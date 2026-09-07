Αναπληρωτές: Παράταση για την ψηφιακή σύμβαση και την ανάληψη υπηρεσίας – Μέχρι τι ώρα η προθεσμία
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Παράταση λίγων ωρών δόθηκε στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης της ψηφιακής τους σύμβασης.
Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, η προθεσμία στην πλατφόρμα anaplirotes.gov.gr μετατίθεται έως τις 19:00 σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026.
Η νεότερη ενημέρωση αφορά την προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Συγκεκριμένα, η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρατείνεται έως τις 19:00 σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026.
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Οι ενδιαφερόμενοι αναπληρωτές θα πρέπει μέχρι τη νέα καταληκτική ώρα να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία στην πλατφόρμα anaplirotes.gov.gr.
Η νεότερη ενημέρωση είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στη σύναψη της ψηφιακής σύμβασής τους, καθώς πλέον έχουν στη διάθεσή τους χρόνο έως τις 19:00 της 7ης Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη διαδικασία.
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