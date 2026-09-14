Νέα εγκύκλιος για τα Νηπιαγωγεία: «Πρωτοφανής και αυθαίρετη υποχρέωση» καταγγέλλουν οι νηπιαγωγοί

Πίνακας περιεχομένων

Την έντονη αντίθεσή του σε δύο νέες προβλέψεις της εγκυκλίου για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων το σχολικό έτος 2026-2027 εκφράζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών, με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η υποχρεωτική ανάληψη Πρωινού Τμήματος από τις προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων, αλλά και η πρόβλεψη που αφορά τη λειτουργία του τμήματος σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού Γενικής Εκπαίδευσης και την παρουσία εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής.

Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. ζητά την άμεση απόσυρση της διάταξης για τις προϊσταμένες, υποστηρίζοντας ότι επιβαρύνει ακόμη περισσότερο έναν κλάδο που ήδη καλείται να συνδυάσει εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Παράλληλα, απορρίπτει τη λογική σύμφωνα με την οποία η παρουσία εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής μπορεί να αντιμετωπίσει την απουσία εκπαιδευτικού Γενικής Εκπαίδευσης, τονίζοντας ότι «η Ειδική Αγωγή δεν μπορεί να λειτουργεί ως λύση κάλυψης των κενών της Γενικής Εκπαίδευσης».

«Πρωτοφανής και αυθαίρετη υποχρέωση»

Η πρώτη ένσταση του Συλλόγου αφορά την πρόβλεψη της εγκυκλίου σύμφωνα με την οποία οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων αναλαμβάνουν Πρωινό Τμήμα, ενώ παράλληλα οφείλουν να εκτελούν τα διοικητικά τους καθήκοντα.

Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη υποχρέωση «πρωτοφανή και αυθαίρετη» σε σύγκριση με το προηγούμενο πλαίσιο και υποστηρίζει ότι πρόκειται για αντιπαιδαγωγική απόφαση που μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη διοίκηση των σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Σύλλογο, η συγκεκριμένη ρύθμιση παραβιάζει το άρθρο 11, μέρος Β, παράγραφος 6 του Προεδρικού Διατάγματος 79, το οποίο αφορά τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων για την ανάθεση των τμημάτων στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.

Τι θα γίνει στα μονοθέσια Νηπιαγωγεία

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατάσταση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε μονοθέσια Νηπιαγωγεία, με τον Σύλλογο να θέτει το ερώτημα εάν οι συγκεκριμένες νηπιαγωγοί θα είναι υποχρεωμένες να αναλαμβάνουν αποκλειστικά το Πρωινό Τμήμα σε όλη την υπηρεσιακή τους πορεία.

Όπως αναφέρει, η ρύθμιση αφορά, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει, όλες τις σχολικές μονάδες των Νηπιαγωγείων ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών, ενώ οι προϊστάμενες ήδη καλούνται να συνδυάζουν την ευθύνη πλήρους τάξης με τη διοίκηση της σχολικής μονάδας.

Τι ζητούν οι νηπιαγωγοί

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών επισημαίνει ότι στις συναντήσεις του με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έχει επανειλημμένα ζητήσει μείωση του ωραρίου των προϊσταμένων ανεξάρτητα από την οργανικότητα της σχολικής μονάδας, ουσιαστική στήριξη και επιμόρφωση στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς και περιορισμό του διοικητικού έργου.

Αντί γι’ αυτό, όπως καταγγέλλει, οι προϊσταμένες καλούνται πλέον να έχουν κάθε σχολική χρονιά Πρωινό Τμήμα με έως 25 μαθητές και ταυτόχρονα να ανταποκρίνονται τόσο στο εκπαιδευτικό όσο και στο διοικητικό τους έργο.

Για τον λόγο αυτό ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει άμεσα τη συγκεκριμένη διάταξη, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η εγκύκλιος περιορίζει τον ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων στη διαμόρφωση αποφάσεων για τη λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας.

«Η Ειδική Αγωγή δεν μπορεί να καλύπτει τα κενά»

Το δεύτερο σημείο στο οποίο αντιδρά ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. αφορά την περίπτωση έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού Γενικής Εκπαίδευσης.

Η εγκύκλιος προβλέπει ότι σε μια τέτοια περίπτωση ο εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, είτε του Τμήματος Ένταξης είτε της Παράλληλης Στήριξης – Συνεκπαίδευσης, συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες υποστήριξης στο τμήμα για τις ώρες που προβλέπει το πρόγραμμά του. Ο Σύλλογος δηλώνει ότι διαφωνεί έντονα με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη.

Όπως υποστηρίζει, το Νηπιαγωγείο είναι εκπαιδευτική δομή και «όχι χώρος απλής φύλαξης», επομένως η απουσία εκπαιδευτικού Γενικής Εκπαίδευσης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με την παραμονή του εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής ως λύση για τη συνέχιση της λειτουργίας του τμήματος.

Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. επισημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής έχει διακριτό και εξειδικευμένο ρόλο και λειτουργεί σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Όταν ο τελευταίος απουσιάζει, σύμφωνα με τον Σύλλογο, παύει να υπάρχει η προβλεπόμενη συνθήκη συνεργασίας και συνδιδασκαλίας.

Για τον λόγο αυτό ζητά οι απουσίες εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης να αντιμετωπίζονται με την προβλεπόμενη αναπλήρωση ή με άλλη σαφή υπηρεσιακή λύση και όχι μέσω της αξιοποίησης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής ως έμμεσου τρόπου κάλυψης των απουσιών.