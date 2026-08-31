Καύσιμα: Νέα παράταση στην επιδότηση λόγω των υψηλών διεθνών τιμών
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Συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς η κυβέρνηση παρατείνει για ακόμη έναν μήνα την παρέμβαση που εφαρμόζεται από τον Απρίλιο με στόχο τη συγκράτηση της τιμής του diesel.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η επιδότηση θα παραμείνει στα 10 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή 8 λεπτά συν ΦΠΑ, με το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης για τον Σεπτέμβριο να εκτιμάται στα 30 εκατ. ευρώ.
Στα 211 εκατ. ευρώ το συνολικό κόστος από τον Απρίλιο
Η ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης εφαρμόζεται από τον Απρίλιο, με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων να έχει πλέον φτάσει τα 211 εκατ. ευρώ.
Η συνέχιση του μέτρου για έναν ακόμη μήνα αποφασίστηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας πιέσεις στο κόστος μετακίνησης και μεταφορών.
Στόχος η συγκράτηση του κόστους για πολίτες και επιχειρήσεις
Σύμφωνα με το υπουργείο, η παράταση της επιδότησης έχει στόχο να περιορίσει την επιβάρυνση τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις έμμεσες επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει το αυξημένο κόστος καυσίμων στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς οι υψηλότερες δαπάνες μεταφοράς μπορούν να επηρεάσουν ευρύτερα τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.
Με τη συνέχιση της παρέμβασης και τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει ένα επίπεδο προστασίας απέναντι στις πιέσεις που προκαλούν οι υψηλές διεθνείς τιμές των καυσίμων, περιορίζοντας μέρος του κόστους στο πετρέλαιο κίνησης.
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