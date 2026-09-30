Σφοδρή διαμαρτυρία γονέων για σχολεία: «Πρώτα ανοίγουν και μετά ελέγχουν αν είναι ασφαλή;»

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Σοβαρά ερωτήματα για το πότε πραγματοποιούνται οι έλεγχοι ασφαλείας στα σχολεία, αλλά και για το ποιος τελικά καλείται να αναλάβει την ευθύνη τους, θέτει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής.

Με επιστολή διαμαρτυρίας, οι γονείς αντιδρούν στο γεγονός ότι σχετικό έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής εστάλη στις 17 Σεπτεμβρίου, όταν τα σχολεία είχαν ήδη ανοίξει και οι μαθητές βρίσκονταν στις τάξεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το έγγραφο με θέμα την «Ασφαλή λειτουργία σχολικών μονάδων», μέσω του οποίου ζητείται από τις διευθύνσεις των σχολείων να μεριμνήσουν και να ενημερώσουν για μία μεγάλη σειρά ζητημάτων: από εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, καυστήρες και πυροπροστασία μέχρι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αντισεισμική προστασία, μπασκέτες, στέγες, καμινάδες, φρεάτια και δέντρα.

Οι γονείς ξεκαθαρίζουν ότι όχι μόνο δεν αμφισβητούν την ανάγκη των ελέγχων, αλλά τους θεωρούν απαραίτητους. Αυτό που αμφισβητούν είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ζητούνται και η μεταφορά, όπως υποστηρίζουν, της σχετικής ευθύνης προς τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων.

«Προστέθηκαν στους διευθυντές και τα καθήκοντα του μηχανικού;»

Με αιχμηρό τρόπο, ο Σύλλογος διερωτάται εάν στα καθήκοντα των εκπαιδευτικών και των διευθυντών προστέθηκαν πλέον και εκείνα του μηχανικού, του τεχνικού ασφαλείας, του συντηρητή, του ηλεκτρολόγου, του υπεύθυνου φυσικού αερίου και του manager.

Αφορμή αποτελεί το εύρος των ζητημάτων για τα οποία καλούνται να γίνουν οι «απαραίτητες ενέργειες» και να υπάρξει ενημέρωση. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται η ασφαλής λειτουργία φυσικού αερίου και καυστήρων και η συντήρησή τους, το Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας, η αντισεισμική προστασία και οι αυτοψίες, αλλά και ζητήματα που αφορούν όργανα γυμναστικής, σιδηροσωλήνες, δέντρα, φρεάτια, μονώσεις, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, στηθαία, στέγες, καμινάδες και αποθήκες.

Το δεύτερο μεγάλο ερώτημα που θέτουν οι γονείς αφορά τον χρόνο. Το επίμαχο έγγραφο εστάλη στις 17 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ο Σύλλογος στέκεται ιδιαίτερα στη διατύπωση «όπου απαιτείται, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος» και διερωτάται ποιο μπορεί να θεωρηθεί εύλογο χρονικό διάστημα όταν πρόκειται για φυσικό αέριο, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, πυροπροστασία, στέγες και μπασκέτες.

Η θέση των γονέων είναι σαφής: οι συγκεκριμένοι έλεγχοι θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και από τους κατά νόμο αρμόδιους.

«Ο διευθυντής πρέπει να παίρνει τις πιστοποιήσεις, όχι να ψάχνει πώς θα γίνει ο έλεγχος»

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, ο ρόλος του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας θα πρέπει να είναι διαφορετικός: να έχει στα χέρια του τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ασφάλειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι.

Χαρακτηριστικά, οι γονείς αναφέρουν ότι ο διευθυντής πρέπει να ενημερώνεται πως το λεβητοστάσιο έχει ελεγχθεί και όχι να καλείται ο ίδιος να αναζητήσει εάν και με ποιον τρόπο θα πραγματοποιηθεί ο συγκεκριμένος έλεγχος.

Παράλληλα, θέτουν το ερώτημα γιατί η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης απευθύνει αυτές τις απαιτήσεις στις διευθύνσεις των σχολείων και όχι στις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, τις οποίες ο Σύλλογος θεωρεί υπεύθυνες για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Τι ζητούν από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής

Με την επιστολή τους, οι γονείς ζητούν από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής να γνωστοποιήσει άμεσα στις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων και στην Ένωση Γονέων τα πιστοποιητικά και τις τεχνικές εκθέσεις που αφορούν τις σχολικές εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις, ζητούν αυτές να δημοσιοποιηθούν και να αποκατασταθούν χωρίς καθυστέρηση. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι εάν διαπιστωθεί πως κρίσιμες εγκαταστάσεις παραμένουν χωρίς συντήρηση, χωρίς έλεγχο ή χωρίς τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις, επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός τους.

Η επιστολή κλείνει με μία ιδιαίτερα αιχμηρή επισήμανση:

«Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι κουτάκι σε checklist ούτε ευθύνη που μπορεί να μεταφέρεται από γραφείο σε γραφείο μέχρι να καταλήξει στον διευθυντή του σχολείου. Στην ασφάλεια των παιδιών δεν υπάρχει “εύλογο χρονικό διάστημα”».