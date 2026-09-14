Υπουργείο Παιδείας για κενά: Πάνω από 85% η κάλυψη – Πότε θα γίνει η β’ φάση και πόσες προσλήψεις αναπληρωτών θα γίνουν

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Αναπληρωτές: Νέα φάση με περίπου 6.500 προσλήψεις έως το τέλος Σεπτεμβρίου – Τι είπε το Υπουργείο Παιδείας

Στην κάλυψη των κενών στα σχολεία έως το τέλος Σεπτεμβρίου στοχεύει το Υπουργείο Παιδείας, με τον Γενικό Γραμματέα Γιάννη Παπαδομαρκάκη να αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή έχει καλυφθεί περισσότερο από το 85% των αναγκών και να προαναγγέλλει νέα φάση περίπου 6.500 προσλήψεων αναπληρωτών.

Την ίδια ώρα, η στέγαση παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, Νικηφόρος Κωνσταντίνου, έκανε λόγο για ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση σε Κυκλάδες και Κρήτη, συνδέοντας το υψηλό κόστος ζωής και την έλλειψη προσιτής κατοικίας με τις αρνήσεις αναπληρωτών να αναλάβουν υπηρεσία.

Παπαδομαρκάκης: Πάνω από 85% η κάλυψη των σχολικών μονάδων

Μιλώντας στην εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά» του ΕΡΤnews Radio 105,8 με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης παρουσίασε την εικόνα που έχει το Υπουργείο για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων.

Όπως ανέφερε, μετά τον σχετικό έλεγχο, η κάλυψη των σχολείων βρίσκεται πάνω από το 85%, σημειώνοντας ότι δάσκαλοι θα υπάρχουν στα Δημοτικά και νηπιαγωγοί στα Νηπιαγωγεία, ενώ η πλειονότητα των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε Γυμνάσια και Λύκεια θα βρίσκεται στις θέσεις της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν αντιστοιχούν περίπου στο 15% των αναγκών.

Περίπου 6.500 προσλήψεις αναπληρωτών στο τέλος Σεπτεμβρίου

Για την κάλυψη των υπόλοιπων ελλείψεων, ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης προανήγγειλε δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών στο τέλος Σεπτεμβρίου, η οποία θα αφορά περίπου 6.500 εκπαιδευτικούς.

Όπως εξήγησε, οι συγκεκριμένες προσλήψεις θα κατευθυνθούν σε ειδικότητες στις οποίες εξακολουθούν να καταγράφονται ανάγκες.

«Τα σχολεία πρέπει να έχουν όλες τις ειδικότητες και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Άρα μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη θα έχουν καλυφθεί και οι υπόλοιπες ελλείψεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΟΛΜΕ: Υπολογίζαμε τα κενά μεταξύ 45.000 και 50.000

Διαφορετική εικόνα για το συνολικό μέγεθος των αναγκών παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, Νικηφόρος Κωνσταντίνου.

Όπως ανέφερε, η ΟΛΜΕ υπολόγιζε τα κενά μεταξύ 45.000 και 50.000, ενώ μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν πραγματοποιηθεί 5.500 μόνιμοι διορισμοί και 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών.

Ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ επισήμανε παράλληλα ότι μένει να φανεί πόσοι από τους αναπληρωτές θα αναλάβουν τελικά τις θέσεις στις οποίες έχουν προσληφθεί, αναφέροντας ότι την προηγούμενη χρονιά οι αρνήσεις έφτασαν το 20%.

«Δεν υπάρχει κάτω από 400 ευρώ ενοίκιο» σε Κρήτη και Κυκλάδες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νικηφόρος Κωνσταντίνου στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, κυρίως στις νησιωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση είναι δυσκολότερη στις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου, όπως υποστήριξε, «δεν υπάρχει κάτω από 400 ευρώ ενοίκιο πουθενά». Αντίθετα, χαρακτήρισε κάπως καλύτερη την εικόνα στα Δωδεκάνησα και στο Βόρειο Αιγαίο και καλύτερη στην ηπειρωτική χώρα.

Η ΟΛΜΕ προτίθεται, όπως ανέφερε, να ζητήσει συνάντηση και με τον Υπουργό Εσωτερικών, προκειμένου να υπάρξει συντονισμένη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Μεταξύ των προτάσεων που έθεσε βρίσκεται η χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σε αναπληρωτές αλλά και μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε μικρά νησιά, χωριά ή δήμους.

Δήμος ανακαίνισε πέντε κατοικίες

Στην ίδια εκπομπή παρουσιάστηκε και η πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου για την αξιοποίηση ανενεργών δημοτικών κτιρίων με στόχο τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών.

Ο δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης ανέφερε ότι είχε προτείνει στον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο την επισκευή, ανακαίνιση και επίπλωση κτιρίων που παραμένουν ανενεργά, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κατοικίες για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και γιατρούς.

Όπως είπε, ο Δήμος χρηματοδοτήθηκε με 120.000 ευρώ και διαμόρφωσε πέντε κατοικίες, οι οποίες την προηγούμενη χρονιά παραχωρήθηκαν σε εκπαιδευτικούς και φέτος σε γιατρούς.