Ζαχαράκη: «Να αποκτήσει το Εθνικό Απολυτήριο μεγαλύτερη αξία» – Τι είπε για μετεγγραφές φοιτητών και Γκράβα

Πίνακας περιεχομένων

Η υπουργός ότι έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για να υποδεχθεί στο Υπουργείο Παιδείας τα προεδρεία των 15μελών μαθητικών συμβουλίων - Έργο αναβάθμισης 8,5 εκατ. ευρώ στο σχολικό συγκρότημα – Στα 90 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τις μετεγγραφές και τις μετακινήσεις φοιτητών εντός της ημέρας, νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός μίλησε το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ και ξεκαθάρισε -μεταξύ άλλων- ότι δεν επίκεινται άμεσες αλλαγές στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, διευκρινίζοντας πως ο σχεδιασμός για το Εθνικό Απολυτήριο δεν αφορά τους σημερινούς μαθητές της Β΄ και της Γ΄ Γυμνασίου.

Στη συνέντευξή της, η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα της Γκράβας, στην προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και στα μέτρα για την ενίσχυση της φοιτητικής στέγασης.

Γκράβα: Σε εξέλιξη οι έλεγχοι – Πρόσκληση στους μαθητές για διάλογο

Στην ασφάλεια των περίπου 4.000 μαθητών και των εκατοντάδων εκπαιδευτικών του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας εστίασε η Σοφία Ζαχαράκη, τονίζοντας την ανάγκη στενής συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς.

Όπως διευκρίνισε, η ευθύνη για τις σχολικές εγκαταστάσεις και τις αποφάσεις λειτουργίας τους ανήκει στον Δήμο, ενώ το Υπουργείο Παιδείας έχει την ευθύνη για το εκπαιδευτικό προσωπικό, τον εξοπλισμό και τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η Υπουργός ανέφερε ότι, μετά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο, δεν διαπιστώνεται πλέον διαρροή φυσικού αερίου, ενώ για σήμερα έχει προγραμματιστεί αυτοψία από εμπειρογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, παρουσία μηχανικών της ΚΤΥΠ και στελεχών του Υπουργείου Παιδείας.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες, τα μαθήματα συνεχίζονται με τηλεκπαίδευση. Η Σοφία Ζαχαράκη αναγνώρισε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν μπορεί να υποκαταστήσει την καθημερινή παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών στην τάξη, αποτελεί ωστόσο αναγκαία εναλλακτική για τη διασφάλιση της εκπαιδευτικής συνέχειας.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για να υποδεχθεί στο Υπουργείο Παιδείας τα προεδρεία των 15μελών μαθητικών συμβουλίων, προκειμένου να ακούσει τις ανησυχίες και τις προτάσεις τους και να συζητήσουν τις δυνατότητες αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Η Υπουργός υπενθύμισε επίσης ότι στο σχολικό συγκρότημα βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντικό έργο ενεργειακής αναβάθμισης, συνολικού ύψους περίπου 8,5 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, μέσω του Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής 2021-2027, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιανουάριο του 2028. Ευχαρίστησε, μάλιστα, την Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά για τη συμβολή τους.

Πανελλαδικές: Το Εθνικό Απολυτήριο στο επίκεντρο του διαλόγου

Κατηγορηματική ήταν η Σοφία Ζαχαράκη ως προς τη διατήρηση του ισχύοντος συστήματος Πανελλαδικών Εξετάσεων στο άμεσο μέλλον, ξεκαθαρίζοντας ότι οι μαθητές που φοιτούν σήμερα στη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου δεν πρόκειται να επηρεαστούν από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές.

Όπως εξήγησε, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τον Φεβρουάριο ο εθνικός διάλογος για το μέλλον του Λυκείου και το Εθνικό Απολυτήριο, με τη συμμετοχή ανεξάρτητης επιτροπής 105 μελών. Το πόρισμά της αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου.

Η Υπουργός μίλησε για το προσωπικό της όραμα να αποκτήσει το Λύκειο ουσιαστικότερο εκπαιδευτικό ρόλο και το απολυτήριο μεγαλύτερη αξία, πέρα από την προετοιμασία για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι οι Πανελλαδικές αποτελούν ένα διαφανές και αξιόπιστο σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς μια εξίσου αξιόπιστη εναλλακτική.

Στο πλαίσιο του διαλόγου εξετάζονται η αναβάθμιση της Τράπεζας Θεμάτων, η ισορροπία μεταξύ προφορικής και γραπτής αξιολόγησης και κυρίως η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους.

Social media: Απαραίτητη η συνεργασία πλατφορμών και γονέων

Αναφερόμενη στο νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Σοφία Ζαχαράκη επισήμανε ότι η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου πλαισίου προϋποθέτει τη συνεργασία των ψηφιακών πλατφορμών και των οικογενειών.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στους αξιόπιστους μηχανισμούς εξακρίβωσης της ηλικίας των χρηστών, αλλά και στις απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας, ώστε η νομοθετική παρέμβαση να μεταφραστεί σε ουσιαστική προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον.

Σήμερα οι μετεγγραφές – Ενισχυμένη στήριξη στη φοιτητική στέγαση

Στην προσπάθεια να περιοριστεί η αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες φοιτητές και οικογένειες αναφέρθηκε η Υπουργός, ανακοινώνοντας ότι σήμερα δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα των μετεγγραφών και μετακινήσεων φοιτητών.

Όπως τόνισε, η επίσπευση της διαδικασίας επιτρέπει στους φοιτητές να γνωρίζουν εγκαίρως σε ποιο Πανεπιστήμιο θα συνεχίσουν τις σπουδές τους, να εξασφαλίσουν στέγη, να παραλάβουν τα συγγράμματά τους και να παρακολουθήσουν χωρίς καθυστερήσεις το ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο αυξημένο κόστος στέγασης, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες.

Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι η συνολική χρηματοδότηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έχει αυξηθεί από περίπου 41 εκατ. ευρώ το 2019 σε 90 εκατ. ευρώ το 2026, ενώ για τους δικαιούχους που σπουδάζουν σε περιφερειακά Πανεπιστήμια το επίδομα φτάνει έως τις 2.500 ευρώ ετησίως σε περίπτωση συγκατοίκησης.

«Δεν θέλω κανένα παιδί να χάνει τις σπουδές του λόγω οικονομικών δυσκολιών», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας παραμένει βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας.