Σχολεία: Νέα αντιπαράθεση για Θρησκευτικά και Ηθική – Παρέμβαση θεολόγων στο Υπουργείο Παιδείας

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Παρέμβαση για την εφαρμογή του νέου μαθήματος της Ηθικής ως εναλλακτικού υποχρεωτικού μαθήματος για τους μαθητές που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά κάνει ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ», ζητώντας αυστηρές οδηγίες προς τις σχολικές μονάδες για τη διαδικασία των απαλλαγών.

Παράλληλα, κάνει λόγο για πρακτικές διευθυντών και Συλλόγων Διδασκόντων που, όπως καταγγέλλει, διευκολύνουν τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά, ενώ ζητά περισσότερες προσλήψεις αναπληρωτών θεολόγων για την κάλυψη των αναγκών που ενδέχεται να δημιουργήσει η διδασκαλία της Ηθικής.

Την ανάγκη να δοθούν σαφείς και αυστηρές οδηγίες στα σχολεία σχετικά με τις απαλλαγές μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών και τη διδασκαλία της Ηθικής θέτει με υπόμνημά του προς το Υπουργείο Παιδείας ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ».

Το υπόμνημα απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, και στον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων, Γιώργο Καλαντζή, με αφορμή την ένταξη της Ηθικής ως εναλλακτικού υποχρεωτικού μαθήματος για όσους μαθητές απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει αρχικά ότι το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό και υποστηρίζει ότι ο χαρακτήρας του δεν είναι κατηχητικός αλλά γνωστικός, καθώς περιλαμβάνει τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Παράδοσης μαζί με στοιχεία άλλων θρησκειών.

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Παράλληλα, αναφέρει ότι οι μαθητές που δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι –αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι, άθεοι, άθρησκοι ή αγνωστικιστές– έχουν δικαίωμα πλήρους απαλλαγής με επίκληση λόγων συνείδησης, χωρίς να απαιτείται να δηλώσουν το θρήσκευμά τους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις αποφάσεις 1749/2019 και 1750/2019 του Συμβουλίου της Επικρατείας και στη θεσμοθέτηση του μαθήματος της Ηθικής ως υποχρεωτικής εναλλακτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας για τους μαθητές που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά.

Με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά, ο «ΚΑΙΡΟΣ» ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να αποσταλούν προς όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων αυστηρές οδηγίες για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τις απαλλαγές.

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Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, θα πρέπει να αποτραπεί το ενδεχόμενο το μάθημα της Ηθικής να λειτουργήσει ως «αντίβαρο» στα Θρησκευτικά και να οδηγήσει σε απαλλαγές χωρίς τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Καταγγελία για διευθυντές και Συλλόγους Διδασκόντων

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά του Συνδέσμου στην τελευταία εγκύκλιο για τη διδασκαλία της Ηθικής σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Όπως υποστηρίζει, η εγκύκλιος, παρότι καθορίζει τον τρόπο διδασκαλίας του νέου μαθήματος, έχει δημιουργήσει προβλήματα επειδή διευθυντές και Σύλλογοι Διδασκόντων δεν γνωρίζουν, κατά τον «ΚΑΙΡΟ», το κανονιστικό πλαίσιο της θεσμοθέτησής του.

Ο Σύνδεσμος φτάνει μάλιστα στο σημείο να καταγγείλει ότι διευθυντές και Σύλλογοι Διδασκόντων λειτουργούν ως «προπαγανδιστές» υπέρ του μαθήματος της Ηθικής, διευκολύνοντας τις απαλλαγές μαθητών από τα Θρησκευτικά προκειμένου, όπως υποστηρίζει, να αντιμετωπίσουν λειτουργικά και διοικητικά προβλήματα των σχολικών μονάδων.

Χαρακτηρίζει αυτές τις πρακτικές «παράνομες και άκρως αντιπαιδαγωγικές» και ζητά την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας.

Ζητούν περισσότερους αναπληρωτές θεολόγους

Ένα ακόμη ζήτημα που θέτει ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος αφορά τη στελέχωση των σχολείων με θεολόγους.

Όπως αναφέρει, προκειμένου να κατοχυρωθεί η διδασκαλία της Ηθικής από τους θεολόγους, στους οποίους έχει δοθεί η πρώτη ανάθεση, αλλά και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του ωρολογίου προγράμματος, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα από το Υπουργείο.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που σε σχολικές μονάδες δημιουργηθούν τμήματα δέκα μαθητών που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά, ο Σύνδεσμος ζητά να γίνουν περισσότερες προσλήψεις αναπληρωτών θεολόγων, ώστε να καλυφθούν τα κενά που εκτιμά ότι θα προκύψουν.