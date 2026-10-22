Εκπαιδευτικοί για παιδική παχυσαρκία: «Φορτώνουν» τα σχολεία με μαθήματα, αλλά αφήνουν τη Φυσική Αγωγή στο περιθώριο

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Την ουσιαστική αναβάθμιση της Φυσικής Αγωγής, την αύξηση των ωρών διδασκαλίας και την κάλυψη των κενών στα σχολεία ζητά η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α.

Την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία, με περισσότερες ώρες διδασκαλίας και επαρκή στελέχωση από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, επαναφέρει στο προσκήνιο η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α., συνδέοντας την υποβάθμιση του μαθήματος με τις περιορισμένες ευκαιρίες οργανωμένης σωματικής δραστηριότητας των μαθητών και την ανάγκη πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας.

Αφορμή αποτέλεσαν οι επισημάνσεις του καθηγητή Χειρουργικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευάγγελου Μενενάκου, ο οποίος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της παιδικής παχυσαρκίας και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το εκπαιδευτικό σύστημα στην προαγωγή της υγείας των παιδιών.

Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να εξαντλείται σε συστάσεις για υγιεινή διατροφή και περισσότερη άσκηση, όταν το ίδιο το σχολείο δεν εξασφαλίζει επαρκείς δυνατότητες συστηματικής σωματικής δραστηριότητας.

«Η Φυσική Αγωγή δεν μπορεί να παραμένει σε δεύτερη μοίρα»

Μιλώντας στην εκπομπή «Live Now» του ERT News, με παρουσιαστή τον Φάνη Παπαθανασίου, ο Ευάγγελος Μενενάκος, καθηγητής Χειρουργικής του ΕΚΠΑ και διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, αναφέρθηκε στα υψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στη χώρα.

Ο καθηγητής, ο οποίος εξειδικεύεται μεταξύ άλλων στη βαριατρική και μεταβολική χειρουργική για την αντιμετώπιση της σοβαρής παχυσαρκίας, στάθηκε στις συνέπειες που μπορεί να έχει η παχυσαρκία τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία των παιδιών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ενίσχυσης της καθημερινής σωματικής δραστηριότητας, επισημαίνοντας ότι το σχολείο έχει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση συνηθειών που συνδέονται με την υγεία.

Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε ζήτημα προτεραιοτήτων του εκπαιδευτικού συστήματος, παρατηρώντας ότι, ενώ εισάγονται πρόσθετα γνωστικά αντικείμενα ήδη από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, η Φυσική Αγωγή έχει αντιμετωπιστεί διαχρονικά ως μάθημα περιορισμένης βαρύτητας.

Το μήνυμα που στέλνει το σχολείο στους μαθητές

Ο Ευάγγελος Μενενάκος αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο γεγονός ότι κατά το παρελθόν η Φυσική Αγωγή περιοριζόταν σε μία ώρα εβδομαδιαίως στην τελευταία τάξη του Λυκείου.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η περιορισμένη παρουσία της σωματικής άσκησης στο σχολικό πρόγραμμα δεν έχει μόνο πρακτικές συνέπειες, αλλά και ιδιαίτερη συμβολική σημασία.

Όπως επισήμανε, όταν η Φυσική Αγωγή αντιμετωπίζεται ως μάθημα δευτερεύουσας σημασίας, μεταδίδεται στους μαθητές το μήνυμα ότι η φροντίδα της σωματικής υγείας δεν αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Η συγκεκριμένη επισήμανση αναδεικνύει, σύμφωνα με την Π.ΕΝ.Α.Φ.Α., την ανάγκη επανεξέτασης της θέσης που κατέχει η οργανωμένη άσκηση στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Περισσότερες ώρες Φυσικής Αγωγής και εκπαιδευτικοί από την προσχολική ηλικία

Με αφορμή τις δηλώσεις του καθηγητή, η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. επαναφέρει τα αιτήματα που, όπως τονίζει, διατυπώνει διαχρονικά για την αναβάθμιση του μαθήματος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκεται η αύξηση των ωρών διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής, ώστε οι μαθητές να έχουν περισσότερες ευκαιρίες συστηματικής και οργανωμένης σωματικής δραστηριότητας στο σχολικό περιβάλλον.

Παράλληλα, ζητείται η παρουσία εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής του κλάδου ΠΕ11 ήδη από την προσχολική ηλικία, καθώς και η πλήρης κάλυψη των λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες.

Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. υποστηρίζει ότι η ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής πρέπει να αποτελέσει ουσιαστική εκπαιδευτική προτεραιότητα και όχι μια δευτερεύουσα παρέμβαση στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Παιδική παχυσαρκία: Η πρόληψη δεν μπορεί να περιορίζεται σε συστάσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας απαιτεί περισσότερα από γενικές παροτρύνσεις προς τα παιδιά να τρέφονται σωστά και να ασκούνται.

Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. επισημαίνει ότι το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε η σωματική δραστηριότητα να αποτελεί σταθερό μέρος της καθημερινότητας των μαθητών.

Υπό αυτό το πρίσμα, η αύξηση των ωρών Φυσικής Αγωγής και η ενίσχυση της παρουσίας εξειδικευμένων εκπαιδευτικών παρουσιάζονται ως βασικές προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της πρόληψης μέσα στο σχολείο.

«Η Φυσική Αγωγή δεν είναι πολυτέλεια ούτε δευτερεύον μάθημα. Είναι βασικός πυλώνας πρόληψης, υγείας και παιδείας», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. επισημαίνει ότι, εφόσον η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας αποτελεί πραγματική προτεραιότητα, είναι αναγκαίο να δοθεί στη Φυσική Αγωγή η θέση που της αναλογεί στο ελληνικό σχολείο.