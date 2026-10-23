Έρχεται μπόνους απόδοσης για τους εργαζομένους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – Τα κριτήρια και τα ποσοστά επιβράβευσης
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Αυτό είναι το νέο σύστημα αξιολόγησης και επιβράβευσης για το προσωπικό του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – Έτσι θα υπολογίζεται η βαθμολογία - Ποιοι μπορούν να λάβουν αμοιβή αποδοτικότητας
Τη δυνατότητα καταβολής μπόνους αποδοτικότητας στους εργαζομένους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εισάγει νέο σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης. Το σύστημα εγκρίθηκε με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με το νέο πλαίσιο θεσπίζεται ετήσια διαδικασία αξιολόγησης, βασισμένη σε συγκεκριμένους στόχους και κριτήρια απόδοσης. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα οικονομικής επιβράβευσης των εργαζομένων που συγκεντρώνουν βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.
Ωστόσο, η χορήγηση του μπόνους δεν γίνεται αυτομάτως, καθώς απαιτείται να υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση, αλλά και να ληφθεί ξεχωριστή απόφαση από την Επιτροπή Ερευνών. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται και το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης.
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