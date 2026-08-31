Καύσιμα: Νέα παράταση στην επιδότηση λόγω των υψηλών διεθνών τιμών

Οι δικαιούχοι θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έχουν ενεργή και εγκεκριμένη αίτηση και να εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί κανονικά η καταβολή.

Ξεκινά η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 και μαζί της επιστρέφει το καθιερωμένο ημερολόγιο με τις εθνικές επετείους, τις επίσημες αργίες και τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα.

Αντίστροφη μέτρηση για τέσσερις μεγάλες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που αφορούν συνολικά 3.903 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

Ένα διπλό σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, με διαφορετική διαδικασία για τα τμήματα μεσαίας και χαμηλής ζήτησης και για εκείνα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των υποψηφίων, βρίσκεται μεταξύ των σεναρίων που συζητούνται στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία.

Α’ Φάση προσλήψεων: Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα κενά - Οι εκτιμήσεις για την κάλυψή τους

Νέο, ενιαίο πλαίσιο για τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων σε σχολικές μονάδες και σχολικά κυλικεία θεσπίζεται με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εισάγοντας συγκεκριμένα και βαθμονομημένα φύλλα ελέγχου για την καταγραφή της συμμόρφωσης με τους κανόνες δημόσιας υγείας.

Μια δεύτερη ευκαιρία για επιδοτούμενες διακοπές μέσα στο 2027 θα έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», αλλά δεν στάθηκαν τυχεροί στην πρώτη κλήρωση.

Σε τροχιά καθολικής εφαρμογής από τις αρχές του 2027 βρίσκεται το νέο μοντέλο υπολογισμού του τακτικού επιδόματος ανεργίας, το οποίο συνδέει για πρώτη φορά το ύψος της παροχής τόσο με την προϋπηρεσία όσο και με τις αποδοχές που είχε ο εργαζόμενος πριν μείνει άνεργος.

Νέα Υπουργική Απόφαση για σχολικές εκδρομές: Αντιδράσεις εκπαιδευτικών για γραφειοκρατία και πρόσθετες ευθύνες

Νέο κύκλο αντιδράσεων και ερωτημάτων προκαλεί η διαδικασία αδειοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων, μετά και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσαν τις άδειες τριών Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ).

Στην προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά, με αιχμή τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, τις προσλήψεις αναπληρωτών, τις ανακαινίσεις σχολικών κτιρίων και τις αλλαγές που έρχονται στα σχολικά κυλικεία, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου.

Νέα οικονομική ενίσχυση για την αγορά τροφίμων και βασικών αγαθών αναμένεται να ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα, με την πλατφόρμα αιτήσεων για το Market Pass 2026 να προγραμματίζεται να ανοίξει στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου.

Συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς η κυβέρνηση παρατείνει για ακόμη έναν μήνα την παρέμβαση που εφαρμόζεται από τον Απρίλιο με στόχο τη συγκράτηση της τιμής του diesel.

Το Δημογραφικό αλλάζει τα δεδομένα στην εκπαίδευση – Τι είπε για συγχωνεύσεις σχολείων

Εκπαιδευτικοί και μαθητευόμενοι: Πότε υποβάλλουν αιτήσεις για την Τάξη Μαθητείας 2026-2027

Με το καλοκαίρι να οδεύει προς το τέλος του και την επιστροφή στην καθημερινότητα να πλησιάζει για εργαζόμενους και μαθητές, το ενδιαφέρον στρέφεται ήδη στις επόμενες αργίες του 2026, αλλά και στις διακοπές που περιλαμβάνει το νέο σχολικό έτος.

Σοβαρές καταγγελίες διατυπώνει ο πατέρας του 3χρονου κοριτσιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται, μετά το περιστατικό με εισπνοή τοξικής ουσίας σε πισίνα παιδότοπου στη Σαλαμίνα, χαρακτηρίζοντας όσα συνέβησαν αποτέλεσμα «εγκληματικής αμέλειας».

Με αιχμή την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, την επαρκή χρηματοδότηση, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ουσιαστική στήριξη εκπαιδευτικών και Διευθυντών, η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών και Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στέλνει το μήνυμά της με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για την επαναχορήγηση των αδειών στα Keele και York ασκούν ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, και ο γραμματέας του Τομέα Παιδείας του κόμματος, Σωκράτης Κάτσικας.

Καύσιμα: Νέα παράταση στην επιδότηση λόγω των υψηλών διεθνών τιμών

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Συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς η κυβέρνηση παρατείνει για ακόμη έναν μήνα την παρέμβαση που εφαρμόζεται από τον Απρίλιο με στόχο τη συγκράτηση της τιμής του diesel.