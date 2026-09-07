Αναπληρωτές: Παράταση για την ψηφιακή σύμβαση και την ανάληψη υπηρεσίας – Μέχρι τι ώρα η προθεσμία

Με αιχμές για την κατάσταση με την οποία ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, οι Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε. καταγράφουν μια σειρά από ανοιχτά μέτωπα στην εκπαίδευση, από την αξιολόγηση και τις πειθαρχικές διώξεις έως τους διορισμούς, την Ειδική Αγωγή, τους μισθούς και το στεγαστικό πρόβλημα των εκπαιδευτικών.