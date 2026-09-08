Σχολεία – PISA: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών

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Τι δείχνουν τα αποτελέσματα για τους Έλληνες μαθητές - Πού υστερούν και πού βελτιώνονται

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ανοίγοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, χαρακτήρισε την PISA σημαντικό εργαλείο για την αποτίμηση της πορείας της εκπαίδευσης και τον σχεδιασμό των επόμενων παρεμβάσεων.

«Έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά είναι καλό να ξέρουμε τα δεδομένα και τι μπορούμε να βελτιώσουμε», ανέφερε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για στέρεες γνώσεις και στην κατανόηση κειμένου.

Μια διπλή εικόνα για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αποτυπώνουν τα αποτελέσματα της PISA 2025, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, την ώρα που καταγράφονται ενδείξεις σταθεροποίησης και περιορισμού της απόστασης σε ορισμένα πεδία. Στην αξιολόγηση συμμετείχαν 6.858 μαθητές από 229 σχολεία, ενώ ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα ευρήματα για τον λειτουργικό γραμματισμό και την υποστήριξη που δηλώνουν ότι λαμβάνουν οι μαθητές μέσα στην τάξη.

Σε διεθνές επίπεδο, η PISA καταγράφει ισχυρή υποχώρηση των μαθητικών επιδόσεων, με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ να βρίσκεται στο χαμηλότερο ιστορικό επίπεδο στα τρία βασικά γνωστικά αντικείμενα. Στην Ελλάδα, ωστόσο, η πτώση είναι μικρότερη: σε σχέση με το 2022 στατιστικά σημαντική υποχώρηση εμφανίζεται μόνο στην Κατανόηση Κειμένου, ενώ στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες οι μεταβολές δεν θεωρούνται στατιστικά σημαντικές.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι 40,9% των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες, 43,8% στην Κατανόηση Κειμένου και 49,5% στα Μαθηματικά δεν κατακτούν το βασικό επίπεδο λειτουργικού γραμματισμού. Την ίδια ώρα, οι μαθητές στην Ελλάδα δηλώνουν χαμηλότερη υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς, με τη χώρα να καταγράφει στον συγκεκριμένο δείκτη τη χαμηλότερη επίδοση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

Τα βασικά στοιχεία για την Ελλάδα

Για πρώτη φορά στην PISA 2025 εξετάστηκε και η Επίλυση Προβλημάτων σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα. Οι Έλληνες μαθητές συγκέντρωσαν 461 μονάδες, έναντι 500 του ΟΟΣΑ, καταλαμβάνοντας την 47η θέση μεταξύ 91 χωρών.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται και μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Τα κορίτσια προηγούνται στην Κατανόηση Κειμένου κατά 46 μονάδες και στις Φυσικές Επιστήμες κατά 12 μονάδες, ενώ στα Μαθηματικά τα αγόρια υπερέχουν κατά 6 μονάδες και στην Επίλυση Προβλημάτων σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα κατά 4 μονάδες.

Παράλληλα, 38 σχολικές μονάδες, από τις οποίες οι 32 δημόσιες, πέτυχαν στις Φυσικές Επιστήμες αποτελέσματα πολύ κοντά ή ακόμη και υψηλότερα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, παρά το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός τους βρίσκεται σε περιοχές χαμηλότερου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου.

Τι λένε οι ίδιοι οι μαθητές για το σχολείο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις των μαθητών για την εμπειρία τους στο σχολείο. Το 64,7% δηλώνει ότι το σχολείο έχει κάνει λίγα για να το προετοιμάσει για την ενήλικη ζωή, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στον ΟΟΣΑ είναι 48,6%. Ωστόσο, το 70% θεωρεί ότι το σχολείο τού έχει προσφέρει γνώσεις που μπορούν να φανούν χρήσιμες, έναντι 66,6% στον ΟΟΣΑ.

Θετικό στοιχείο αποτελεί η βελτίωση στο σχολικό κλίμα, στο αίσθημα ασφάλειας και στην αίσθηση του «ανήκειν» στη σχολική κοινότητα. Παράλληλα, έχει αυξηθεί αισθητά το ποσοστό των μαθητών που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν ελάχιστα ή καθόλου το κινητό τηλέφωνο στο σχολείο