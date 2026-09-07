Σχολεία: Έρχονται 539 εργαστήρια Πληροφορικής και 10 εργαστήρια VR

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Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο, «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Αττικής» που εντάσσεται ως Υποέργο 1 στην Πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες της Περιφέρειας Αττικής» με MIS 6050829, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 και χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, ΕΣΠΑ 2021-2027.

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, η εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Εργαστήρια Πληροφορικής σχολικών μονάδων Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων: Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η προμήθεια περιλαμβάνει εξοπλισμό ΤΠΕ που αφορά στην κάλυψη των αναγκών χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκειμένου το σχολείο να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης που επιτάσσει η σύγχρονη εποχή. Ειδικότερα, με την υλοποίηση του παρόντος έργου θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ σε είδη και ποσότητες, όπως αναγράφονται παρακάτω :

1 Εργαστήριο πληροφορικής μικρό 178

2 Εργαστήριο πληροφορικής μεγάλο 361

3 Εργαστήριο VR μικρό 10

Τα υποείδη που συνιστούν τα εργαστήρια πληροφορικής και το εργαστήριο VR αντίστοιχα είναι:

Εργαστήριο πληροφορικής μικρό: 7 Η/Υ, 1 εξυπηρετητής, 1 ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα Α4, 7 ακουστικά

Εργαστήριο πληροφορικής μεγάλο: 12 Η/Υ, 1 εξυπηρετητής, 1 ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα Α4, 12 ακουστικά

Εργαστήριο VR μικρό: 8 γυαλιά

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να παραδώσει το σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού ΤΠΕ, σε είδη και ποσότητες, όπως αναγράφονται στο Παράρτημα I και με ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που αποτυπώνονται στους πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος III, στα Εργαστήρια Πληροφορικής των σχολικών μονάδων Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής του Παραρτήματος ΙX της παρούσας Διακήρυξης. Ο οριστικός πίνακας των σχολικών μονάδων, θα δοθεί στον Ανάδοχο αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν μεταβολές στην κατάσταση λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Επίσης, εάν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης υπάρξει μεταβολή της κατάστασης λειτουργίας (συγχώνευση, αναστολή λειτουργίας, κατάργηση κ.λπ.) κάποιων εκ των σχολικών μονάδων προορισμού του εξοπλισμού, τότε η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει άλλες σχολικές μονάδες προς αντικατάσταση.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30200000-1 Εξοπλισμός Η/Υ & προμήθειες.

Η παρούσα σύμβαση διαιρείται σε τρία (3) τμήματα και ο αναλυτικός προϋπολογισμός, ανά τμήμα, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΤΜΗΜΑ 1: εκτιμώμενης αξίας 2.169.387,10 € πλέον ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 2: εκτιμώμενης αξίας 2.179.919,35 € πλέον ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 3: εκτιμώμενης αξίας 2.175.991,94 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και περισσότερα τμήματα.

Γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα υποβληθούν μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και για το σύνολο των ειδών του εξοπλισμού ανά τμήμα. Προσφορές που είναι αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή για μέρος των ζητούμενων ειδών και ποσοτήτων, καθώς και

εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα της εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψιν του τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων παράδοσης του εξοπλισμού.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.525.298,39 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 8.091.370,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση ΕΠ0857, Ενάριθμος Έργου 2026ΕΠ08570023). Η Συλλογική Απόφαση που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία και αποτελεί Ανάληψη Υποχρέωσης, έχει λάβει αρ. πρωτ. 636/27-04-2026 (ΑΔΑ: ΨΞΞΖΗ-ΩΩΕ).

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 07-10-2026 και ώρα 11:30π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού) www.epiteliki.minedu.gov.gr.