Εποχική γρίπη: Ποια παιδιά πρέπει να εμβολιαστούν – Οι νέες οδηγίες του υπουργείου Υγείας

Πρόσθεσε το iPaideia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Νέες οδηγίες για τον αντιγριπικό εμβολιασμό κατά την περίοδο 2026-2027 εξέδωσε το υπουργείο Υγείας, καθορίζοντας τις ομάδες πληθυσμού που έχουν προτεραιότητα, το συνιστώμενο χρονικό διάστημα εμβολιασμού και τις ειδικές προβλέψεις για βρέφη, παιδιά και εφήβους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σχολική κοινότητα παρουσιάζουν οι συστάσεις που αφορούν τα παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών, τους μαθητές με συγκεκριμένα χρόνια νοσήματα και τους μαθητές και το προσωπικό ειδικών σχολείων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο αντιγριπικός εμβολιασμός συνιστάται να πραγματοποιείται από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου, ενώ για ορισμένα παιδιά κάτω των 9 ετών προβλέπεται η χορήγηση δύο δόσεων.

Ποια παιδιά έχουν προτεραιότητα στον αντιγριπικό εμβολιασμό

Η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας προβλέπει κατά προτεραιότητα τον εμβολιασμό των βρεφών και παιδιών ηλικίας από 6 μηνών έως 5 ετών.

Στις ομάδες αυξημένου κινδύνου περιλαμβάνονται επίσης παιδιά άνω των 5 ετών με συγκεκριμένα χρόνια νοσήματα ή επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως άσθμα, χρόνια καρδιακά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη, ανοσοκαταστολή, νεφροπάθειες και νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα.

Ειδική αναφορά γίνεται σε παιδιά με νοσογόνο παχυσαρκία, καθώς και σε παιδιά που λαμβάνουν μακροχρόνια ασπιρίνη.

Παράλληλα, στις ομάδες προτεραιότητας περιλαμβάνονται οι μαθητές και το προσωπικό ειδικών σχολείων.

Πότε χρειάζονται δύο δόσεις

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 9 ετών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, τα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας που εμβολιάζονται για πρώτη φορά κατά της γρίπης ή έχουν λάβει μόνο μία δόση στο παρελθόν χρειάζονται δύο δόσεις του ενέσιμου αντιγριπικού εμβολίου.

Το ελάχιστο χρονικό διάστημα ανάμεσα στις δύο δόσεις είναι 28 ημέρες.

Αντίστοιχα, για το ρινικό αντιγριπικό εμβόλιο προβλέπεται δεύτερη δόση σε παιδιά κάτω των 9 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί προηγουμένως, με μεσοδιάστημα τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων.

Αντιγριπικό εμβόλιο: Πότε πρέπει να γίνεται

Το υπουργείο Υγείας επισημαίνει ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός πρέπει να πραγματοποιείται έγκαιρα, πριν από την περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας της γρίπης.

Όπως διευκρινίζεται, απαιτούνται περίπου δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό για την ανάπτυξη ανοσολογικής απόκρισης.

Για την Ελλάδα, το συνιστώμενο χρονικό διάστημα είναι από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου.

Ωστόσο, όσοι δεν εμβολιαστούν εντός αυτής της περιόδου μπορούν να πραγματοποιήσουν τον εμβολιασμό και αργότερα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εποχικής γρίπης.

Τι ισχύει για το ρινικό εμβόλιο

Στην εγκύκλιο περιλαμβάνεται και το τριδύναμο ρινικό αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο προβλέπεται για παιδιά και εφήβους ηλικίας από 2 έως κάτω των 18 ετών.

Η χορήγησή του γίνεται με ρινικό εκνέφωμα, σε κάθε ρουθούνι.

Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένες αντενδείξεις. Μεταξύ άλλων, το ρινικό εμβόλιο δεν χορηγείται σε παιδιά με ιστορικό βρογχικού άσθματος ή υποτροπιάζοντα επεισόδια συριγμού κατά τους τελευταίους 12 μήνες, σε παιδιά με ανοσοκαταστολή ή σε όσα λαμβάνουν μακροχρόνια αγωγή με ασπιρίνη.

Η επιλογή του κατάλληλου εμβολίου πρέπει να γίνεται με βάση τις επίσημες συστάσεις και την ιατρική αξιολόγηση.

Τι αναφέρει η εγκύκλιος για τα σχολεία

Το υπουργείο Υγείας υπογραμμίζει ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός συμβάλλει στην προστασία από σοβαρές επιπλοκές της γρίπης και στη μείωση των απουσιών από το σχολείο και την εργασία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους μαθητές και στο προσωπικό ειδικών σχολείων, που περιλαμβάνονται στις ομάδες προτεραιότητας.

Παράλληλα, συστήνονται βασικά μέτρα περιορισμού της μετάδοσης της γρίπης, όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών, η απομόνωση των ασθενών και η αποφυγή συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους.

Η εγκύκλιος δεν θεσπίζει υποχρεωτικό αντιγριπικό εμβολιασμό για το σύνολο των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Τα στοιχεία για την περσινή περίοδο γρίπης

Στην εγκύκλιο παρατίθενται και επιδημιολογικά στοιχεία για την περίοδο 2025-2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ που επικαλείται το υπουργείο, καταγράφηκαν 164 νοσηλείες ασθενών με γρίπη σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και 84 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη κατά το εξεταζόμενο διάστημα.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι η εποχική γρίπη παρουσιάζει συνήθως αύξηση της δραστηριότητάς της τον Ιανουάριο, με κορύφωση μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου, αν και ο ακριβής χρόνος έναρξης του επιδημικού κύματος δεν μπορεί να προβλεφθεί.

Με βάση τα παραπάνω, τονίζεται η σημασία της έγκαιρης πρόληψης και της προστασίας των ομάδων αυξημένου κινδύνου.