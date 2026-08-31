ΔΥΠΑ – Επίδομα ανεργίας: Νέο μοντέλο από το 2027 με βάση μισθό και προϋπηρεσία

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Σε τροχιά καθολικής εφαρμογής από τις αρχές του 2027 βρίσκεται το νέο μοντέλο υπολογισμού του τακτικού επιδόματος ανεργίας, το οποίο συνδέει για πρώτη φορά το ύψος της παροχής τόσο με την προϋπηρεσία όσο και με τις αποδοχές που είχε ο εργαζόμενος πριν μείνει άνεργος.

ΔΥΠΑ: Οι σχετικές διεργασίες συνεχίζονται, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται προς το τέλος του φετινού φθινοπώρου. Στόχος είναι το νέο σύστημα να τεθεί σε καθολική εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2027, μετά την πιλοτική του λειτουργία.

Πώς θα υπολογίζεται το νέο επίδομα

Βασική φιλοσοφία του νέου συστήματος είναι το επίδομα να μην είναι ίδιο για όλους τους δικαιούχους, αλλά να επηρεάζεται από δύο βασικούς παράγοντες: το ιστορικό ασφάλισης και το ύψος των προηγούμενων αποδοχών.

Στο πιλοτικό μοντέλο προβλεπόταν ότι το ποσό θα αποτελείται από ένα σταθερό και ένα μεταβλητό μέρος.

Το σταθερό μέρος θα καταβάλλεται σε όλους τους δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της επιδότησης. Το ύψος του συνδέεται με τον μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου στο κρίσιμο διάστημα των 14 μηνών πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης.

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Παράλληλα, προβλέπεται ότι το ποσό θα είναι εμπροσθοβαρές, δηλαδή υψηλότερο κατά τους πρώτους μήνες της ανεργίας και θα μειώνεται σταδιακά όσο πλησιάζει η λήξη της επιδότησης.

Και μεταβλητό μέρος έως 12 μήνες

Πέρα από το σταθερό ποσό, το πιλοτικό σύστημα προβλέπει και μεταβλητό μέρος, το οποίο θα χορηγείται σε όσους πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Η συγκεκριμένη προσαύξηση μπορεί να καταβάλλεται για χρονικό διάστημα έως 12 μηνών, παράλληλα με το σταθερό μέρος της επιδότησης.

Έτσι, η τελική παροχή θα διαφοροποιείται ανάλογα με το ασφαλιστικό και μισθολογικό ιστορικό του κάθε ανέργου.

Οι βασικές προϋποθέσεις

Μεταξύ των προϋποθέσεων που είχαν τεθεί στο πιλοτικό μοντέλο είναι ο δικαιούχος να μην έχει λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας από τη ΔΥΠΑ κατά τα προηγούμενα τέσσερα έτη πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής του σχέσης.

Παράλληλα, απαιτείται να έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 175 ημέρες ασφάλισης με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ μέσα στους 14 μήνες που προηγούνται της λύσης ή της λήξης της εργασιακής σχέσης.

Από τον συγκεκριμένο υπολογισμό εξαιρούνται οι ημέρες ασφάλισης των δύο τελευταίων μηνών πριν από την απώλεια της εργασίας.

Από 3 έως 24 μήνες η διάρκεια

Η διάρκεια του επιδόματος δεν θα είναι ενιαία για όλους.

Στο πιλοτικό σύστημα προβλεπόταν ότι η επιδότηση θα έχει ελάχιστη διάρκεια τρεις μήνες και μέγιστη 24 μήνες.

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα καταβάλλεται η παροχή θα εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό ημερών ασφάλισης με εισφορές υπέρ ανεργίας που έχει συγκεντρώσει ο δικαιούχος κατά τους 74 μήνες πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης, και πάλι χωρίς να προσμετρώνται οι δύο τελευταίοι μήνες, σύμφωνα με το powergame.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι πλέον η οριστικοποίηση του νέου πλαισίου και η απόφαση για την καθολική εφαρμογή του από τις αρχές του 2027. Μέχρι τότε, οι βασικές αρχές του πιλοτικού μοντέλου –η σύνδεση του επιδόματος με μισθό, προϋπηρεσία και ασφαλιστικό ιστορικό– αποτελούν τον βασικό κορμό πάνω στον οποίο αναμένεται να στηριχθεί το νέο σύστημα.