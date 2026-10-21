ΑΠΘ: «Μπλόκο» από την Ιατρική στο σχέδιο αναδιάρθρωσης – Σφοδρές αντιδράσεις και αιχμές κατά του πρύτανη

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Με 37 ψήφους κατά και μόλις 3 υπέρ, η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ απέρριψε το σχέδιο μετατροπής του σε αυτοτελή μονοτμηματική Σχολή, εν μέσω αντιδράσεων και καταγγελιών τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης κατά του πρύτανη.

Ηχηρό «όχι» στο σχέδιο μετατροπής του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε αυτοτελή μονοτμηματική Σχολή είπε η ίδια η Συνέλευση του Τμήματος, απορρίπτοντας την πρόταση με συντριπτική πλειοψηφία. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, με 37 ψήφους κατά και μόλις 3 υπέρ, αποτυπώνει την έντονη αντίθεση των μελών του Τμήματος στον προτεινόμενο διαχωρισμό, ο οποίος έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό του Πανεπιστημίου.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο αντιπαράθεσης γύρω από την προτεινόμενη αναδιάρθρωση των Σχολών στον χώρο της Υγείας, καθώς τέσσερα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ έχουν προηγουμένως διατυπώσει σοβαρές καταγγελίες κατά του πρύτανη, Κυριάκου Αναστασιάδη, κάνοντας λόγο για εργαλειοποίηση της Ιατρικής Σχολής και αποδίδοντας στην προτεινόμενη αλλαγή σκοπιμότητες που συνδέονται με τις επόμενες εκλογικές διαδικασίες του Ιδρύματος.

ΑΠΘ: Συντριπτικό «όχι» από την Ιατρική με 37 ψήφους κατά και 3 υπέρ

Στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής τέθηκε προς συζήτηση, μεταξύ άλλων, η πρόταση για τη δημιουργία δύο διακριτών Σχολών στον χώρο των Επιστημών Υγείας.

Ο σχεδιασμός προέβλεπε τη συγκρότηση μιας αυτοτελούς Ιατρικής Σχολής και μιας ξεχωριστής Σχολής Επιστημών Υγείας, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπως αυτό καθορίζεται από τον νόμο 4957/2022.

Ωστόσο, η πρόταση δεν συγκέντρωσε τη στήριξη της Συνέλευσης.

Κατά τη σχετική ψηφοφορία, 37 μέλη τάχθηκαν κατά της μετατροπής του Τμήματος Ιατρικής σε αυτοτελή μονοτμηματική Σχολή, ενώ μόλις 3 ψήφισαν υπέρ.

Το αποτέλεσμα καταδεικνύει την ευρεία αντίθεση που καταγράφηκε στο αρμόδιο συλλογικό όργανο του Τμήματος απέναντι στην προτεινόμενη οργανωτική αλλαγή.

«Δεν ανταποκρίνεται στις ακαδημαϊκές ανάγκες της Ιατρικής»

Η απόρριψη της πρότασης συνοδεύτηκε από συγκεκριμένη αιτιολόγηση σχετικά με τις επιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα είχε η αλλαγή στη λειτουργία του Τμήματος.

Σύμφωνα με τη θέση που διατυπώθηκε στη Συνέλευση, η μετατροπή του Τμήματος Ιατρικής σε μονοτμηματική Σχολή «δεν ανταποκρίνεται στις ακαδημαϊκές ανάγκες και προτεραιότητες της Ιατρικής».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη επιλογή «στις παρούσες συνθήκες θα δυσχεραίνει το πολυσχιδές έργο και την περαιτέρω ανάπτυξη του Τμήματος Ιατρικής».

Με την τοποθέτηση αυτή, τα μέλη της Συνέλευσης εκφράζουν την εκτίμηση ότι ο προτεινόμενος διαχωρισμός δεν εξυπηρετεί τις σημερινές ακαδημαϊκές και λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος.

Η θέση που καταγράφηκε είναι ότι η Ιατρική του ΑΠΘ δεν επιθυμεί, στην παρούσα χρονική συγκυρία, τη συγκεκριμένη αναδιάρθρωση.

Αντιδράσεις και στο Συμβούλιο Διοίκησης του ΑΠΘ

Η απόφαση της Συνέλευσης δεν αποτελεί τη μοναδική αντίδραση που έχει προκαλέσει η πρόταση.

Είχε προηγηθεί παρέμβαση τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ, τα οποία έστρεψαν τα βέλη τους κατά του πρύτανη του Πανεπιστημίου και καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, Κυριάκου Αναστασιάδη.

Τα συγκεκριμένα μέλη διατύπωσαν καταγγελίες για «εργαλειοποίηση της Ιατρικής Σχολής», συνδέοντας την προτεινόμενη αναδιάρθρωση με τις εσωτερικές διαδικασίες διοίκησης του Πανεπιστημίου.

Η παρέμβασή τους έδωσε ευρύτερη διάσταση στη συζήτηση, καθώς έθεσε ζήτημα σχετικά με τα κίνητρα και τις πιθανές συνέπειες της προτεινόμενης αλλαγής στη διοικητική δομή του Ιδρύματος.

Καταγγελίες για αλλαγή των εκλογικών συσχετισμών

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση των τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, τα οποία υποστήριξαν ότι πίσω από τον σχεδιασμό βρίσκονται επιδιώξεις που σχετίζονται με τις επόμενες εκλογικές διαδικασίες στο Πανεπιστήμιο.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν:

«Στόχος μιας τέτοιας μεθόδευσης είναι προφανής: η προσπάθεια για αλλαγή των εκλογικών όρων και των συσχετισμών, προς εξυπηρέτηση προσωπικών σκοπιμοτήτων και χειραγώγηση της εκλογής των μελών του επόμενου Συμβουλίου».

Πρόκειται για καταγγελία των συγκεκριμένων μελών, η οποία αποδίδει πολιτικοδιοικητικές σκοπιμότητες στην προτεινόμενη αναδιάρθρωση, χωρίς οι ισχυρισμοί αυτοί να προκύπτουν ως διαπιστωμένα γεγονότα από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Η παρέμβαση είχε προηγηθεί της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής, η οποία πλέον καταγράφει και την επίσημη αντίθεση του συλλογικού οργάνου στη μετατροπή του Τμήματος σε αυτοτελή Σχολή.

Τι σημαίνει η απόφαση της Ιατρικής

Με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής εκφράζει με σαφήνεια τη θέση της απέναντι στον σχεδιασμό για τη δημιουργία αυτοτελούς μονοτμηματικής Ιατρικής Σχολής.

Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς προέρχεται από το ίδιο το Τμήμα που θα επηρεαζόταν άμεσα από την προτεινόμενη αλλαγή.

Στο επίκεντρο των αντιρρήσεων βρίσκονται οι ακαδημαϊκές προτεραιότητες, οι λειτουργικές ανάγκες και η περαιτέρω ανάπτυξη της Ιατρικής, ενώ παράλληλα παραμένουν οι καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τις διοικητικές προεκτάσεις της αναδιάρθρωσης.

Η Συνέλευση, με 37 ψήφους κατά και 3 υπέρ, κατέστησε σαφές ότι δεν επιθυμεί τον συγκεκριμένο διαχωρισμό στην παρούσα χρονική στιγμή, προσθέτοντας ένα καθοριστικό δεδομένο στη συζήτηση για την οργανωτική δομή των Σχολών Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.