Καύσιμα: Στο τραπέζι παράταση της επιδότησης και τον Σεπτέμβριο – Πότε οι αποφάσεις

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Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να συνεχιστεί και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, καθώς οι τιμές στα πρατήρια εξακολουθούν να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και η διεθνής αγορά πετρελαίου δεν αφήνει, προς το παρόν, μεγάλα περιθώρια για άμεση αποκλιμάκωση.

Η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία με τα σημερινά δεδομένα ολοκληρώνεται στο τέλος Αυγούστου. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα και θα εξαρτηθούν τόσο από την πορεία των διεθνών τιμών όσο και από το δημοσιονομικό κόστος μιας νέας παράτασης.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, φτάνοντας στα 2,012 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιοχές της χώρας οι οδηγοί πληρώνουν αισθητά περισσότερο.

Πάνω από 2 ευρώ το ντίζελ

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ ανά λίτρο.

Ακόμη υψηλότερη είναι η επιβάρυνση σε τουριστικές και νησιωτικές περιοχές, με τις Κυκλάδες να καταγράφουν την υψηλότερη μέση τιμή, στα 2,247 ευρώ το λίτρο.

Η εικόνα στην εγχώρια αγορά επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς εξελίξεις. Το πετρέλαιο Brent κινείται στην περιοχή των 94 δολαρίων το βαρέλι, σε υψηλό τριών εβδομάδων, γεγονός που περιορίζει τις προσδοκίες για γρήγορη υποχώρηση των τιμών στα ελληνικά πρατήρια.

Όσο οι διεθνείς τιμές παραμένουν υψηλές και συνεχίζεται η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, η αποκλιμάκωση του κόστους των καυσίμων καθίσταται δυσκολότερη.

Ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στην αγορά

Η εξέλιξη της τιμής του ντίζελ δεν αφορά μόνο τους οδηγούς, καθώς το συγκεκριμένο καύσιμο αποτελεί βασικό παράγοντα κόστους για τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Στο οικονομικό επιτελείο υπάρχει προβληματισμός για τις δευτερογενείς επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει μια παρατεταμένη άνοδος του ντίζελ στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς το αυξημένο μεταφορικό κόστος μπορεί να περάσει σταδιακά στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το σενάριο διατήρησης της επιδότησης και τον Σεπτέμβριο βρίσκεται στο τραπέζι, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Τι θα κρίνει την παράταση

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές. Πριν από τη λήψη των αποφάσεων θα αξιολογηθεί η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αλλά και το κόστος που θα έχει για τον κρατικό προϋπολογισμό η συνέχιση της παρέμβασης.

Η επιδότηση στο ντίζελ, όπως και οι υπόλοιπες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους, χρηματοδοτούνται από το αποθεματικό των περίπου 200 εκατ. ευρώ που έχει διατηρήσει η κυβέρνηση από την άνοιξη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης που προκαλούν οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Τι θα γίνει με τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων

Στο τέλος Αυγούστου ολοκληρώνεται παράλληλα και η συμφωνία της κυβέρνησης με τα διυλιστήρια για πρόσθετες εκπτώσεις στις τιμές των καυσίμων.

Η συμφωνία προβλέπει έκπτωση 5 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ και 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη.

Έτσι, μαζί με την κρατική επιδότηση, η συνολική ελάφρυνση που εφαρμόζεται σήμερα στο ντίζελ φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο.

Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό εάν οι εκπτώσεις των διυλιστηρίων θα συνεχιστούν μετά το τέλος Αυγούστου. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί μεταξύ κυβέρνησης και εταιρειών, καθώς ενδεχόμενη ταυτόχρονη παράταση τόσο της κρατικής επιδότησης όσο και των εκπτώσεων θα μπορούσε να περιορίσει μέρος των ανατιμήσεων που περνούν στις αντλίες.

Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να καθορίσουν τι θα πληρώνουν οι οδηγοί από την 1η Σεπτεμβρίου και εάν το μέτρο στήριξης θα συνεχιστεί για ακόμη έναν μήνα.