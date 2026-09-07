Σχολικές εκδρομές: Εκπαιδευτικοί λένε «όχι» στις μετακινήσεις με λεωφορείο – Τι καταγγέλλουν

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Την απόσυρση της νέας Υπουργικής Απόφασης για τις σχολικές εκδρομές ζητά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Βύρωνα – Καισαριανής – Παγκρατίου «Ρόζα Ιμβριώτη», καταγγέλλοντας ότι το νέο πλαίσιο φέρνει περισσότερη γραφειοκρατία, ασφυκτικές προθεσμίες και ευθύνες στους εκπαιδευτικούς που, όπως υποστηρίζει, δεν ανήκουν στις αρμοδιότητές τους. Μάλιστα, ο Σύλλογος καλεί τα μέλη του, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά του, να περιοριστούν σε περιπάτους και εκπαιδευτικές επισκέψεις χωρίς λεωφορείο.

Έντονη αντίδραση για το νέο πλαίσιο που διέπει τις σχολικές εκδρομές εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Βύρωνα – Καισαριανής – Παγκρατίου «Ρόζα Ιμβριώτη», ζητώντας την απόσυρση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και κάνοντας λόγο για έναν νέο «γραφειοκρατικό κυκεώνα» που επιβαρύνει τους εκπαιδευτικούς με πρόσθετες υποχρεώσεις και ευθύνες.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι το νέο πλαίσιο δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την πραγματοποίηση των σχολικών εκδρομών, οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής και σχολικής ζωής. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι, παρότι είχε υπάρξει δέσμευση για διάλογο με τη ΔΟΕ πριν από την οριστικοποίηση της απόφασης, αυτός δεν πραγματοποιήθηκε.

«Πρωτοφανής γραφειοκρατικός φόρτος»

Ένα από τα βασικά σημεία της κριτικής του «Ρόζα Ιμβριώτη» αφορά τις νέες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Πυρά εκπαιδευτικών για σχολικές εκδρομές: «Μας φορτώνουν ευθύνες που δεν μας αναλογούν»

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η σύσταση Τριμελούς Επιτροπής στα Δημοτικά, αλλά και οι εκθέσεις αποτίμησης και αξιολόγησης, αυξάνουν τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι πολλαπλές εγκρίσεις, η υποβολή πρακτικών και αναλυτικών προγραμμάτων, καθώς και οι καταχωρίσεις στο MySchool.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις προθεσμίες που προβλέπονται, τις οποίες ο Σύλλογος χαρακτηρίζει ασφυκτικές, αναφέροντας ως παραδείγματα την έγκριση 20 ημέρες πριν για μετακινήσεις στο εξωτερικό και πέντε ημέρες πριν για το εσωτερικό.

Αντιδράσεις και για τον «κόφτη» συμμετοχής

Ο Σύλλογος στρέφεται επίσης κατά των υψηλών ποσοστών συμμετοχής που απαιτούνται για την πραγματοποίηση μιας εκδρομής, αναφέροντας ποσοστά 2/3 ή 70%, διαφορετικά η εκδρομή ακυρώνεται.

Κατά τον «Ρόζα Ιμβριώτη», το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ποσοστιαία όρια, καθώς το κόστος μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για μία οικογένεια. Για τον λόγο αυτό ζητά να εξασφαλιστούν κονδύλια για δωρεάν μετακινήσεις και εισόδους, ώστε κανένας μαθητής να μην αποκλείεται από τις σχολικές εκδρομές για οικονομικούς λόγους.

«Ευθύνες που δεν αναλογούν στους εκπαιδευτικούς»

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η ανακοίνωση για τις ευθύνες που, σύμφωνα με τον Σύλλογο, μεταφέρονται στους εκπαιδευτικούς.

Όπως αναφέρει, με τα άρθρα 18 και 24 ο υπεύθυνος και οι συνοδοί επιφορτίζονται, μεταξύ άλλων, με ευθύνες που σχετίζονται με την αποτροπή πρόκλησης βλάβης σε τρίτους ή ατυχημάτων και την τήρηση των ορίων ταχύτητας.

Ο Σύλλογος θέτει το παράδειγμα μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης τμήματος με 25 και πλέον παιδιά, όπου ένας εκπαιδευτικός, όπως υποστηρίζει, καλείται να έχει ευθύνη όχι μόνο για τους μαθητές αλλά και για ζητήματα που αφορούν το μεταφορικό μέσο.

Ο «Ρόζα Ιμβριώτη» υποστηρίζει ότι το νέο πλαίσιο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών για ασφαλείς εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς αποκλεισμούς και ζητά άμεση απόσυρση της Υπουργικής Απόφασης.

Παράλληλα, διεκδικεί οικονομική μέριμνα ώστε κανένα παιδί να μην αποκλείεται από τις εκδρομές λόγω κόστους και απλοποίηση των διαδικασιών, χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια των μετακινήσεων. Ζητά επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ να πάρει άμεσα θέση.

Μέχρι να υπάρξει ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών, ο Σύλλογος προχωρά ένα βήμα παραπέρα, καλώντας τα μέλη του να περιοριστούν σε περιπάτους και γενικότερα σε εκπαιδευτικές επισκέψεις που δεν απαιτούν μετακίνηση με λεωφορείο.