σχολικό έτος. Τα κενά που θα παραμείνουν στις σχολικές μονάδες μετά την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό τα επόμενα βήματα του υπουργείου Παιδείας.

Ήδη έχει ανοίξει η συζήτηση για την πραγματοποίηση Γ’ Φάσης προσλήψεων αργότερα μέσα στη σχολική χρονιά, με τον Νοέμβριο να έχει αναφερθεί ως πιθανό χρονικό ορίζοντα για τον επόμενο κύκλο προσλήψεων.