Προσλήψεις αναπληρωτών 2026-2027: Οι προθεσμίες για ανάληψη υπηρεσίας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

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Δημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι νέες προσλήψεις αναπληρωτών – Τι ακολουθεί, πότε ξεκινά η ανάληψη υπηρεσίας

Η δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους θα γίνει την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου και θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των τοποθετήσεων των προσληφθέντων μέσω γραπτού μηνύματος SMS μια μέρα μετά στις 2 Οκτωβρίου.

H προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας θα γίνει από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, απευθείας στην σχολική μονάδα, στα ΚΕΔΑΣΥ, στο σχολείο-έδρα του ΣΔΕΥ και στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.), ανά περίπτωση πρόσληψης.

Eάν οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα σε μια από τις σχολικές μονάδες της ομάδας σχολείων στην οποία τοποθετούνται στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Σημειώνεται ότι οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ) στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων (ΕΚΚΝ), σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση Προτίμησης Τοποθέτησης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές κατά την παρουσία τους στη σχολική μονάδα/δομή για την ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14:30 της εκάστοτε ημέραςπου έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.

• Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr, θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδιας μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία.Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για τη σύναψη της σύμβασης εργασίας από τις 00:01 έως τις 14:59 της ίδιας ημέρας.

– Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

Σημείωση:

• Οι εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) που επαναπροσλαμβάνονται ως πλήρους ωραρίου (ΑΠΩ) θα πρέπει να ακολουθήσουν εκ νέου τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

Η επόμενη φάση προσλήψεων

Η ολοκλήρωση της Β’ Φάσης δεν αναμένεται να κλείσει τον κύκλο των προσλήψεων αναπληρωτών για το σχολικό έτος. Τα κενά που θα παραμείνουν στις σχολικές μονάδες μετά την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό τα επόμενα βήματα του υπουργείου Παιδείας.

Ήδη έχει ανοίξει η συζήτηση για την πραγματοποίηση Γ’ Φάσης προσλήψεων αργότερα μέσα στη σχολική χρονιά, με τον Νοέμβριο να έχει αναφερθεί ως πιθανό χρονικό ορίζοντα για τον επόμενο κύκλο προσλήψεων.