Καταγγελίες φοιτητών για βία, απειλές και προσπάθεια φίμωσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών

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Για περιστατικά καταστολής, εκφοβισμού και άρνησης διαλόγου από την κυβέρνηση και την πρυτανική αρχή κάνουν λόγο εννέα Φοιτητικοί Σύλλογοι του Πανεπιστημίου Πατρών, με αφορμή τις κινητοποιήσεις τους για τις συνθήκες διαβίωσης.

Την καταδίκη τους για τα περιστατικά βίας και καταστολής που, όπως καταγγέλλουν, σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών εκφράζουν με κοινές αποφάσεις τους εννέα Φοιτητικοί Σύλλογοι. Οι Σύλλογοι κάνουν λόγο για οργανωμένη προσπάθεια φίμωσης και εκφοβισμού των φοιτητών, με αφορμή τις κινητοποιήσεις τους για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

Όπως αναφέρουν, το πρώτο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, κατά την παρουσίαση νέου ξενόγλωσσου προγράμματος στην Ιατρική, παρουσία της υπουργού Παιδείας. Οι φοιτητές επιχείρησαν να θέσουν τα αιτήματά τους, ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, η αντίδραση της κυβέρνησης και της πρυτανικής αρχής ήταν η κινητοποίηση δυνάμεων των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ, με αποτέλεσμα την επίθεση σε πρωτοετείς, εστιακούς φοιτητές και εκλεγμένους εκπροσώπους των Συλλόγων.

Η ένταση συνεχίστηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, οπότε και αντιπροσωπεία των Φοιτητικών Συλλόγων επιχείρησε εκ νέου να συναντηθεί με τον πρύτανη. Όπως καταγγέλλεται, ο πρύτανης επέλεξε να κλειδώσει τους φοιτητές έξω από το γραφείο του, αρνούμενος κάθε συνάντηση, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε «όργιο συκοφαντιών και απειλών» εναντίον τους. Οι φοιτητές χαρακτηρίζουν τις δηλώσεις της διοίκησης «επικίνδυνες», καθώς ανοίγουν τον δρόμο για νέες πειθαρχικές διώξεις την ίδια ακριβώς περίοδο που οι ίδιοι παλεύουν ενάντια στην ακρίβεια και για αξιοπρεπές στεγαστικό πλαίσιο.

Κλείνοντας τις ανακοινώσεις τους, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι διακηρύσσουν την αταλάντευτη στήριξή τους στο δικαίωμα της συλλογικής διεκδίκησης, διαμηνύοντας προς πάσα κατεύθυνση ότι «η προσπάθεια να επιβληθεί σιγή νεκροταφείου, μέσω της βίαιης καταστολής, των απειλών, των διώξεων και της συκοφαντίας δεν θα περάσει».