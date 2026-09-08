«Καμπανάκι» ΟΛΜΕ για το άνοιγμα σχολείων: Σχολεία με χιλιάδες κενά και προβλήματα στις υποδομές

Πίνακας περιεχομένων

Με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και σοβαρά προβλήματα στις σχολικές υποδομές εκτιμά η ΟΛΜΕ ότι ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, παρά την πρόσληψη 29.948 αναπληρωτών που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Η Ομοσπονδία υπολογίζει ότι τα κενά ξεπερνούν τις 10.000, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη χαρακτηρίζει την κατάσταση στη γενική αγωγή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου εκτιμά ότι παραμένουν ακάλυπτες 6.000-7.000 θέσεις.

Για περισσότερα από 10.000 κενά εκπαιδευτικών με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς κάνει λόγο η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, παρά την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας για τον διορισμό συνολικά 29.948 αναπληρωτών.

Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Ανδρέας Καργόπουλος, παρουσίασε την εικόνα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στα γραφεία της ΕΔΟΘ, στο πλαίσιο των δράσεων της Ένωσης τις ημέρες της ΔΕΘ.

Όπως ανέφερε, την προηγούμενη σχολική χρονιά εργάστηκαν περίπου 46.000 αναπληρωτές, ενώ οι συνταξιοδοτήσεις ξεπέρασαν ελαφρώς τις 5.000. Με δεδομένο ότι στην πρώτη φάση προσλήφθηκαν φέτος περίπου 30.000 αναπληρωτές, η ΟΛΜΕ εκτιμά ότι τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν είναι περισσότερα από 10.000.

«Με βάση αυτούς τους αριθμούς είναι πάνω από 10.000 τα κενά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

Έως 7.000 κενά στη γενική αγωγή της Δευτεροβάθμιας

Ως το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης, ο κ. Καργόπουλος ανέφερε τη γενική αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, πέρυσι εργάστηκαν σε αυτή 8.200 αναπληρωτές, ενώ καταγράφηκαν 2.588 συνταξιοδοτήσεις. Την ίδια στιγμή, πραγματοποιήθηκαν 910 διορισμοί μόνιμου προσωπικού και 4.019 προσλήψεις αναπληρωτών.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η ΟΛΜΕ υπολογίζει ότι τα κενά στη συγκεκριμένη κατηγορία φτάνουν τις 6.000-7.000.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας υπενθύμισε, μάλιστα, ότι και η προηγούμενη σχολική χρονιά ολοκληρώθηκε με ελλείψεις προσωπικού, συμπτύξεις και καταργήσεις τμημάτων, πρακτικές τις οποίες χαρακτήρισε «αντιεκπαιδευτικές».

ΟΛΜΕ: «Τεράστιο πρόβλημα» και στα σχολικά κτίρια

Η Ομοσπονδία δεν περιορίζει την κριτική της στα κενά εκπαιδευτικών, αλλά θέτει στο επίκεντρο και την κατάσταση των σχολικών υποδομών.

Ο Ανδρέας Καργόπουλος υποστήριξε ότι τα σχολεία δεν είναι έτοιμα, επισημαίνοντας ότι μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» οι παρεμβάσεις αφορούσαν πανελλαδικά 760 σχολεία.

Όπως ανέφερε, οι εργασίες επικεντρώθηκαν σε αύλειους χώρους, προσβασιμότητα και χώρους υγιεινής και όχι σε ζητήματα στατικότητας των κτιρίων.

Κατά τον ίδιο, στους δύο βασικούς παράγοντες που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των σχολείων –επάρκεια εκπαιδευτικού προσωπικού και ασφαλή σχολικά κτίρια– εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.

110 μαθητές σε ειδικό σχολείο για 45

Συγκεκριμένα προβλήματα που καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Α΄ ΕΛΜΕΘ, Νίκος Αβραμίδης.

Όπως ανέφερε, στο Ειδικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου, το οποίο έχει κατασκευαστεί για να φιλοξενεί 45 μαθητές, έχουν εγγραφεί αυτή τη στιγμή 110 μαθητές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχουν ακόμη υπογραφεί οι συμβάσεις για τη μεταφορά 16.500 μαθητών στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ αναφέρθηκε και σε προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής.

Η ΟΛΜΕ, επομένως, περιγράφει μια έναρξη σχολικής χρονιάς με σημαντικές εκκρεμότητες, εστιάζοντας αφενός στις χιλιάδες ακάλυπτες θέσεις εκπαιδευτικών και αφετέρου στην κατάσταση των σχολικών κτιρίων και των υποδομών.