Πανεπιστήμια: Μαθητές με Άσπεργκερ μένουν εκτός ειδικής κατηγορίας λόγω του ορίου 67% – Στη Βουλή το πρόβλημα

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Ένα σοβαρό κενό στο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος υψηλής λειτουργικότητας και σύνδρομο Asperger αναδεικνύει με Ερώτησή της η βουλευτής Β1΄ Βόρειου Τομέα Αθηνών της ΝΙΚΗΣ Ασπασία Κουρουπάκη.

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση απευθύνεται στους υπουργούς Παιδείας, Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορά την ειδική κατηγορία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς Πανελλαδικές Εξετάσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων.

Με την ΚΥΑ του 2022 εντάχθηκαν στη συγκεκριμένη ρύθμιση οι πάσχοντες από διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, υπό την προϋπόθεση όμως ότι διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Η προϋπόθεση αυτή αφήνει εκτός μαθητές με Asperger ή ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας οι οποίοι έχουν επίσημα πιστοποιημένη αναπηρία από 50% έως 66%.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο εμφανές από τον ίδιο τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας. Σε αυτόν το σύνδρομο Asperger περιλαμβάνεται ρητά στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και για άτομα με φυσιολογική νοημοσύνη και υψηλότερη λειτουργικότητα προβλέπεται ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 67%.

Έτσι δημιουργείται ένα παράδοξο: μαθητές με επίσημα αναγνωρισμένη αναπηρία και πραγματικές εκπαιδευτικές δυσκολίες μπορεί να αποκλείονται από τη ρύθμιση ακριβώς επειδή η υψηλή νοητική ή λειτουργική τους ικανότητα οδηγεί σε χαμηλότερο ποσοστό αναπηρίας.

Η Ερώτηση επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές μπορεί να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές δυνατότητες, να αντιμετωπίζουν όμως σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση του άγχους, στην κοινωνική επικοινωνία, στην προσαρμογή σε αλλαγές και στη λειτουργία υπό έντονη πίεση. Για ορισμένους από αυτούς, η διαδικασία των Πανελλαδικών μπορεί να αποδεικνύεται δυσανάλογα επιβαρυντική και να μην αποτυπώνει πραγματικά τις γνώσεις και τις δυνατότητές τους.

Η Ασπασία Κουρουπάκη ζητά να επανεξεταστεί το ισχύον πλαίσιο, ώστε στην κατηγορία του 5% να μπορούν να ενταχθούν και υποψήφιοι με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 50% έως 66%, εφόσον έχουν ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας ή σύνδρομο Asperger.

Παράλληλα, προτείνει να εξεταστεί η τροποποίηση του σχετικού κωδικού του πίνακα σοβαρών παθήσεων, ώστε η ένταξη στη ρύθμιση να μην εξαρτάται αποκλειστικά από ένα αριθμητικό όριο, αλλά να συνεκτιμάται και η λειτουργική επίπτωση της διαταραχής και οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε υποψηφίου.

Ζητά ακόμη επιστημονική γνωμοδότηση από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, διαβούλευση με οργανώσεις ατόμων με αυτισμό, την ΕΣΑμεΑ και την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, καθώς και στοιχεία για το πόσες αιτήσεις απορρίφθηκαν από το 2023 λόγω ποσοστού αναπηρίας κάτω του 67%.

Η παρέμβαση της βουλευτού της ΝΙΚΗΣ στοχεύει σε αλλαγή του πλαισίου εγκαίρως, ώστε ενδεχόμενη νέα ρύθμιση να εφαρμοστεί ήδη από την επόμενη διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Η ΕΡΩΤΗΣΗ:

Προς: Την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα Σοφία Ζαχαράκη Τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κα Νίκη Κεραμέως

Θέμα: «Ανάγκη ισότιμης πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος υψηλής λειτουργικότητας και σύνδρομο Asperger μέσω της ειδικής κατηγορίας του 5%»

Με το άρθρο 35 του Ν. 3794/2009 προβλέφθηκε η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, χωρίς Πανελλαδικές Εξετάσεις, υποψηφίων που πάσχουν από συγκεκριμένες σοβαρές παθήσεις, σε ειδικό ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων.

Με την ΚΥΑ Φ.153/147462/Α5/28-11-2022 (ΦΕΚ Β΄ 6069/2022) εντάχθηκαν στη ρύθμιση και οι πάσχοντες από διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, με την προϋπόθεση όμως ότι διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Η πρόβλεψη αυτή αφήνει εκτός σημαντικό αριθμό μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος υψηλής λειτουργικότητας ή σύνδρομο Asperger, οι οποίοι μπορεί να έχουν πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας μεταξύ 50% και 66%.

Μάλιστα, ο ισχύων Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας περιλαμβάνει ρητά το σύνδρομο Asperger στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και προβλέπει για άτομα με φυσιολογική νοημοσύνη και υψηλότερη λειτουργικότητα ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 67%.

Παρά την υψηλή νοητική και ακαδημαϊκή τους ικανότητα, οι μαθητές αυτοί μπορεί να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση άγχους, στην κοινωνική επικοινωνία, στην προσαρμογή σε αλλαγές και στη λειτουργία υπό συνθήκες έντονης πίεσης. Οι ιδιαιτερότητες αυτές καθιστούν για αρκετούς εξ αυτών τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων δυσανάλογα επιβαρυντική και ενδέχεται να μην επιτρέπουν την πραγματική αποτύπωση των γνώσεων και των δυνατοτήτων τους.

Το ζήτημα της συμπερίληψης των μαθητών με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας και σύνδρομο Asperger στην ειδική κατηγορία του 5% έχει τεθεί ήδη από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και γονέων. Ωστόσο, το ισχύον όριο του 67% εξακολουθεί να αποκλείει μαθητές με επίσημα πιστοποιημένη αναπηρία, παρότι αντιμετωπίζουν ουσιαστικά εμπόδια ισότιμης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, τίθεται το ζήτημα επανεξέτασης του ισχύοντος πλαισίου, ώστε να διασφαλίζεται ουσιαστικά η ισότιμη πρόσβαση των μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και σύνδρομο Asperger στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάσθε: