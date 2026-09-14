Σχολικά Γεύματα 2026-2027: Πόσα σχολεία και μαθητές θα καλυφθούν – Ερώτηση στη Βουλή

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Την καθολική επέκταση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» σε όλα τα δημόσια Δημοτικά σχολεία της χώρας, ώστε κάθε μαθητής και μαθήτρια να έχει πρόσβαση σε δωρεάν και υγιεινό γεύμα, ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ερώτησή τους προς τις αρμόδιες υπουργούς.

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση, που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης Γιάννη Αμανατίδη, επικεντρώνεται στον σχεδιασμό για τη σχολική χρονιά 2026-2027 και ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κάλυψη του συνόλου των μαθητών των δημόσιων Δημοτικών σχολείων. Παράλληλα, θέτει το ζήτημα της σταδιακής επέκτασης της δωρεάν σχολικής σίτισης και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

«Χιλιάδες μαθητές εκτός προγράμματος»

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι, παρά τις κυβερνητικές διακηρύξεις για καθολική κάλυψη του μαθητικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς βρίσκει, σύμφωνα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, χιλιάδες μαθητές εκτός του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα».

Οι βουλευτές υποστηρίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη της καθολικής κάλυψης και ζητούν από την κυβέρνηση να διευκρινίσει πόσοι μαθητές, σχολικές μονάδες και Δήμοι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2026-2027.

Τα στοιχεία για φτώχεια και υλική στέρηση

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κοινωνική διάσταση της σχολικής σίτισης, με τους βουλευτές να επικαλούνται στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν στην ερώτησή τους, το 27,5% του πληθυσμού της Ελλάδας βρισκόταν το 2025 σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, όπως σημειώνουν, προκαλούν τα δεδομένα που αφορούν τα παιδιά. Επικαλούμενοι στοιχεία της Eurostat, αναφέρουν ότι το 33,6% των παιδιών κάτω των 16 ετών στην Ελλάδα αντιμετώπιζε το 2024 υλική στέρηση, ποσοστό που, σύμφωνα με την ερώτηση, ήταν το υψηλότερο μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η διατροφή των παιδιών δεν είναι συμπληρωματική κοινωνική παροχή»

Με βάση τα παραπάνω, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν ότι η εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικής διατροφής για τα παιδιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μία συμπληρωματική κοινωνική παροχή.

Αντίθετα, τη χαρακτηρίζουν ουσιαστικό μέρος μιας συνολικής πολιτικής για την προστασία των παιδιών και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Επισημαίνουν επίσης ότι η επαρκής και υγιεινή διατροφή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή σωματική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών.

Ζητούν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για όλα τα Δημοτικά

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής ερώτησης, οι αρμόδιες υπουργοί καλούνται αρχικά να παρουσιάσουν τον σχεδιασμό για το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» κατά τη νέα σχολική χρονιά.

Συγκεκριμένα, ζητούν να γνωστοποιηθεί ο αριθμός των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Δήμων που πρόκειται να καλυφθούν, καθώς και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του στόχου της καθολικής κάλυψης όλων των μαθητών των δημόσιων Δημοτικών σχολείων.

Η παρέμβαση δεν περιορίζεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι βουλευτές ζητούν να διευκρινιστεί εάν υπάρχει πρόθεση για την κατάρτιση σχεδίου σταδιακής επέκτασης της δωρεάν σχολικής σίτισης και στους μαθητές της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την πρότασή τους, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί σε περιοχές και σχολικές κοινότητες όπου καταγράφονται αυξημένοι δείκτες φτώχειας και κοινωνικής ευαλωτότητας.

Τέλος, οι βουλευτές θέτουν και το ζήτημα της ποιότητας των γευμάτων που παρέχονται στους μαθητές.

Ζητούν από την κυβέρνηση να γνωστοποιήσει ποια μέτρα σχεδιάζει ώστε η περαιτέρω επέκταση του προγράμματος να συνδεθεί ακόμη περισσότερο με την υγιεινή μεσογειακή διατροφή και με τη χρήση ποιοτικών προϊόντων της ελληνικής και, όπου αυτό είναι εφικτό, της τοπικής παραγωγής.

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