Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Τετράμηνος συγκοινωνιακός «πονοκέφαλος» για φοιτητές και καθηγητές – «Καμπανάκι κινδύνου» από τον πρύτανη

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Την ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Χίου – Μυτιλήνης, ακόμη και με ταχύπλοα, διερευνά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενόψει της τετράμηνης διακοπής λειτουργίας του αεροδρομίου της Χίου. Τι δηλώνει ο πρύτανης Στυλιανός Ξανθόπουλος για τις επιπτώσεις στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της Χίου αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενόψει της επικείμενης τετράμηνης διακοπής λειτουργίας του αεροδρομίου «Όμηρος», η οποία αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές δυσχέρειες στις μετακινήσεις φοιτητών, πανεπιστημιακών και κατοίκων του νησιού.

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η δυνατότητα δημιουργίας μιας συχνότερης και ταχύτερης ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης, με την αξιοποίηση ακόμη και ταχύπλοων σκαφών, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες της αναστολής των αεροπορικών συνδέσεων.

Την πρωτοβουλία γνωστοποίησε, μιλώντας στον «Πολίτη», ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Στυλιανός Ξανθόπουλος, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για τις επιπτώσεις που θα έχει η πολύμηνη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στην ευρύτερη καθημερινότητα του νησιού.

Στο τραπέζι ταχύπλοα για τη σύνδεση Χίου – Μυτιλήνης

Σύμφωνα με τον πρύτανη, τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα ενίσχυσης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα δύο νησιά.

Βασική επιδίωξη είναι η εξασφάλιση συχνότερων δρομολογίων, τα οποία θα μπορούν να εξυπηρετούν τις αυξημένες μεταφορικές ανάγκες κατά το διάστημα που το αεροδρόμιο της Χίου θα παραμένει εκτός λειτουργίας.

Μία από τις επιλογές που εξετάζονται είναι η χρήση ταχύπλοων σκαφών, καθώς η γεωγραφική εγγύτητα της Χίου με τη Λέσβο θα μπορούσε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν τεθεί υπόψη του πρύτανη, να επιτρέψει τη σημαντική μείωση του χρόνου μετακίνησης.

Ειδικότερα, γίνεται λόγος για δυνατότητα πραγματοποίησης της θαλάσσιας διαδρομής σε περίπου μία έως μιάμιση ώρα.

Ωστόσο, πρόκειται για εκτιμήσεις που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της διερεύνησης και όχι για οριστικοποιημένο σχεδιασμό ή εξασφαλισμένα δρομολόγια.

«Δεν μπορείς να αποκόπτεις τόσο ισχυρά ένα νησί από την υπόλοιπη χώρα»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Στυλιανός Ξανθόπουλος στις επιπτώσεις που αναμένεται να προκαλέσει η πολύμηνη αναστολή των αεροπορικών συνδέσεων στην ακαδημαϊκή λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Όπως επισήμανε, η δραστηριότητα ενός πανεπιστημίου δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη διεξαγωγή μαθημάτων, αλλά περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μετακινήσεων, επιστημονικών συνεργασιών, επαφών και ανταλλαγών γνώσης.

Η δυνατότητα πρόσβασης στο νησί αποτελεί, επομένως, σημαντική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του ιδρύματος και την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων του.

«Σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς να αποκόπτεις τόσο ισχυρά ένα νησί από την υπόλοιπη χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρύτανης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ύπαρξη ακτοπλοϊκών συνδέσεων δεν αρκεί από μόνη της για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ιδιαίτερα όταν οι διαθέσιμες επιλογές μετακίνησης παρουσιάζουν περιορισμούς.

Οι επιπτώσεις σε φοιτητές και πανεπιστημιακή κοινότητα

Η επικείμενη τετράμηνη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου δημιουργεί προβληματισμό για τις δυνατότητες μετακίνησης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Φοιτητές, διδάσκοντες και ερευνητές βασίζονται στις συγκοινωνιακές συνδέσεις για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές και επιστημονικές δραστηριότητες, αλλά και για τη διατήρηση της επικοινωνίας του πανεπιστημίου με άλλα ιδρύματα και φορείς.

Σύμφωνα με τον πρύτανη, η δυσκολία πρόσβασης στη Χίο μπορεί να επηρεάσει αυτές τις δραστηριότητες, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναζήτηση πρακτικών λύσεων πριν από την έναρξη της διακοπής λειτουργίας του αεροδρομίου.

Η ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με τη Μυτιλήνη εξετάζεται ως μία πιθανή διέξοδος, χωρίς ωστόσο να έχει διασφαλιστεί ακόμη η υλοποίησή της.

Επαφές με φορείς της ναυτιλίας – Δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη λύση

Ο πρύτανης γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει σχετικές συνομιλίες στον τομέα της ναυτιλίας, με στόχο να εξεταστούν οι πραγματικές δυνατότητες υλοποίησης της πρότασης.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επιδιώκει να συμβάλει στον συντονισμό των εμπλεκόμενων πλευρών, αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση και την τεχνογνωσία που διαθέτει.

Ωστόσο, ο Στυλιανός Ξανθόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν ακόμη όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την οριστικοποίηση μιας λύσης, ενώ η ευθύνη για τις τελικές αποφάσεις και την εφαρμογή των σχετικών παρεμβάσεων ανήκει στην Πολιτεία.

«Δεν έχουμε όλα τα στοιχεία και είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε με την όποια τεχνογνωσία έχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποσκοπεί, επομένως, στη διερεύνηση μιας εφαρμόσιμης συγκοινωνιακής λύσης, η οποία θα μπορούσε να περιορίσει τις δυσκολίες που αναμένεται να αντιμετωπίσει η Χίος κατά την τετράμηνη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου της.

Προς το παρόν, η πρόταση για ταχύτερη και συχνότερη ακτοπλοϊκή σύνδεση παραμένει υπό εξέταση, με τις επαφές των αρμόδιων φορέων να αποτελούν το επόμενο βήμα για τη διαμόρφωση συγκεκριμένου σχεδιασμού.