Σχολικά κυλικεία: Σε «δίαιτα» το μαθητικό κολατσιό – Τέλος οι σοκολάτες, με το γραμμάριο οι πίτες

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Το Υπουργείο Υγείας επανέρχεται με διευκρινίσεις για τις ποσότητες και τα τρόφιμα που μπορούν να πωλούνται στα σχολεία, ξεκαθαρίζοντας ότι τα όρια βάρους αφορούν τα έτοιμα προς κατανάλωση προϊόντα.

Νέες διευκρινίσεις για το αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών κυλικείων δίνει το Υπουργείο Υγείας, επιχειρώντας να βάλει τέλος στις παρερμηνείες που προέκυψαν από την εφαρμογή των περιορισμών στα τρόφιμα που πωλούνται στους μαθητές. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ποσότητες των προϊόντων, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις πίτες και την πίτσα, για τις οποίες διατηρείται το ανώτατο όριο των 100 γραμμαρίων ανά μερίδα.

Η νέα εγκύκλιος εκδόθηκε προκειμένου να αποσαφηνιστούν ζητήματα που ανέκυψαν κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι οι περιορισμοί στο βάρος αφορούν το τελικό προϊόν που διατίθεται προς κατανάλωση και όχι τη ζύμη ή τα υλικά πριν από το ψήσιμο.

Τυρόπιτες και πίτσα: Το όριο των 100 γραμμαρίων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι πίτες και η πίτσα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 100 γραμμάρια ανά μερίδα, ενώ για το κουλούρι προβλέπεται ανώτατο βάρος 80 γραμμαρίων.

Το Υπουργείο Υγείας επισημαίνει ότι οι ποσότητες αυτές υπολογίζονται μετά το ψήσιμο, όταν δηλαδή το προϊόν είναι έτοιμο να καταναλωθεί.

Για την αιτιολόγηση του περιορισμού, επικαλείται διατροφικά δεδομένα σύμφωνα με τα οποία μια πίτα 100 γραμμαρίων καλύπτει το 17% έως 20% των ημερήσιων θερμιδικών αναγκών ενός παιδιού Δημοτικού και το 13% έως 16% των αντίστοιχων αναγκών ενός μαθητή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παράλληλα, η ίδια ποσότητα αντιστοιχεί στο 25% έως 35% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης κορεσμένων λιπαρών και στο 25% της πρόσληψης αλατιού.

Όπως εξηγείται, οι μεγαλύτερες μερίδες αυξάνουν την πρόσληψη θερμίδων, αλατιού και κορεσμένων λιπαρών, ενώ η καθημερινή κατανάλωσή τους μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του σωματικού βάρους.

Για τον λόγο αυτό, προτείνεται τα συγκεκριμένα τρόφιμα να συνδυάζονται με φρούτα, λαχανικά ή γαλακτοκομικά προϊόντα.

Τέλος στα αλλαντικά και τη σοκολάτα

Η εγκύκλιος επαναλαμβάνει την πλήρη απαγόρευση διάθεσης αλλαντικών στα σχολικά κυλικεία.

Στη θέση τους προβλέπεται η χρήση ψητού ή βραστού κρέατος κοτόπουλου ή γαλοπούλας.

Παράλληλα, απαγορεύεται η διάθεση σοκολάτας, ενώ εξακολουθούν να μην επιτρέπονται προϊόντα όπως κρουασάν, τσουρέκι, αλείμματα σοκολάτας, πατατάκια, παγωτά, γρανίτες, αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι αρκετές από αυτές τις απαγορεύσεις δεν αποτελούν νέες ρυθμίσεις, καθώς προβλέπονταν ήδη από το κανονιστικό πλαίσιο του 2013.

Μικρότερες μερίδες σε χυμούς, γάλα και γλυκά

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται και στις επιτρεπόμενες ποσότητες άλλων προϊόντων.

Ειδικότερα:

Οι πίτες περιορίζονται από τα 120 στα 100 γραμμάρια.

Οι χυμοί από τα 330 στα 250 ml.

Το γάλα από τα 500 στα 250 ml.

Τα μπισκότα και τα γλυκά αρτοσκευάσματα από τα 60 στα 50 γραμμάρια.

Τα αποξηραμένα φρούτα και οι ξηροί καρποί από τα 50 στα 30 γραμμάρια.

Το παστέλι και ο χαλβάς από τα 50 στα 40 γραμμάρια.

Παράλληλα, καθορίζονται συγκεκριμένες μερίδες για το ψωμί, το κουλούρι, την πίτσα και τη φρουτοσαλάτα.

Ποια νέα τρόφιμα επιτρέπονται στα σχολικά κυλικεία

Το νέο πλαίσιο δεν περιορίζεται στις απαγορεύσεις, αλλά διευρύνει και τον κατάλογο των προϊόντων που μπορούν να διατίθενται στους μαθητές.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται σαλάτες σε συνδυασμό με πηγές πρωτεΐνης και υδατανθράκων, τόνος, πάστα ελιάς, κεφίρ, αριάνι, επιδόρπια γιαουρτιού, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια, γκοφρέτες δημητριακών, αλείμματα ξηρών καρπών, κομπόστες και κατεψυγμένα φρούτα για την παρασκευή ροφημάτων γάλακτος.

Στόχος των ρυθμίσεων, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, είναι η ενίσχυση των υγιεινών διατροφικών επιλογών στο σχολικό περιβάλλον.

Τι ισχύει για τα προϊόντα με ανώτατες τιμές

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει και διευκρινίσεις για τα διατιμημένα προϊόντα, δηλαδή εκείνα για τα οποία προβλέπονται ανώτατες τιμές πώλησης.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν τις νέες προδιαγραφές και τα ανώτατα όρια μερίδας που έχει καθορίσει το Υπουργείο Υγείας.

Οι οδηγίες αυτές θα ισχύουν μέχρι να ολοκληρωθεί η προσαρμογή των σχετικών κανόνων της αγοράς στο νέο υγειονομικό πλαίσιο, διαδικασία που, όπως αναφέρεται, έχει ήδη δρομολογηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Τέλος, το Υπουργείο Υγείας ζητά από τους αρμόδιους φορείς να ενημερώσουν άμεσα τις σχολικές μονάδες, τις σχολικές επιτροπές και τους υπευθύνους των κυλικείων, ώστε να υπάρχει ενιαία εφαρμογή των προβλεπόμενων κανόνων.