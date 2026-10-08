Λουκέτο σε 300 σχολικά κυλικεία: Το νέο πλαίσιο, η τυρόπιτα των 100 γραμμαρίων και οι αυτόματοι πωλητές

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Περίπου 300 σχολικά κυλικεία έχουν κλείσει μέσα σε μόλις δύο μήνες, σύμφωνα με την αντιπρόεδρο του Σωματείου Σχολικών Κυλικείων Αττικής, Μυρτώ Δεμίρη. Η ίδια περιγράφει έναν κλάδο σε ασφυξία, με άγονους διαγωνισμούς, αβεβαιότητα για τις τιμές και έντονες ενστάσεις για το νέο πλαίσιο, ενώ σε σχολεία όπου τα κυλικεία παραμένουν κλειστά προβλέπεται, όπως αναφέρει, ακόμη και η τοποθέτηση αυτόματων πωλητών.

Μέχρι και τα… γραμμάρια μπαίνουν πλέον στο «μικροσκόπιο» των σχολικών κυλικείων: η τυρόπιτα περιορίζεται στα 100 γραμμάρια, το ψωμί του σάντουιτς στα 60 γραμμάρια, ενώ τα αλλαντικά βγαίνουν από το μενού και αντικαθίστανται από βραστό κοτόπουλο ή γαλοπούλα.

Σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας δεν μπορεί να περιορίζεται σε απαγορεύσεις και αυστηρότερες προδιαγραφές στα σχολικά κυλικεία, αλλά, πρέπει να στραφεί συνολικά στην ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής, στις αθλητικές υποδομές, σε δωρεάν κρατικό πρόγραμμα σχολικής σίτισης και στη στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος.

Περίπου 300 σχολικά κυλικεία έχουν βάλει «λουκέτο» μέσα σε μόλις δύο μήνες, σύμφωνα με όσα δήλωσε η αντιπρόεδρος του Σωματείου Σχολικών Κυλικείων Αττικής, Μυρτώ Δεμίρη. Την ίδια ώρα, όπως καταγγέλλει, διαγωνισμοί για την ανάθεση κυλικείων –κυρίως σε Δημοτικά– καταλήγουν άγονοι λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, ενώ το νέο πλαίσιο για τα προϊόντα και τις ποσότητες που επιτρέπονται δημιουργεί νέα δεδομένα για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή «Πρωινή αφετηρία» περιέγραψε την κατάσταση που, σύμφωνα με την ίδια, έχει διαμορφωθεί στα σχολικά κυλικεία μετά την εφαρμογή του νέου πλαισίου του Υπουργείου Υγείας.

Το πλαίσιο έχει στόχο την προώθηση της υγιεινής διατροφής των μαθητών και την ενίσχυση των προδιαγραφών ασφάλειας των τροφίμων στα σχολεία. Ωστόσο, η αντιπρόεδρος του Σωματείου εκφράζει σοβαρές ενστάσεις για επιμέρους προβλέψεις και τις επιπτώσεις τους στη λειτουργία των κυλικείων.

Περίπου 300 «λουκέτα» μέσα σε δύο μήνες

Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση είναι ο αριθμός των κυλικείων που, σύμφωνα με τη Μυρτώ Δεμίρη, έχουν ήδη σταματήσει να λειτουργούν.

Όπως δήλωσε, περίπου 300 σχολικά κυλικεία έχουν κλείσει μέσα στο τελευταίο δίμηνο.

Την ίδια στιγμή, η ίδια αναφέρει ότι σε αρκετά σχολεία και ιδιαίτερα σε Δημοτικά οι διαγωνισμοί για την ανάθεση των κυλικείων καταλήγουν άγονοι, καθώς επαγγελματίες δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον για να αναλάβουν τη λειτουργία τους.

Τυρόπιτα 100 γραμμαρίων και ψωμί 60 γραμμαρίων

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται και το νέο πλαίσιο για τα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται στους μαθητές.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η αντιπρόεδρος του Σωματείου, προβλέπεται όριο 100 γραμμαρίων για την τυρόπιτα και 60 γραμμαρίων για το ψωμί του σάντουιτς.

Παράλληλα, όπως εξήγησε, το αλλαντικό απαγορεύεται και προβλέπεται η αντικατάστασή του από βραστό κοτόπουλο ή βραστή γαλοπούλα.

Η ίδια υποστηρίζει ότι οι νέες προδιαγραφές περιορίζουν σημαντικά τόσο τα είδη όσο και τις ποσότητες των προϊόντων που μπορούν να καταναλώνουν οι μαθητές.

Άγονοι διαγωνισμοί – Στο προσκήνιο οι αυτόματοι πωλητές

Ιδιαίτερη διάσταση αποκτά το πρόβλημα στα σχολεία όπου δεν βρίσκεται επαγγελματίας για να αναλάβει το κυλικείο.

Σύμφωνα με τη Μυρτώ Δεμίρη, ήδη υπάρχουν αρκετές σχολικές μονάδες, κυρίως Δημοτικά, στις οποίες οι σχετικοί διαγωνισμοί αποβαίνουν άγονοι εξαιτίας της έλλειψης ενδιαφέροντος.

Όπως ανέφερε, στο νέο πλαίσιο προβλέπεται η δυνατότητα τοποθέτησης αυτόματων πωλητών στα σχολεία όπου το κυλικείο παραμένει κλειστό.

Η ίδια εκφράζει προβληματισμό για αυτή την προοπτική, θέτοντας ζήτημα ποιότητας και φρεσκάδας των προϊόντων που θα διατίθενται στους μαθητές.

«Το σάντουιτς που εμείς καθημερινά έχουμε είναι διαφορετικό»

Αναφερόμενη στους αυτόματους πωλητές, η αντιπρόεδρος του Σωματείου αντιπαραβάλλει τα προϊόντα τους με εκείνα που, όπως σημειώνει, παρασκευάζονται καθημερινά μέσα στα σχολικά κυλικεία.

«Το σάντουιτς που εμείς καθημερινά έχουμε, με φρέσκο ψωμί και φρέσκα υλικά, φρέσκια ντομάτα, φρέσκο μαρούλι και φρεσκοκομμένο τυρί, είναι διαφορετικό», ανέφερε.

Με αυτόν τον τρόπο εκφράζει την ανησυχία της για το κατά πόσο η αντικατάσταση ενός κλειστού κυλικείου από έναν αυτόματο πωλητή μπορεί να προσφέρει αντίστοιχες επιλογές στους μαθητές.

«Μας υποσχέθηκε ότι θα γίνουν σοβαρές διορθώσεις»

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Μυρτώ Δεμίρη, έχει ήδη υπάρξει επικοινωνία με την Ειρήνη Αγαπηδάκη σχετικά με τα προβλήματα που θέτουν οι επαγγελματίες του κλάδου.

Όπως υποστήριξε, υπήρξε δέσμευση για επανεξέταση του νέου πλαισίου και για διορθώσεις σε συγκεκριμένες προβλέψεις.

Μεταξύ των ζητημάτων που, σύμφωνα με την ίδια, αναμένεται να επανεξεταστούν είναι οι ποσότητες των προϊόντων, αλλά και περιπτώσεις προϊόντων που προβλέπονται στο νέο πλαίσιο χωρίς, όπως αναφέρει, να είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά.

«Μας υποσχέθηκε ότι θα γίνουν σοβαρές διορθώσεις», είναι το μήνυμα που μεταφέρει η αντιπρόεδρος του Σωματείου, με τον κλάδο να αναμένει πλέον τις επόμενες κινήσεις.

Η ίδια τονίζει ότι στόχος είναι αφενός τα παιδιά να έχουν τις σωστές και ασφαλείς επιλογές μέσα στο σχολείο και αφετέρου να μπορούν τα σχολικά κυλικεία να παραμείνουν σε λειτουργία.

Τα περίπου 300 «λουκέτα», οι άγονοι διαγωνισμοί και η προοπτική τοποθέτησης αυτόματων πωλητών σε σχολεία όπου δεν λειτουργεί κυλικείο συνθέτουν, σύμφωνα με όσα περιγράφει η εκπρόσωπος του κλάδου, ένα ιδιαίτερα πιεστικό τοπίο για τα σχολικά κυλικεία.