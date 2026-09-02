ΔΥΠΑ: Νέα προκήρυξη για 75 προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς – Οι ειδικότητες

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Νέα προκήρυξη για 75 προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις θέσεις να απευθύνονται σε υποψηφίους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 11 μηνών και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2027, ενώ οι θέσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, παιδαγωγούς πρώιμης παιδικής ηλικίας, βοηθούς βρεφονηπιοκόμων, μάγειρες και τραπεζοκόμους, σε δομές της ΔΥΠΑ στην Αττική και σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας.

Αναλυτικά οι ειδικότητες

ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

ΔΕ Μαγείρων

ΥΕ Τραπεζοκόμων

Τα προσόντα

ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

Πτυχίο ή δίπλωμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής

Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου

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ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

Πτυχίο ή δίπλωμα Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής

Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου

ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων- Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

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ΥΕ Τραπεζοκόμοι

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν.

2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής

Προσλήψεις χωρίς ηλικιακά όρια

Οι υποψήφιοι/ες όλων των κλαδο/ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως: α) 67 ετών και β) κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.