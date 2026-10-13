Πρυτάνεις: Δεύτερη ευκαιρία για τις Πανελλήνιες – Το σχέδιο για την κάλυψη των κενών θέσεων

Πίνακας περιεχομένων

Στο πλαίσιο της 1ης προπαρασκευαστικής συνεδρίας της 113ης Συνόδου Πρυτάνεων, συζητήθηκαν ζητήματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η πανεπιστημιακή αυτοδιοίκηση

Η πρώτη Προσύνοδος ενόψει της 113ης Συνόδου Πρυτάνεων ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, με σημαντικές προτάσεις από την πλευρά των διοικήσεων των Πανεπιστημίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ειδικότερα, για το σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση οι διοικήσεις των ΑΕΙ πρότειναν να έχουν την αρμοδιότητα καθορισμού τόσο του αριθμού εισακτέων όσο και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά Σχολή ή Τμήμα, με διεύρυνση του επιτρεπόμενου εύρους διακύμανσής της.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται ακόμη η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας εισαγωγής για την κάλυψη θέσεων που ενδεχομένως παραμένουν κενές σε Σχολές και Τμήματα.

Σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, οι πρυτάνεις ζήτησαν τον ορισμό αντίστοιχων κριτηρίων για την εισαγωγή στα ΝΠΠΕ με εκείνα των δημόσιων Πανεπιστημίων, όπως η εφαρμογή της ίδιας Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων στα Πανεπιστήμια

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων, σε συνάρτηση με τη συνταγματική αναθεώρηση.

Σύμφωνα με τις θέσεις που καταγράφονται στο κείμενο των προτάσεων, η πλήρης αυτοδιοίκηση αποτελεί συνταγματική επιταγή που δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί στην πράξη, όπως σημείωσαν οι διοικήσεις των ΑΕΙ.

Οι πανεπιστημιακές ηγεσίες επεσήμαναν ότι η υπερβολική νομοθετική ρύθμιση περιορίζει κρίσιμες λειτουργίες των δημόσιων ΑΕΙ, από την εισαγωγή φοιτητών και τη στελέχωση έως την οικονομική διαχείριση και την ακαδημαϊκή ανάπτυξη. Παράλληλα, παρατήρησαν ότι δεν προβλέπονται αντίστοιχοι περιορισμοί για τα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια.

Οι προτάσεις προβλέπουν μεγαλύτερη ευθύνη και περισσότερες αρμοδιότητες για τα πανεπιστημιακά όργανα. Ειδικότερα, περιλαμβάνουν τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων από τα ίδια τα Πανεπιστήμια, τη δυνατότητα ίδρυσης νέων Τμημάτων με αποφάσεις των οργάνων τους και τη δυνατότητα θεσμοθέτησης του Πρυτανικού Συμβουλίου μέσω των Εσωτερικών Κανονισμών.

Κατά τη διάρκεια της προσυνόδου προτάθηκε επίσης να γίνουν τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο για την εκλογή μελών ΔΕΠ, καθώς και εξαίρεση από το Δημόσιο Λογιστικό των ερευνητικών προγραμμάτων των ΕΛΚΕ που δεν χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους.

Αντίθεση στην ποινικοποίηση ακαδημαϊκών διαδικασιών

Η Σύνοδος Πρυτάνεων εξέφρασε επίσης την έντονη αντίθεσή της στην ποινικοποίηση ακαδημαϊκών διαδικασιών που συνδέονται με την πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Τους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των δημόσιων Πανεπιστημίων υποδέχθηκαν το Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων, ο Προεδρεύων της Συνόδου, Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, και ο Πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Σταμάτης Αγγελόπουλος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε, κατόπιν πρόσκλησης, ο Πρόεδρος του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, Μιχαήλ Σφακιανάκης.

Η πρωτοβουλία των προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων έτυχε θερμής υποδοχής από τις πανεπιστημιακές ηγεσίες, καθώς δίνει τη δυνατότητα διεξοδικής συζήτησης των κρίσιμων ζητημάτων και επεξεργασίας προτάσεων πριν από την κύρια Σύνοδο Πρυτάνεων του Φεβρουαρίου 2027.

Οι προτάσεις της πρώτης Προσυνόδου θα τεθούν προς συζήτηση στην 113η Σύνοδο Πρυτάνεων τον Φεβρουάριο του 2027.