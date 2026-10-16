Voucher σίτισης 1.000 ευρώ πριν από τα Χριστούγεννα – Ποιοι το δικαιούνται

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Με ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 400 εκατ. ευρώ για την επόμενη διετία, το νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας προβλέπει τη χορήγηση vouchers στους δικαιούχους, οι οποίοι θα επιλέγουν οι ίδιοι τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης που χρειάζονται.

Τη μετάβαση στο νέο μοντέλο επισιτιστικής βοήθειας και την ενεργότερη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα συζήτησαν η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Σταύρος Καφούνης. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η ανάγκη να ενταχθούν εγκαίρως όσο το δυνατόν περισσότερα καταστήματα σε όλη τη χώρα.

Με το νέο σύστημα, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν vouchers, μέσω των οποίων θα μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι τα τρόφιμα και τα είδη βασικής υλικής βοήθειας που χρειάζονται, καθώς και το κατάστημα από το οποίο θα τα προμηθεύονται. Το νέο μοντέλο αντικαθιστά τις προκαθορισμένες διανομές προϊόντων, δίνοντας μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής στους ωφελούμενους και περιορίζοντας τον κοινωνικό στιγματισμό που συνδεόταν με την προηγούμενη διαδικασία.

Για το πρόγραμμα προβλέπονται 400 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για την επόμενη διετία. Το μέσο μηνιαίο voucher υπολογίζεται περίπου στα 60 ευρώ, όμως λόγω της αναδρομικότητας η πρώτη καταβολή αναμένεται να φτάσει τα 1.000 ευρώ. Στόχος είναι να δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε να στηρίξει τους ωφελούμενους την περίοδο των γιορτών και να ενισχύσει παράλληλα την εορταστική αγορά.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της έγκαιρης ένταξής τους στο πρόγραμμα, ώστε να μπορούν να δεχθούν τα vouchers ήδη από την πρώτη, αυξημένη καταβολή.

«Θέλουμε η επισιτιστική βοήθεια να φτάνει στον πολίτη χωρίς ουρές, χωρίς προκαθορισμένα πακέτα και χωρίς στιγματισμό. Ο πολίτης θα επιλέγει ο ίδιος τι χρειάζεται και από πού θα το προμηθευτεί. Παράλληλα, θέλουμε οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν ενεργό ρόλο στο πρόγραμμα, ώστε οι πολίτες να μπορούν να χρησιμοποιούν τα vouchers στα καταστήματα της γειτονιάς τους, στις πόλεις και στα χωριά όλης της χώρας. Γι’ αυτό είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να ενταχθούν εγκαίρως στο πρόγραμμα. Η πρώτη καταβολή, λόγω της αναδρομικότητας, θα είναι σημαντικά αυξημένη και στόχος μας είναι να δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Έτσι στηρίζουμε τους πολίτες που το έχουν ανάγκη και ταυτόχρονα τονώνουμε την τοπική αγορά την περίοδο των γιορτών», δήλωσε η Υπουργός.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην απλοποίηση των διαδικασιών συμμετοχής, ώστε η ένταξη στο νέο σύστημα να είναι εύκολη και για μικρότερες επιχειρήσεις, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές και μικρούς οικισμούς. Η ΕΣΕΕ θα ενημερώσει και θα ενθαρρύνει τα μέλη της και τους εμπορικούς συλλόγους σε όλη τη χώρα, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή επιχειρήσεων.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Κωνσταντίνος Μεγαρίτης, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσπάθεια που έγινε ώστε, εφόσον οι πάροχοι είναι φορολογικά ενήμεροι, να λαμβάνουν το καθαρό ποσό των vouchers χωρίς παρακρατήσεις, διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά βλέπουμε αυτό το πρόγραμμα για τις ευπαθείς ομάδες να εξαπλώνεται και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, με μια εύκολη και προσιτή διαδικασία, και να φτάνει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η κοινωνική στήριξη να συνδέεται ταυτόχρονα με την τοπική αγορά και να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις μικρές επιχειρήσεις. Η ΕΣΕΕ θα συμβάλει στην ενημέρωση του εμπορικού κόσμου, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα».

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, από την πλευρά του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων, ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΑ, Επαμεινώνδας Ατσαβές, και ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του ΟΠΕΚΑ, Ιωάννης Πασπάλας. Από την ΕΣΕΕ συμμετείχαν ο Δημήτρης Πρίφτης, Διευθυντής του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ), και η Βάλια Αρανίτου, Επιστημονική Διευθύντρια του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της ΕΣΕΕ.