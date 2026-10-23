Έρχεται μπόνους απόδοσης για τους εργαζομένους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – Τα κριτήρια και τα ποσοστά επιβράβευσης

Με ένα νέο ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα στην Οδοντιατρική, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενισχύει τον διεθνή προσανατολισμό του. Στην τελετή έναρξης παρευρέθηκε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στη σημασία της νέας ακαδημαϊκής πρωτοβουλίας όσο και στη δική του πορεία στο Ίδρυμα.