Εκπαιδευτικοί: «Εξουθενωμένοι πριν αρχίσει η χρονιά» – Σκληρή κριτική για όσα έρχονται στα σχολεία

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Με αιχμές για την κατάσταση με την οποία ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, οι Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε. καταγράφουν μια σειρά από ανοιχτά μέτωπα στην εκπαίδευση, από την αξιολόγηση και τις πειθαρχικές διώξεις έως τους διορισμούς, την Ειδική Αγωγή, τους μισθούς και το στεγαστικό πρόβλημα των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, αναφέρονται στις δικαστικές και πειθαρχικές αποφάσεις του καλοκαιριού που χαρακτηρίζουν «νίκες» του εκπαιδευτικού κινήματος, υποστηρίζοντας ότι η νέα χρονιά βρίσκει τον κλάδο αντιμέτωπο με συνέχιση της ίδιας εκπαιδευτικής πολιτικής.

Με ένα εκτενές «μέτωπο» προβλημάτων και διεκδικήσεων υποδέχονται τη νέα σχολική χρονιά οι Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική και προειδοποιώντας ότι οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά.

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Στην ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι το στίγμα δόθηκε ήδη από τη συνάντηση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, με τη ΔΟΕ. Αποδίδουν στην υπουργό θέσεις περί συνέχισης της αξιολόγησης, των πειθαρχικών διαδικασιών και των συγχωνεύσεων, ενώ σημειώνουν ότι δεν προβλέπεται εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με εκείνα των μόνιμων εκπαιδευτικών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, ωστόσο, στις εξελίξεις του καλοκαιριού, τις οποίες οι Παρεμβάσεις χαρακτηρίζουν «δικαίωση και νίκη» για το εκπαιδευτικό κίνημα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνουν τις αποφάσεις Πειθαρχικών Συμβουλίων που απάλλαξαν εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους στην Απεργία-Αποχή, την ακύρωση από Διοικητικά Δικαστήρια καθαιρέσεων διευθυντριών και προϊσταμένων που αρνήθηκαν να αξιολογήσουν, καθώς και την αθώωση της Χρύσας Χοτζόγλου και την επιστροφή της στο σχολείο μετά από 1,5 χρόνο δυνητικής αργίας.

Στις θετικές για τις ίδιες εξελίξεις εντάσσουν επίσης την αθώωση τριών εκπαιδευτικών σχετικά με τη μη δυνατότητα παροχής τηλεκπαίδευσης από το σπίτι τους, αλλά και την ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας τριών αδειών λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών/μη κρατικών πανεπιστημίων.

Παρά τις εξελίξεις αυτές, οι Παρεμβάσεις εκτιμούν ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, παραθέτοντας μια σειρά ζητημάτων που, κατά την άποψή τους, θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας σχολικής χρονιάς. Αναφέρονται σε νέες κλήσεις εκπαιδευτικών σε απολογία για την Απεργία-Αποχή, στους 5.200 διορισμούς, στο σύστημα του «Προσοντολογίου», στις εξελίξεις στην Ειδική Αγωγή και στις νέες ρυθμίσεις για τις σχολικές εκδρομές.

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Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσουν τα σχέδια που, όπως αναφέρουν, ενισχύουν τις αρμοδιότητες των διευθυντών σε βάρος του Συλλόγου Διδασκόντων, καθώς και τα οικονομικά προβλήματα του κλάδου. Κάνουν λόγο για καθηλωμένους μισθούς, υψηλά όρια συνταξιοδότησης και δύσκολες συνθήκες στέγασης για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, ενώ εκφράζουν την αντίθεσή τους και στις προτάσεις συνταγματικής αναθεώρησης που συνδέουν με τη μονιμότητα στο Δημόσιο.

Ιδιαίτερα επικριτικές εμφανίζονται και απέναντι στις αλλαγές που προωθούνται στο ίδιο το σχολείο. Οι Παρεμβάσεις συνδέουν την αξιολόγηση με ένα μοντέλο, όπως το χαρακτηρίζουν, «φτηνού, ταξικά κατηγοριοποιημένου ανταγωνιστικού σχολείου της ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης».

Στο στόχαστρό τους βρίσκονται τα Ωνάσεια, τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, τα σχολεία «αριστείας», αλλά και οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στο Λύκειο. Ειδικότερα, αναφέρονται στο Εθνικό Απολυτήριο, στην Τράπεζα Θεμάτων και στο Διεθνές Απολυτήριο, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες επιλογές δημιουργούν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον δυσμενέστερο για τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί οδηγούνται στον ρόλο του «απαξιωμένου, άβουλου και φτωχού εκτελεστή οδηγιών», ενώ τους αποδίδεται, όπως αναφέρουν, η ευθύνη για αδιέξοδα που προκύπτουν από τις κυβερνητικές επιλογές στην εκπαίδευση.

Η ανακοίνωση διευρύνει, τέλος, την κριτική της και στην οικονομική πολιτική, αντιπαραβάλλοντας την κατάσταση που περιγράφει στα σχολεία και στις αποδοχές των εκπαιδευτικών με τα κέρδη επιχειρήσεων και τραπεζών, τις φορολογικές επιβαρύνσεις των εργαζομένων και τις κρατικές δαπάνες σε άλλους τομείς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με παρακαταθήκη τις Νίκες του Καλοκαιριού, στον Αγώνα για την ανατροπή της Αντιλαϊκής και Αντιεκπαιδευτικής Πολιτικής και της Κυβέρνησης που την επιβάλλει

Καλή χρονιά… με τη ζωή στα χέρια μας…

Αυτός ήταν ο τίτλος της ανακοίνωσης των Παρεμβάσεων στη μεγάλη απεργία των εκπαιδευτικών το 2006. Και συνέχιζε…

ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ…

Το σχολείο που αυτοί έφτιαξαν, χωρίζει αντί να ενώνει, απορρίπτει αντί να αποδέχεται, συμμορφώνει αλλά δεν μορφώνει, παπαγαλίζει αλλά δεν δημιουργεί, αγαπά τη ρουτίνα και απεχθάνεται τη φαντασία, είναι φθηνό για τα παιδιά μας αλλά κοστίζει πολύ ακριβά σε μας, είναι ανοιχτό σε κάθε είδους εμπόρους γνώσεων αλλά ερμητικά κλειστό στις παιδικές ανάγκες.

Η κοινωνία που αυτοί έφτιαξαν αντιμετωπίζει τον εργαζόμενο ως πηγή κέρδους, πηγή ενέργειας μιας χρήσης, τα δικαιώματα και τις ανάγκες μας ως βάρος, τα όνειρά μας ως εφιάλτες τους.

Σήμερα, Σεπτέμβρης του 2026, τα σχολεία άνοιξαν και οι εκπαιδευτικοί αισθανόμαστε ήδη εξουθενωμένες/οι από αυτά που γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν. Με το καλημέρα σας, φάνηκαν όλα από την αδιαλλαξία της Ζαχαράκη στην συνάντηση της με την ΔΟΕ («η αξιολόγηση είναι θέμα αρχής», «τα πειθαρχικά θα συνεχιστούν», «οι αναπληρωτές δεν θα αποκτήσουν ίδια δικαιώματα», «οι συγχωνεύσεις θα συνεχιστούν»), παραδεχόμενη παράλληλα ότι το Υπουργείο δεν στήριξε με κανένα απολύτως μέτρο τους εκπαιδευτικούς επί επτά χρόνια.

Δίπλα στα προβλήματα όμως, που μας περιμένουν, μέσα στο καλοκαίρι μια μεγάλη ανάσα δικαίωσης και νίκης!

Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων που απάλλαξαν συναδέλφισσες/ους για τη συμμετοχή τους στην Απεργία-Αποχή, την ακύρωση από τα Διοικητικά Δικαστήρια των καθαιρέσεων διευθυντριών-προϊσταμένων που αρνήθηκαν να αξιολογήσουν και την αθώωση της Χρύσας Χοτζόγλου και την επιστροφή της στο σχολείο μετά από 1,5 χρόνο δυνητικής αργίας. Την αθώωση, ακόμη, από το πειθαρχικό των τριών συναδελφισσών για τη μη δυνατότητα παροχής τηλεκπαίδευσης από το σπίτι τους. Δικαίωση για τους αγώνες όλου του Εκπαιδευτικού Κινήματος: μετά από πέντε χρόνια αγώνων ενάντια στην Αξιολόγηση, τον αυταρχισμό και τις διώξεις, αλλά και απέναντι σε «συνδικαλιστικές Κασσάνδρες», που προμάντευαν την ήττα, αποδείχτηκε ότι «ο μόνος χαμένος αγώνας είναι αυτός που δεν δίνεται». Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) των 3 αδειών λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών/μη κρατικών πανεπιστημίων!!

Αυτές οι αποφάσεις δεν αναδύθηκαν «αυτοφυώς» από κάποια «ανεξάρτητη Δικαιοσύνη» — ήταν αποτέλεσμα σκληρού αγώνα ενάντια σε συκοφάντηση και τρομοκρατία, αλλά και απέναντι σε «συνδικαλιστικές Κασσάνδρες» που προμάντευαν την ήττα. (Την ίδια περίοδο το ΣτΕ έβαζε ταφόπλακα στην επιστροφή του 13ου-14ου μισθού, όσο η ηγεσία της ΑΔΕΔΥ απαξίωνε τους πραγματικούς συνδικαλιστικούς αγώνες.)

Δεν είναι, όμως, καιρός για εφησυχασμούς. Ο χειμώνας προβλέπεται βαρύς: η Κυβέρνηση παραμένει αδιάλλακτη. Ήδη τα «μαντάτα» είναι δυσοίωνα: νέες κλήσεις σε απολογία για την Απεργία-Αποχή, μόλις 5.200 διορισμοί, πίνακες που βουλιάζουν στο Προσοντολόγιο, το «ξήλωμα» της ειδικής αγωγής, παράλογες αποφάσεις όπως αυτή για τις εκδρομές, σχέδια υπερεξουσιών των διευθυντών εις βάρος του συλλόγου διδασκόντων, καθηλωμένοι μισθοί, απάνθρωπα όρια συνταξιοδότησης και άθλιες συνθήκες στέγασης για τους νεοδιόριστους και με προτάσεις συνταγματικής αναθεώρησης που χρησιμοποιούν την αξιολόγηση για την κατάργηση της μονιμότητας, ιδιωτικοποιούν την τριτοβάθμια και βάζουν συνταγματικό φραγμό σε κάθε διεκδίκηση που συγκρούεται με τη δημοσιονομική σταθερότητα που επιβάλλει κεφάλαιο και ΕΕ. Με όραμα τους το φτηνό, ταξικά κατηγοριοποιημένο ανταγωνιστικό σχολείο της ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης, με εργαλείο την αξιολόγηση και τα πειθαρχικά, με Ωνάσεια, Πρότυπα, Πειραματικά, σχολεία της «αριστείας», με το Εθνικό Απολυτήριο, τη σκληρή εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων, το Διεθνές Απολυτήριο, το πεδίο της εκπαίδευσης γίνεται αφιλόξενο για τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων, τα οποία προορίζει για την κατάρτιση και την Τεχνική Εκπαίδευση. Ενώ ταυτόχρονα για τους/τις εκπαιδευτικούς έχει επιλεγεί ο ρόλος του απαξιωμένου, άβουλου και φτωχού εκτελεστή οδηγιών (και του «αποδιοπομπαίου τράγου», που θα φορτωθεί όλα τα αδιέξοδα των κυβερνητικών επιλογών στην εκπαίδευση).

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