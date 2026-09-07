Άνοιγμα σχολείων με χιλιάδες κενά: Εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν σοβαρές ελλείψεις

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Με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, σοβαρές ελλείψεις στην Ειδική Αγωγή και την Παράλληλη Στήριξη, αλλά και προβλήματα στις τοποθετήσεις νεοδιόριστων, βρίσκει η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τα σχολεία, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ρόζα Ιμβριώτη».

Ο Σύλλογος κάνει λόγο για ανεπαρκείς προσλήψεις, εκπαιδευτικούς που καλούνται να μετακινούνται ακόμη και σε τέσσερα ή πέντε σχολεία και σοβαρά κενά στην Ειδική Αγωγή, ενώ καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Σοβαρά προβλήματα στη στελέχωση των σχολείων με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς καταγγέλλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ρόζα Ιμβριώτη», υποστηρίζοντας ότι παραμένουν χιλιάδες κενά, ενώ ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι ελλείψεις στην Ειδική Αγωγή και την Παράλληλη Στήριξη.

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Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, την ώρα που οι Σύλλογοι Διδασκόντων προετοιμάζουν την υποδοχή των μαθητών, το Υπουργείο Παιδείας αφήνει τα σχολεία με σημαντικό αριθμό κενών. Παράλληλα, καταγγέλλει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας για τις τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Ο «Ρόζα Ιμβριώτη» αναφέρει ότι είχε προηγηθεί παρέμβαση των προέδρων των τριών Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ρόζα Ιμβριώτη», «Μ. Παπαμαύρος» και «Ο Παρθενώνας», κατά την οποία ζητήθηκε να ακολουθηθεί διαφανής και αντικειμενική διαδικασία στις τοποθετήσεις.

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Παρά την παρέμβαση αυτή, ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η ΔΙΠΕ Α΄ Αθήνας συνεχίζει να παραβιάζει τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και να αφήνει τα σχολεία με πρόσθετα κενά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, η ΔΙΠΕ Α΄ Αθήνας έχει τοποθετήσει 74 νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 σε βραχυχρόνια κενά σχολικών μονάδων.

Όπως υποστηρίζει, οι τοποθετήσεις έγιναν σε σχολεία στα οποία υπήρχαν ελλείψεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν μέχρι να γίνουν οι αντίστοιχες προσλήψεις.

Ο Σύλλογος χαρακτηρίζει τη διαδικασία «απαράδεκτη», κάνοντας λόγο για παραβίαση εργασιακών και μορφωτικών δικαιωμάτων. Προσθέτει ότι, παρότι υπήρξε ενημέρωση πως οι νεοδιόριστοι θα επανατοποθετηθούν, αυτό δεν έχει ακόμη συμβεί.

Μεγάλες ελλείψεις στην Ειδική Αγωγή

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο «Ρόζα Ιμβριώτη» στα κενά που, όπως καταγγέλλει, εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ειδική Αγωγή και την Παράλληλη Στήριξη.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, στην Α΄ Αθήνας κατά την πρώτη φάση προσλήψεων καλύφθηκαν μόλις τα μισά τμήματα στην Παράλληλη Στήριξη. Αυτό, όπως υποστηρίζει, έχει ως αποτέλεσμα κάθε εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης να καλείται να μοιράζεται σε δύο τμήματα και να υποστηρίζει τρία ή τέσσερα παιδιά στα Δημοτικά.

Ακόμη δυσκολότερη παρουσιάζεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κατάσταση στα Νηπιαγωγεία, όπου ο Σύλλογος αναφέρει ότι δεν αντιστοιχεί ούτε ένας εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης ανά Νηπιαγωγείο.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι στην πρώτη φάση δεν πραγματοποιήθηκε καμία πρόσληψη για τα Τμήματα Ένταξης, ζητώντας να καλυφθούν άμεσα όλες οι ανάγκες και να δημιουργηθούν νέα τμήματα όπου απαιτείται.

Εκπαιδευτικοί ακόμη και σε 4-5 σχολεία

Ο Σύλλογος αναδεικνύει επίσης τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, αναφέροντας ότι υπάρχουν συνάδελφοι που καλούνται να μετακινούνται σε τέσσερα ή πέντε διαφορετικά σχολεία, ακόμη και σε περιοχές που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.

Όπως καταγγέλλει, σε ορισμένες περιπτώσεις το ημερήσιο πρόγραμμα ενός εκπαιδευτικού μοιράζεται μεταξύ δύο διαφορετικών σχολικών μονάδων.

Ζητά, παράλληλα, κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει το επιστημονικό του αντικείμενο και να καλυφθούν όλα τα κενά στις ειδικότητες Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Ειδικά για τους σχολικούς νοσηλευτές, ο Σύλλογος αντιδρά στην τοποθέτηση ενός νοσηλευτή σε δύο σχολικές μονάδες, τονίζοντας ότι η υγεία των μαθητών δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο.

Ολοήμερα και πολυπληθή τμήματα

Μεταξύ των αιτημάτων του «Ρόζα Ιμβριώτη» είναι να λειτουργήσουν από την πρώτη ημέρα όλα τα ολοήμερα τμήματα σε όλα τα σχολεία, αλλά και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των πολυπληθών τάξεων.

Ο Σύλλογος ζητά την κατάτμηση τμημάτων με 25 μαθητές, ιδιαίτερα όταν σε αυτά φοιτούν παιδιά με διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή κατάσταση πλήττει τόσο τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών όσο και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

Για τα παραπάνω ζητήματα, ο Σύλλογος καλεί εκπαιδευτικούς και γονείς να συμμετάσχουν στην παράσταση διαμαρτυρίας την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, στις 14:30, στη ΔΙΠΕ Α΄ Αθήνας, στο Μεταξουργείο.

Μεταξύ άλλων, ζητά άμεση επανατοποθέτηση των νεοδιόριστων με γνώση όλων των κενών, δυνατότητα βελτίωσης θέσης για τους αναπληρωτές πριν από την επόμενη φάση προσλήψεων, συνολική νέα φάση προσλήψεων αναπληρωτών και άμεση κάλυψη των κενών σε όλες τις σχολικές μονάδες.