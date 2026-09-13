Μητσοτάκης: Οι σημαντικές αλλαγές που υλοποιούμε στην εκπαίδευση

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Οι βασικές παρεμβάσεις και αλλαγές στην εκπαίδευση κατά την κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού

Με αφορμή την επιστροφή των μαθητών στα θρανία για τη νέα σχολική χρονιά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε, στο πλαίσιο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανασκόπησης του κυβερνητικού έργου, σε έναν απολογισμό των σημαντικών μεταρρυθμίσεων και παρεμβάσεων που υλοποιούνται στον τομέα της παιδείας.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, επικαλούμενος τη γνωστή ρήση «μητέρα πάσης μαθήσεως η επανάληψη», η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος παραμένουν στην αιχμή των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βελτίωση των σχολικών υποδομών μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Στη δεύτερη φάση του προγράμματος έχουν ήδη ανακαινιστεί σχεδόν 240 σχολικές μονάδες, εκτοξεύοντας το συνολικό αποτύπωμα της πρωτοβουλίας σε περίπου 670 σχολεία μέσα σε διάστημα δύο ετών.

Παράλληλα, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και τη στελέχωση των σχολικών αιθουσών, ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ενώ κατά την πρώτη φάση προσλήψεων, τοποθετήθηκαν 29.948 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Καινοτομίες στο πρόγραμμα σπουδών και πιστοποιήσεις

Στο πεδίο των εκπαιδευτικών αλλαγών, αναφέρθηκε στην έναρξη του προγράμματος του Δημόσιου Διεθνούς Απολυτηρίου (IB) σε 10 πιστοποιημένα δημόσια Λύκεια της χώρας και υπενθύμισε ότι από φέτος εισάγεται για πρώτη φορά το μάθημα της Ηθικής για τους μαθητές που λαμβάνουν απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Τέλος, σημείωσε ότι στα τέλη του 2026 ξεκινά πιλοτικά η δωρεάν ηλεκτρονική διεξαγωγή του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, με προοπτική την πλήρη και γενικευμένη εφαρμογή του εντός του 2027.

Ο Πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την αναφορά του στην παιδεία απευθύνοντας θερμές ευχές προς τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για μια καλή, δημιουργική και παραγωγική σχολική χρονιά.