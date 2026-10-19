28η Οκτωβρίου: Πότε θα γίνουν οι σχολικές γιορτές και οι παρελάσεις – Τι ισχύει με τα φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

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Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 τιμάται η εθνική επέτειος του «Όχι», με μαθητικές παρελάσεις σε όλη τη χώρα και τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

Η ημέρα αποτελεί επίσημη εθνική αργία, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ημερομηνίες των σχολικών γιορτών, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και οι αμοιβές των εργαζομένων που θα απασχοληθούν κατά την αργία.

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου όλες οι εκπαιδευτικές δομές, σχολικές και εξωσχολικές, θα παραμείνουν κλειστές και δεν θα πραγματοποιηθεί καμία εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Εκτός από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στα Γυμνάσια και τα Λύκεια προβλέπεται και η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε μαθητές για τις επιδόσεις και την πρόοδό τους κατά το προηγούμενο σχολικό έτος.

Η διαδικασία αφορά την απονομή αριστείων, βραβείων, επαίνων προσωπικής βελτίωσης και ειδικών επαίνων, με έτος αναφοράς το 2025-2026.

Μέσα από τις συγκεκριμένες διακρίσεις αναγνωρίζονται τόσο οι σχολικές επιδόσεις όσο και η προσωπική πρόοδος των μαθητών. Η απονομή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορταστικού προγράμματος, παρουσία εκπαιδευτικών και γονέων.

Διαφορετική είναι η εικόνα στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, καθώς η παραμονή της εθνικής επετείου δεν συνεπάγεται αλλαγή στο πρόγραμμα διδασκαλίας τους.

Έτσι, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026 τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με το συνηθισμένο ωράριο των εκπαιδευτικών αυτών δομών, σε αντίθεση με όσα προβλέπονται για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η διακοπή της λειτουργίας τους προβλέπεται για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ανήμερα της εθνικής αργίας. Μέχρι τότε, οι μαθητές που παρακολουθούν φροντιστηριακά μαθήματα ή προγράμματα ξένων γλωσσών θα συνεχίσουν κανονικά τις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες.

Οι σχολικές γιορτές αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την επέτειο, ενώ τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για μαθήματα την Τετάρτη. Εξαίρεση αποτελεί ο προγραμματισμός στη Θεσσαλονίκη, όπου οι εκδηλώσεις διαφοροποιούνται λόγω της γιορτής του πολιούχου Αγίου Δημητρίου και των παρελάσεων. Παράλληλα, η 28η Οκτωβρίου είναι υποχρεωτική αργία για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, με συγκεκριμένους κανόνες για τις αποδοχές όσων εργαστούν νόμιμα εκείνη την ημέρα.

Πότε γίνονται οι σχολικές γιορτές για την 28η Οκτωβρίου

Οι σχολικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026 στα περισσότερα σχολεία της χώρας. Οι μαθητές θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες για να συμμετάσχουν στις επετειακές εκδηλώσεις, χωρίς να ακολουθηθεί το συνηθισμένο πρόγραμμα μαθημάτων. Η ώρα ολοκλήρωσης της γιορτής και αποχώρησης των μαθητών καθορίζεται από κάθε σχολείο.

Για τους γονείς, ιδιαίτερη σημασία έχει η έγκαιρη ενημέρωση από τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς το ωράριο ενδέχεται να διαφέρει, ιδίως στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά. Οι οικογένειες θα πρέπει επίσης να ενημερωθούν για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος.

Η συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η απουσία από τις επετειακές εκδηλώσεις καταγράφεται σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο απουσιών.

Τι ισχύει στη Θεσσαλονίκη

Διαφορετικό πρόγραμμα ακολουθούν τα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς η περίοδος των εορτασμών συνδέεται και με την ημέρα του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της πόλης, στις 26 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει αναφερθεί:

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου: Πραγματοποιούνται οι σχολικές γιορτές για την 28η Οκτωβρίου.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: Τα σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω της τοπικής αργίας του Αγίου Δημητρίου.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου: Πραγματοποιείται η μαθητική παρέλαση.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου: Διεξάγεται η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση.

Οι γονείς και οι μαθητές θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των σχολικών μονάδων για το ακριβές πρόγραμμα των εκδηλώσεων και τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης.

Πού και πότε θα γίνουν οι παρελάσεις

Η 28η Οκτωβρίου θα τιμηθεί με μαθητικές παρελάσεις σε όλη τη χώρα, ενώ το επίκεντρο των επίσημων εορτασμών θα βρίσκεται, όπως κάθε χρόνο, στη Θεσσαλονίκη.

Η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιείται παραδοσιακά στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρουσία εκπροσώπων της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας. Στο εορταστικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται η κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού και ακολουθεί η παρέλαση στρατιωτικών τμημάτων. Οι ακριβείς ώρες διεξαγωγής, οι συμμετοχές και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το 2026 αναμένεται να ανακοινωθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Τι θα γίνει στην Αθήνα

Στην Αθήνα, την 28η Οκτωβρίου πραγματοποιείται η μαθητική παρέλαση, ενώ η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της πρωτεύουσας συνδέεται με την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Με βάση το καθιερωμένο πρόγραμμα προηγούμενων ετών, προηγείται η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και ακολουθεί η παρέλαση των μαθητών. Το ακριβές ωράριο και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη φετινή επέτειο θα καθοριστούν από τις αρμόδιες αρχές.

28η Οκτωβρίου: Τι ισχύει για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα

Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί υποχρεωτική αργία για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, όπως υπενθυμίζει η ΓΣΕΕ μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α.). Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4808/2021, κατά τις υποχρεωτικές αργίες απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, με εξαίρεση εκείνες που επιτρέπεται να λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες. Οι αποδοχές διαμορφώνονται ανάλογα με το εάν η επιχείρηση παραμένει κλειστή ή λειτουργεί νόμιμα.

Τι πληρώνονται όσοι δεν εργαστούν

Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν κατά τις υποχρεωτικές αργίες ισχύουν τα εξής:

Εργαζόμενοι με ημερομίσθιο: Δικαιούνται το κανονικό ημερομίσθιό τους, χωρίς προσαύξηση.

Εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό: Λαμβάνουν κανονικά τον πλήρη μηνιαίο μισθό τους, χωρίς μεταβολή.

Το γεγονός ότι η επιχείρηση παραμένει κλειστή λόγω της αργίας δεν συνεπάγεται απώλεια των προβλεπόμενων αποδοχών.

Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν την 28η Οκτωβρίου

Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις αργίες, οι εργαζόμενοι δικαιούνται πρόσθετη αμοιβή. Ειδικότερα:

Εργαζόμενοι με ημερομίσθιο: Λαμβάνουν το κανονικό ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για τις ώρες που θα εργαστούν.

Εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό σε επιχειρήσεις που συνήθως παραμένουν κλειστές: Εφόσον η επιχείρηση λειτουργήσει έκτακτα, δικαιούνται το 1/25 του μισθού τους, καθώς και προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου.

Εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες: Δικαιούνται προσαύξηση 75%, υπολογισμένη στο 1/25 του νόμιμου ημερομισθίου για τις ώρες απασχόλησης, σύμφωνα με τις σχετικές προϋποθέσεις.

Οι παραπάνω υπολογισμοί υπόκεινται στους ειδικότερους κανόνες που ισχύουν για κάθε κατηγορία εργαζομένων και επιχείρησης.

Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία

Η Τετάρτη 28 Οκτωβρίου είναι σχολική αργία σε όλη τη χώρα και τα σχολεία παραμένουν κλειστά για μαθήματα. Η επιστροφή στο κανονικό πρόγραμμα έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, εκτός εάν ισχύει κάποια ειδική τοπική ρύθμιση. Η επέτειος του «Όχι» τιμά την άρνηση της Ελλάδας να αποδεχθεί το ιταλικό τελεσίγραφο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και την είσοδο της χώρας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό τους, γονείς, μαθητές και εργαζόμενοι καλό είναι να ενημερώνονται εγκαίρως από τα σχολεία, τους δήμους και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τυχόν νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με τις εκδηλώσεις