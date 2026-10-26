Πανεπιστήμια: Σχέδιο επιστροφής των ΤΕΙ με νέα μορφή – Οι νέες σχολές που εξετάζονται

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Ένα νέο μοντέλο τεχνικής εκπαίδευσης, που επιχειρεί να καλύψει το κενό που άφησε η κατάργηση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), βρίσκεται υπό επεξεργασία στη Νέα Δημοκρατία.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία Ανώτερων Τεχνικών Σχολών στα περιφερειακά πανεπιστήμια, με προγράμματα εφαρμοσμένης εκπαίδευσης σε ειδικότητες που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Η πρόταση εξετάζεται στο πλαίσιο της κατάρτισης του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την περίοδο 2027-2030 και, εφόσον προχωρήσει, θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές για τους νέους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Σταύρου Παπαντωνίου στην Καθημερινή , το σχέδιο βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της επεξεργασίας, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί η μορφή ή ο τρόπος λειτουργίας των νέων σχολών.

Νέες τεχνικές σχολές στα περιφερειακά πανεπιστήμια

Βασική κατεύθυνση της πρότασης είναι η αξιοποίηση των υποδομών και της τεχνογνωσίας που διαθέτουν ήδη τα περιφερειακά πανεπιστήμια, προκειμένου να αναπτυχθούν προγράμματα εφαρμοσμένης τεχνικής εκπαίδευσης.

Ο σχεδιασμός συνδέεται με την ανάγκη κάλυψης του κενού που δημιουργήθηκε μετά την κατάργηση των ΤΕΙ, αλλά και με την αναζήτηση εκπαιδευτικών επιλογών που θα ανταποκρίνονται περισσότερο στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μεταξύ των ειδικοτήτων που εξετάζονται περιλαμβάνονται:

Η πληροφορική

Οι αυτοματισμοί

Η ενέργεια

Τα logistics και η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Η επιλογή των προγραμμάτων θα μπορούσε να συνδέεται με τις παραγωγικές δραστηριότητες και τις ανάγκες των επιχειρήσεων κάθε περιοχής, ώστε οι νέες σχολές να έχουν συγκεκριμένο επαγγελματικό προσανατολισμό.

Σύνδεση των σπουδών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονται στις ελλείψεις τεχνικού προσωπικού και στις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων.

Στόχος της πρότασης είναι να διευρυνθούν οι επαγγελματικές επιλογές των νέων και να ενισχυθεί η σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή, αξιοποιώντας παράλληλα τις δυνατότητες των περιφερειακών πανεπιστημίων.

Η προσαρμογή των ειδικοτήτων στην οικονομική φυσιογνωμία κάθε περιοχής εκτιμάται ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, αλλά και στη δημιουργία προοπτικών απασχόλησης που θα συγκρατήσουν περισσότερους νέους στην περιφέρεια.

Στο κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ για το 2027-2030

Η πρόταση εντάσσεται στις συζητήσεις για τη διαμόρφωση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την περίοδο 2027-2030, τον συντονισμό του οποίου έχει αναλάβει ο Κωστής Χατζηδάκης.

Προς το παρόν, πάντως, δεν πρόκειται για ειλημμένη κυβερνητική απόφαση ούτε για ανακοινωμένη ίδρυση νέων σχολών, αλλά για σχεδιασμό που εξετάζεται στο πλαίσιο της προγραμματικής προετοιμασίας του κόμματος.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο κατά πόσο η πρόταση θα αποκτήσει συγκεκριμένη μορφή και θα ενταχθεί τελικά στο κυβερνητικό πρόγραμμα, ανοίγοντας τη συζήτηση για τον ρόλο της εφαρμοσμένης τεχνικής εκπαίδευσης μετά την κατάργηση των ΤΕΙ.