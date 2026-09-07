«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Τι θα ισχύσει για τις φοιτήτριες μητέρες

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Νέες δυνατότητες για χιλιάδες οικογένειες φέρνει η καθολική εφαρμογή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» σε ολόκληρη τη χώρα, με την οικονομική ενίσχυση να φτάνει έως και τα 500 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την εργασιακή κατάσταση της μητέρας.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί η ένταξη φοιτητριών μητέρων, οι οποίες μπορούν να λαμβάνουν 300 ευρώ τον μήνα, αλλά και η δυνατότητα συγγενικών προσώπων, όπως η γιαγιά ή ο παππούς, να αναλαμβάνουν τη φροντίδα του παιδιού και να αμείβονται μέσω του προγράμματος.

Όπως ανέφερε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, το πρόγραμμα διευρύνεται με στόχο να στηρίξει τους γονείς και ιδιαίτερα τις μητέρες που επιδιώκουν να συνδυάσουν την οικογενειακή ζωή με την εργασία ή τις σπουδές τους.

Ποιοι μπορούν να λάβουν έως 500 ευρώ

Το πρόγραμμα αφορά μητέρες με παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Για μητέρα με ένα παιδί προβλέπεται ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 24.000 ευρώ, ενώ για δύο παιδιά το όριο ανεβαίνει στις 27.000 ευρώ. Για τις μητέρες με τρία ή περισσότερα παιδιά δεν προβλέπεται εισοδηματικό κριτήριο.

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Η ενίσχυση διαμορφώνεται σε 500 ευρώ τον μήνα για τις μητέρες που εργάζονται με πλήρη απασχόληση και σε 300 ευρώ για όσες εργάζονται με μερική απασχόληση. Στα 300 ευρώ ανέρχεται επίσης η ενίσχυση για τις φοιτήτριες μητέρες, ενώ το ίδιο ποσό μπορούν να λάβουν άνεργες μητέρες για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Η ένταξη των φοιτητριών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αλλαγές, καθώς προβλέπεται για πρώτη φορά οικονομική στήριξη 300 ευρώ τον μήνα, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους πριν από την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Μπορούν να αμείβονται γιαγιά και παππούς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα ένταξης συγγενικών προσώπων ως επιμελητών. Η γιαγιά ή ο παππούς μπορούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα και να αμείβονται για τη φροντίδα του παιδιού, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η φροντίδα μπορεί να παρέχεται είτε στο σπίτι της οικογένειας είτε στην κατοικία του επιμελητή ή της επιμελήτριας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας ntantades.gov.gr και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μεταξύ των προϋποθέσεων περιλαμβάνονται τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η παρακολούθηση διαδικτυακού σεμιναρίου για τη φροντίδα παιδιών, εκτός εάν ο υποψήφιος διαθέτει σχετικό πτυχίο. Απαιτούνται ακόμη πιστοποιητικά υγείας, πιστοποίηση πρώτων βοηθειών για βρέφη και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ποινικού μητρώου και δικαστικής κατάστασης.

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