Σύνοδος Πρυτάνεων: Η αλήθεια για την κατάταξη Webometrics

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Τα ελληνικά Πανεπιστήμια απαντούν σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για «διεθνή μαύρη λίστα» της κατάταξης των Webometrics που περιλαμβάνει 11 Ιδρύματα.

Τέλος βάζει στα σενάρια αποκλεισμού ελληνικών Πανεπιστημίων από την κατάταξη Webometrics η Σύνοδος των Πρυτάνεων σε ανακοίνωσή της.

Όπως σημειώνει «τα ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια παραμένουν σταθερά προσηλωμένα στην ποιότητα, στην εξωστρέφεια και στη διεθνή ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη πετυχαίνοντας σπουδαίες διακρίσεις.

Η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων παρακολουθεί με προσοχή τα πρόσφατα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για τη δήθεν ένταξη έντεκα ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων σε «διεθνή μαύρη λίστα» της κατάταξης των Webometrics, που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2026, αποδίδοντας μάλιστα με κεφαλαία κόκκινα γράμματα τον χαρακτηρισμό «Blocked» στα Πανεπιστήμια που δεν είχαν συμπεριληφθεί στη δημόσια διαθέσιμη συνοπτική κατάταξη».

Τι συνέβη με την φετινή κατάταξη

Όπως εξηγεί στην ανακοίνωσή της, η αφετηρία του ζητήματος εντοπίζεται στην εμφάνιση ψευδεπίγραφων ιστοτόπων, οι οποίοι μιμούνται με υψηλό βαθμό πειστικότητας την ψηφιακή ταυτότητα των Webometrics και δημοσιεύουν αναληθή στοιχεία κατατάξεων. Η παρατεταμένη και συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας του επίσημου ιστοτόπου webometrics.info δημιούργησε πρόσφορο έδαφος για σύγχυση ως προς την αυθεντική πηγή των αποτελεσμάτων. Ως αντίδραση στο φαινόμενο αυτό, ο υπεύθυνος έκδοσης των Webometrics, Isidro F. Aguillo, από το Cybermetrics Lab του Ισπανικού Εθνικού Ερευνητικού Συμβουλίου (CSIC), ανακοίνωσε στις αρχές Ιουνίου 2026, μέσω του λογαριασμού του στο X, ότι ακαδημαϊκά ιδρύματα τα οποία είχαν προβάλει επισήμως ψευδή αποτελέσματα προερχόμενα από τέτοιους ιστοτόπους δεν θα συμπεριλαμβάνονταν στα δημόσια διαθέσιμα αποτελέσματα της έκδοσης Ιουλίου 2026.

Κατόπιν ενδελεχούς διερεύνησης και γραπτής επικοινωνίας με τον καθηγητή Aguillo, η Σύνοδος Πρυτάνεων επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη ρητή διευκρίνιση που παρασχέθηκε, κατά τις δύο τελευταίες εκδόσεις των Webometrics δημοσιεύονται ελεύθερα μόνο τα κορυφαία ιδρύματα κάθε χώρας, ενώ από τη δημόσια αυτή λίστα εξαιρούνται όσα ιδρύματα προέβαλαν ψευδείς κατατάξεις. Η πλήρης κατάταξη, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 32.000 ιδρύματα, εξακολουθεί να καταρτίζεται, αλλά διατίθεται έναντι αντιτίμου. Ειδικότερα για την Ελλάδα, η ελεύθερα προσβάσιμη συνοπτική έκδοση περιορίζεται καταρχήν στα δεκαπέντε ιδρύματα με τις υψηλότερες θέσεις στην κατάταξη, με εξαίρεση όσα εμπίπτουν στην προαναφερθείσα πολιτική.

Κατά συνέπεια, η μη εμφάνιση ενός Α.Ε.Ι. στο συνοπτικό δωρεάν διαθέσιμο έγγραφο δεν αποδεικνύει από μόνη της την επιβολή αποκλεισμού ή ποινής, καθώς το πιθανότερο είναι να οφείλεται στη θέση του ιδρύματος στην πλήρη κατάταξη. Σε επιμέρους επικοινωνίες ελληνικών ιδρυμάτων που κατονομάζονται ως «αποκλεισθέντα» στα προαναφερθέντα δημοσιεύματα, υπήρξε κατηγορηματική διάψευση από την πλευρά του καθηγητή Aguillo ότι τα συγκεκριμένα ιδρύματα είχαν αποκλειστεί, καθιστώντας σαφές ότι οι συλλήβδην χαρακτηρισμοί «blocked» και «διεθνής μαύρη λίστα», που αναπαρήχθησαν στα ανωτέρω δημοσιεύματα, αποτελούν αυθαίρετα ερμηνευτικά συμπεράσματα των συντακτών των άρθρων. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις, οι οποίες, σημειωτέον, έχουν ήδη θεραπευτεί με την αφαίρεση των σχετικών μεμονωμένων αναρτήσεων, για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνουν τον κανόνα της ακαδημαϊκής ακεραιότητας του ελληνικού δημόσιου Πανεπιστημίου.

Αποκατάσταση της αλήθειας

Με βάση τα παραπάνω, η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων καταδίκασε την άκριτη αναπαραγωγή και τη διάδοση ψευδών και παραπλανητικών πληροφοριών, οι οποίες πλήττουν το κύρος και τη διεθνή εικόνα των ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων. «Η ατεκμηρίωτη απόδοση ισχυρά αρνητικών χαρακτηρισμών, όπως «μαύρη λίστα» ή «αποκλεισμός», σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα δημιουργεί πλήρως εσφαλμένες εντυπώσεις στην ακαδημαϊκή και φοιτητική κοινότητα, καθώς και στο ευρύτερο κοινό, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς», σημειώνει.

Η Σύνοδος Πρυτάνεων καλεί τα μέσα ενημέρωσης που αναπαρήγαγαν τα συγκεκριμένα στοιχεία να προβούν σε άμεση αποκατάσταση της αλήθειας και στο μέλλον να τηρούν τη δημοσιογραφική δεοντολογία, διασταυρώνοντας πληροφορίες που αφορούν σε ζητήματα διεθνών κατατάξεων και ανατρέχοντας στην πρωτογενή πηγή πριν από τη δημοσίευση παρόμοιων ειδήσεων.

Τα ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια θα συνεχίσουν να παρακολουθούν με προσοχή κάθε ζήτημα που άπτεται της αξιοπιστίας των διεθνών κατατάξεων στις οποίες συμμετέχουν και θα προβαίνουν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την προάσπιση της δημόσιας εικόνας τους στις περιπτώσεις εκείνες όπου γίνονται στόχος ανακριβών ή παραπλανητικών δημοσιευμάτων.