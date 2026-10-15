Chios STEAM Festival 2027: Πανελλήνια μαθητική συνάντηση καινοτομίας στη Χίο

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Στις 15 και 16 Απριλίου 2027 θα πραγματοποιηθεί στη Χίο το πρώτο Chios STEAM Festival, προσκαλώντας μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα να παρουσιάσουν τις δημιουργίες και τις καινοτόμες ιδέες τους.

Μια νέα πανελλήνια εκπαιδευτική διοργάνωση έρχεται στη Χίο, με στόχο να αναδείξει τη μαθητική δημιουργικότητα και τις καινοτόμες ιδέες στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, προσφέροντας σε μαθητές και μαθήτριες από όλη τη χώρα βήμα για να παρουσιάσουν τα έργα τους.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, σε συνεργασία με το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χίου και το 3ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χίου, διοργανώνει την Πανελλήνια Μαθητική Διημερίδα «Chios STEAM Festival 2027», η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Χίο στις 15 και 16 Απριλίου 2027.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ετήσιο θεσμό συνάντησης μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών από όλη τη χώρα, προωθώντας τη δημιουργική μάθηση, τον πειραματισμό, τη συνεργασία και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Στο επίκεντρο του φεστιβάλ βρίσκονται οι ίδιοι οι μαθητές και οι μαθήτριες, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εργασίες, τις κατασκευές και τις καινοτόμες ιδέες τους, αξιοποιώντας τη φιλοσοφία STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Παράλληλα με τις μαθητικές παρουσιάσεις, σχεδιάζεται η υλοποίηση εκπαιδευτικών, επιστημονικών και βιωματικών δράσεων, σε συνεργασία με φορείς του νησιού, εμπλουτίζοντας την εμπειρία των συμμετεχόντων.

Πρόσκληση συμμετοχής σε σχολεία από όλη την Ελλάδα

Η Οργανωτική Επιτροπή απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στις σχολικές μονάδες της χώρας να συγκροτήσουν μαθητικές ομάδες και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο Chios STEAM Festival 2027. Η προθεσμία εκδήλωσης αρχικού ενδιαφέροντος είναι η 30ή Νοεμβρίου 2026.

Στην παρούσα φάση δεν απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η προτεινόμενη δραστηριότητα ή να υποβληθεί αναλυτική παρουσίασή της. Στόχος είναι να δοθεί στα σχολεία ο απαραίτητος χρόνος για την ανάπτυξη των ιδεών και την προετοιμασία των μαθητικών ομάδων τους.