Στο Πανεπιστήμιο Πατρών η Σοφία Ζαχαράκη – Πρεμιέρα για την αγγλόφωνη Ιατρική

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Με την πρώτη τελετή «White Coat Ceremony» και την απονομή της λευκής ποδιάς στους νέους φοιτητές ξεκίνησε επίσημα το αγγλόφωνο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην επίσημη τελετή έναρξης του νέου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών παρέστη σήμερα η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός Παιδείας μαζί με τους καθηγητές του τμήματος παρέστη στην συμβολική τελετή περιένδυσης των πρωτοετών φοιτητών με την πρώτη τους λευκή ποδιά και τόνισε: «Χαίρομαι που το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι αυτό το οποίο θα βάλει τη σφραγίδα του σε μία πολιτική, η οποία υποστηρίζεται ένθερμα από την κυβέρνηση, δηλαδή το πώς θα ανοίξουμε το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο με περισσότερα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και ξενόγλωσσα προγράμματα, αλλά και σε συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια».

Η παρουσία της Υπουργού ανέδειξε τη σημασία πρωτοβουλιών που συνδέουν τα ελληνικά Πανεπιστήμια με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό, την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και την ενίσχυση της παρουσίας της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης διεθνώς.

Συνολικά 50 φοιτητές και φοιτήτριες από 11 χώρες αποτελούν την πρώτη ομάδα του νέου Προγράμματος. Το Αγγλόφωνο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής είναι εξαετές, συνολικής διάρκειας 360 ECTS, και προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα. Συνδυάζει την εκπαίδευση στις βασικές βιοϊατρικές επιστήμες με την κλινική εκπαίδευση, αξιοποιώντας τις υποδομές, την τεχνογνωσία και την κλινική εμπειρία του Τμήματος Ιατρικής και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και του Πανεπιστημιακού Κέντρου Υγείας Πάτρας. Πρόκειται για το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην ομιλία του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας χαρακτήρισε την έναρξη του Αγγλόφωνου Προγράμματος Ιατρικής ως «καθοριστική στιγμή» για την πορεία διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου. Απευθυνόμενος στους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες, ο κ. Μπούρας σημείωσε ότι, ως η πρώτη γενιά του Προγράμματος, θα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς θα συμβάλουν οι ίδιοι στη διαμόρφωση της πορείας του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της λευκής ποδιάς, την οποία παρουσίασε ως σύμβολο όχι μόνο γνώσης και επιστήμης, αλλά και εμπιστοσύνης, ευθύνης, συμπόνιας και προσφοράς.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητής Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, καλωσόρισε θερμά την πρώτη γενιά φοιτητών και φοιτητριών, επισημαίνοντας ότι η έναρξη του Αγγλόφωνου Προπτυχιακού Προγράμματος Ιατρικής αποτελεί ορόσημο για τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και καρπό μιας συλλογικής και επίμονης προσπάθειας. Τόνισε ότι οι νέοι φοιτητές δεν εισέρχονται απλώς σε ένα πρόγραμμα σπουδών, αλλά σε μια ακαδημαϊκή και κλινική κοινότητα που συνδυάζει την επιστημονική αριστεία με την ανθρωποκεντρική άσκηση της Ιατρικής. Υπογράμμισε, τέλος, ότι οι σπουδές Ιατρικής στην Ελλάδα τους φέρνουν σε ζωντανή επαφή με την Ιπποκρατική παράδοση, η οποία δεν αποτελεί μόνο ιστορική κληρονομιά, αλλά διαρκή δέσμευση στην επιστημονική σκέψη, την ηθική ευθύνη και την ανιδιοτελή προσφορά προς τον ασθενή.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητής Γεώργιος Λ. Αντωνάκης, καλωσόρισε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στο Τμήμα Ιατρικής και στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών, υπογραμμίζοντας ότι το Τμήμα Ιατρικής, με μακρά παράδοση στην εκπαίδευση, την έρευνα και την κλινική πράξη, δεσμεύεται να τους προσφέρει ένα υψηλού επιπέδου και υποστηρικτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Τους κάλεσε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες που τους προσφέρονται, να συνδεθούν με τους συμφοιτητές τους του ελληνόφωνου προγράμματος και να γνωρίσουν την πόλη της Πάτρας και τον πολιτισμό της χώρας που τους φιλοξενεί. Τέλος, τόνισε ότι η πορεία προς την Ιατρική απαιτεί αφοσίωση, επιμονή και διαρκή σεβασμό προς τον ασθενή, αξίες που θα πρέπει να τους συνοδεύουν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Τη δομή και τη φιλοσοφία του Αγγλόφωνου Προπτυχιακού Προγράμματος Ιατρικής παρουσίασε ο Διευθυντής Σπουδών του Προγράμματος και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητής Γεώργιος Χ. Καγκάδης.

Ο κ. Καγκάδης παρουσίασε τη δομή του Προγράμματος, το οποίο οδηγεί σταδιακά τους φοιτητές από τις βασικές βιοϊατρικές επιστήμες στην κλινική εκπαίδευση, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ιατρικής εκπαίδευσης. Επισήμανε ότι η ανταπόκριση ήδη από την πρώτη χρονιά, με 168 αιτήσεις από 23 χώρες, επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ η επιλογή της πρώτης γενιάς έγινε με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια και προσωπικές συνεντεύξεις. Υπογράμμισε ότι η φιλοσοφία του Προγράμματος στηρίζεται στον συνδυασμό επιστημονικής αριστείας, κλινικής δεξιότητας και ανθρωποκεντρικής άσκησης της Ιατρικής, ώστε οι απόφοιτοί του να είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν τους ασθενείς τους όπου κι αν βρεθούν. Κλείνοντας, ευχαρίστησε την Υπουργό Παιδείας, την Πρυτανική Αρχή, τα μέλη ΔΕΠ και το διοικητικό προσωπικό για τη συλλογική προσπάθεια που κατέστησε δυνατή την υλοποίηση του Προγράμματος, σημειώνοντας ότι η Πάτρα είναι πλέον το δεύτερο «σπίτι» της πρώτης αυτής διεθνούς γενιάς φοιτητών.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η «White Coat Ceremony», κατά την οποία οι 48 πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες φόρεσαν για πρώτη φορά την ιατρική τους ποδιά. Η τελετή σηματοδότησε συμβολικά την είσοδό τους στην ιατρική επιστήμη και την έναρξη της ακαδημαϊκής τους διαδρομής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Για το Τμήμα Ιατρικής, το νέο Πρόγραμμα αποτελεί ευκαιρία αξιοποίησης της μακράς ακαδημαϊκής, ερευνητικής και κλινικής του παράδοσης σε ένα διεθνές περιβάλλον. Για το Πανεπιστήμιο Πατρών, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της διεθνούς του παρουσίας και της εξωστρέφειάς του.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, κ. Ι. Φωτήλας, ο Βουλευτής κ. Α. Κατσανιώτης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ. Χ. Μπονάνος, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών κ. Α. Μαστοράκου, ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ κ. Η. Θεοδωρόπουλος, ενώ από την πλευρά του Πανεπιστημίου Πατρών μέλη της Πρυτανικής Αρχής, πρώην Πρυτάνεις, μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, Πρόεδροι Τμημάτων, ο Εκτελεστικός Διευθυντής, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής και άλλων Τμημάτων, γονείς και φίλοι των νέων φοιτητών και φοιτητριών.