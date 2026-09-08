Καταγγελίες για προσλήψεις αναπληρωτών: Τραγέλαφος η διαδικασία – «Οι πλατφόρμες κατέρρευσαν από το πρωί»

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Υπάλληλοι περίμεναν έως τις 23:00 - «Αναρωτιόμασταν αν πρέπει να κοιμηθούμε στις Διευθύνσεις»

Σοβαρές καταγγελίες για τη διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών διατυπώνει η Ένωση Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ Μακεδονίας – Θράκης, κάνοντας λόγο για «τραγελαφικές καταστάσεις», πολύωρη ταλαιπωρία και εξουθένωση των εργαζομένων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Σε επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, η Ένωση καταγγέλλει ότι υπάλληλοι παρέμεναν στις υπηρεσίες τους μέχρι τις 23:00 περιμένοντας το απαραίτητο αρχείο για την αναγγελία των προσλήψεων στο ΕΡΓΑΝΗ, ενώ οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπως υποστηρίζει, είχαν παρουσιάσει προβλήματα ήδη από το πρωί.

Για «τραγέλαφο» στη διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027 κάνει λόγο η Ένωση Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ Μακεδονίας – Θράκης, με επιστολή που απέστειλε στην υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και στον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Ιωάννη Παπαδομαρκάκη.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η Ένωση, κατά τη διαδικασία της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, εργαζόμενοι στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης βρέθηκαν να περιμένουν μέχρι αργά το βράδυ, χωρίς ενημέρωση για το πότε θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν την εργασία τους.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, μέλη της Ένωσης περίμεναν έως τις 23:00 το αρχείο xml που απαιτούνταν για την αναγγελία των προσλήψεων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

«Οι πλατφόρμες καταρρέουν από τις 10 το πρωί»

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η Ένωση και για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, υποστηρίζοντας ότι οι «πολυδιαφημιζόμενες πλατφόρμες των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ» παρουσίασαν προβλήματα από τις 10:00 το πρωί, πριν ακόμη, όπως αναφέρει, αρχίσουν ουσιαστικά να λειτουργούν.

Η Ένωση σημειώνει ότι κατανοεί τον μεγάλο όγκο επισκέψεων που δέχονται οι πλατφόρμες, ξεκαθαρίζει όμως ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί την επανάληψη των ίδιων προβλημάτων επί σειρά ετών.

Μιλά συγκεκριμένα για ένα «επαναλαμβανόμενο εδώ και χρόνια τραγελαφικό γεγονός», το οποίο έχει ως αποτέλεσμα, όπως καταγγέλλει, την ταλαιπωρία και την εξουθένωση των εργαζομένων που εμπλέκονται στη διαδικασία.

«Αναρωτιούνται αν πρέπει να κοιμηθούν στις Διευθύνσεις»

Στο επίκεντρο της καταγγελίας βρίσκεται και η έλλειψη ενημέρωσης προς τους υπαλλήλους σχετικά με τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Η Ένωση αναφέρει ότι περίμενε τα γνωστά προβλήματα των προηγούμενων ετών να έχουν αντιμετωπιστεί εγκαίρως. Αντίθετα, όπως υποστηρίζει, επικράτησε «σιγή ιχθύος», χωρίς ενημέρωση για το πότε θα μπορούσαν οι εργαζόμενοι να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες ενέργειες.

Μάλιστα, περιγράφοντας την κατάσταση, αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι έφτασαν στο σημείο να «αναρωτιούνται αν πρέπει να κοιμηθούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης» περιμένοντας να τελειώσουν την εργασία τους.

Καταγγελίες για υποστελέχωση

Η Ένωση συνδέει τα προβλήματα που καταγράφονται στη διαδικασία με την κατάσταση που επικρατεί στις ίδιες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις οποίες χαρακτηρίζει υποστελεχωμένες.

Όπως υποστηρίζει, είναι «άδικο και παράλογο» οι λιγοστοί εργαζόμενοι των υπηρεσιών να επωμίζονται τις συνέπειες προβλημάτων στον σχεδιασμό και στη λειτουργία των διαδικασιών.

Παράλληλα, ζητά από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να λάβει μέτρα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για δυσλειτουργίες που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, καθώς, σύμφωνα με την Ένωση, επαναλαμβάνονται την ίδια περίοδο επί σειρά ετών.

Κλείνοντας την επιστολή της, η Ένωση δηλώνει ότι θα στηρίξει έμπρακτα τους εργαζομένους σε περίπτωση που αναζητηθούν ευθύνες για όσα συνέβησαν.

Παράλληλα, στέλνει σαφές μήνυμα προς τη διοίκηση, τονίζοντας ότι «οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν σε αυτές τις συνθήκες».

Όπως καταλήγει, για οτιδήποτε προκύψει εξαιτίας της συγκεκριμένης κατάστασης, η ευθύνη, κατά την Ένωση, θα βαρύνει αποκλειστικά τη διοίκηση.