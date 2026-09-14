ΠΑΣΟΚ: Αυτό είναι το σχέδιο για την Παιδεία – Εθνικό Απολυτήριο, νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και αλλαγές στο Ολοήμερο

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Τις βασικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την Παιδεία, με παρεμβάσεις που εκτείνονται από το δημόσιο σχολείο και το Ολοήμερο μέχρι το Λύκειο, το σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση και τα Πανεπιστήμια, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ.

Στον πυρήνα των προτάσεων που παρουσίασε βρίσκεται, όπως ανέφερε, η ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης και η μείωση των δαπανών που επιβαρύνουν σήμερα τις οικογένειες. Το σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, «πραγματικό Ολοήμερο Δημόσιο Σχολείο»,νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο, νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση, αλλά και αυξημένη χρηματοδότηση για τα δημόσια Πανεπιστήμια.

«Πραγματικό Ολοήμερο Δημόσιο Σχολείο»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως βασικό στόχο ένα δημόσιο σχολείο το οποίο, όπως είπε, θα παρέχει υπηρεσίες και δυνατότητες για τις οποίες σήμερα οι οικογένειες αναγκάζονται να πληρώνουν.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη δημιουργία ενός «πραγματικού Ολοήμερου Δημόσιου Σχολείου», το οποίο θα περιλαμβάνει ενισχυτική διδασκαλία και σχολική σίτιση, καθώς και μόνιμη παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και ιδιαίτερη μέριμνα για τις σχολικές μονάδες που βρίσκονται σε νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Σύμφωνα με τις θέσεις που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επιδίωξη είναι επίσης να ενισχυθεί η σύνδεση του σχολείου με τον τόπο στον οποίο λειτουργεί. Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνονται βιωματικές δραστηριότητες γύρω από τη γη, την καλλιέργεια, τη θάλασσα, το περιβάλλον, τη διατροφή και την υγεία.

«Θα κάνουμε το δημόσιο σχολείο να ξαναγίνει προτεραιότητα και να είναι ένα ελληνικό δημόσιο σχολείο παράδειγμα για όλη την Ευρώπη και όχι μια εξαίρεση», ανέφερε.

Νέο Λύκειο, Εθνικό Απολυτήριο και νέο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ

Ξεχωριστή θέση στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έχει η αναμόρφωση του Λυκείου και του τρόπου πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το Λύκειο πρέπει να αποκτήσει εκ νέου ουσιαστικό εκπαιδευτικό ρόλο και να πάψει να λειτουργεί ως «πάρεργο».

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο, σε συνδυασμό με νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Τι προτείνει για τα δημόσια Πανεπιστήμια

Για την Ανώτατη Εκπαίδευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε έμφαση στην ενίσχυση των δημόσιων Πανεπιστημίων, προτείνοντας περισσότερη χρηματοδότηση, αντικειμενική αξιολόγηση, νέα μέλη ΔΕΠ και ισχυρότερη έρευνα.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ενίσχυση της φοιτητικής στέγασης και μέριμνας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε παράλληλα κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να μετατρέψει υφιστάμενα κολλέγια σε Πανεπιστήμια, εξυπηρετώντας, όπως ανέφερε, «σημαντικά συμφέροντα».

Νέο πλαίσιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε και για το μοντέλο που προτείνει το κόμμα του για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια.

Όπως δεσμεύτηκε, μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος το ΠΑΣΟΚ προτίθεται να φέρει νέο νομοθετικό πλαίσιο με υψηλά πρότυπα λειτουργίας, ώστε να λειτουργούν στη χώρα «πραγματικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου».

Δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή

Σημαντικό μέρος των προτάσεων που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης αφορά τη στήριξη της οικογένειας και τη σύνδεση της εκπαιδευτικής πολιτικής με την αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει καθολική και δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή, με περισσότερους ολοήμερους βρεφονηπιακούς σταθμούς σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, προβλέπει μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη και μηνιαία οικονομική στήριξη 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως τριών ετών, με εισοδηματικά κριτήρια.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται ακόμη η προσαρμογή της φορολογικής κλίμακας με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες με δύο παιδιά, καθώς και μείωση κατά 75% του υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ για τα πρώτα 100 τετραγωνικά μέτρα στις πολύτεκνες οικογένειες.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει επίσης τη σταδιακή εξίσωση δικαιωμάτων και παροχών τρίτεκνων και πολύτεκνων, καθώς και τη δημιουργία δημόσιων δομών εξωσωματικής γονιμοποίησης με κάλυψη των απαραίτητων φαρμάκων.

Ειδικό Ταμείο για το Δημογραφικό

Στις εξαγγελίες περιλαμβάνεται ακόμη η δημιουργία Ειδικού Ταμείου για το Δημογραφικό, το οποίο, σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα χρηματοδοτείται από τη φορολόγηση των υπερκερδών στα ολιγοπώλια.

Το δημογραφικό συνδέεται παράλληλα με 12 διακριτά Σχέδια Ανάπτυξης στις 12 Περιφέρειες, με φορολογικά και κοινωνικά κίνητρα για νέους και οικογένειες που επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στην περιφέρεια.

Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι να δοθούν οι προϋποθέσεις ώστε η νέα γενιά να μπορεί να ζήσει, να δημιουργήσει οικογένεια και να παραμείνει στον τόπο της, με πρόσθετα κίνητρα και απαλλαγές για τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας σε μικρούς και απομακρυσμένους οικισμούς.