ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

Αναπληρωτές: Παράταση για την ψηφιακή σύμβαση και την ανάληψη υπηρεσίας – Μέχρι τι ώρα η προθεσμία

iPaideia.gr Newsroom iPaideia.gr Newsroom
07/09/2026 - 16:19 (Τελευταία Ενημέρωση: 07/09/2026 - 16:42)
Αναπληρωτές: Παράταση για την ψηφιακή σύμβαση και την ανάληψη υπηρεσίας – Μέχρι τι ώρα η προθεσμία
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iPaideia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Παράταση λίγων ωρών δόθηκε στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης της ψηφιακής τους σύμβασης.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, η προθεσμία στην πλατφόρμα anaplirotes.gov.gr μετατίθεται έως τις 19:00 σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Η νεότερη ενημέρωση αφορά την προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Συγκεκριμένα, η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρατείνεται έως τις 19:00 σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Προσλήψεις αναπληρωτών 2026 2027: «Κλείδωσε» η β’ φάση – Πότε αναμένεται

Οι ενδιαφερόμενοι αναπληρωτές θα πρέπει μέχρι τη νέα καταληκτική ώρα να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία στην πλατφόρμα anaplirotes.gov.gr.

Η νεότερη ενημέρωση είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στη σύναψη της ψηφιακής σύμβασής τους, καθώς πλέον έχουν στη διάθεσή τους χρόνο έως τις 19:00 της 7ης Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη διαδικασία.

Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr

Στην Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ

TAGS: