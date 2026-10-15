Σχολικά κυλικεία: Στους δρόμους οι ιδιοκτήτες υπό τον φόβο νέων λουκέτων – Ζητούν voucher και μέτρα στήριξης

Πίνακας περιεχομένων

Η ΠΟΚΔΙΣ καλεί τους επαγγελματίες των σχολικών κυλικείων σε κινητοποιήσεις στις 19 Οκτωβρίου, ζητώντας οικονομική στήριξη και αλλαγές στους κανόνες για τα τρόφιμα.

Σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου προχωρούν οι επαγγελματίες των σχολικών κυλικείων, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις νέες προδιαγραφές για τα τρόφιμα που πωλούνται στους μαθητές. Όπως υποστηρίζουν, οι αλλαγές επιβαρύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους και θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους. Η ΠΟΚΔΙΣ ζητά ακόμα τη χορήγηση ειδικών voucher σίτισης στους μαθητές, με στόχο την πρόσβασή τους σε υγιεινά και ποιοτικά τρόφιμα από τα σχολικά κυλικεία.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κυλικείων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (ΠΟΚΔΙΣ) καλεί τους επαγγελματίες του κλάδου σε συγκεντρώσεις στις 14:00, στις περιφέρειες όλης της χώρας, με βασικά αιτήματα την οικονομική στήριξη και την τροποποίηση συγκεκριμένων κανονισμών λειτουργίας.

Τα αιτήματα της Ομοσπονδίας

• Οικονομική ενίσχυση των μαθητών και των οικογενειών τους με voucher για υγιεινά, σωστά προϊόντα από το σχολικό κυλικείο!

• Οικονομικά Μέτρα στήριξης για τον κλάδο! Απαλλαγή μισθώματος για τον πρώτο χρόνο προσαρμογής των παιδιών στα νέα δεδομένα. Μείωση ΦΠΑ για τα σχολικά κυλικεία. Φορολογικά μέτρα ελάφρυνσης. Επιδότηση εκσυγχρονισμού εξοπλισμού.

• Δωρεάν επιμόρφωση για τους επαγγελματίες του κλάδου.

• Όχι στην απώλεια της εγγύησης των κυλικειαρχων όταν αναγκαζόμαστε να αποχωρήσουμε πρόωρα, λόγω των ριζικών αλλαγών της εργασίας μας.

• Κοινές διατροφικές οδηγίες, κανόνες και νομοθεσία για οποιοδήποτε γεύμα παρέχεται στους μαθητές από κρατικές δομές και φορείς.

• Εμπλουτισμός της λίστα προϊόντων με τα επιτρεπόμενα υλικά ( κοτόπουλο + γαλοπούλα σε προϊόντα ή άλλη μορφή όπως nuggets).

• Διαβάθμιση στις ποσότητες των ειδών ανάλογες των διατροφικών αναγκών των μαθητών ανά ηλικία.

• Βελτίωση των υποδομών των σχολικών κυλικείων από το κράτος.

• Τέλος στα εισερχόμενα παρανόμως delivery στα σχολεία! Ισχύς ορίων και όρων για την άδεια εξόδου μαθητών από το σχολείο.

• Συμμετοχή του κλάδου στον θεσμικό διάλογο για την διαμόρφωση αποφάσεων που μας αφορούν.

• Έξω από τα σχολεία οι αυτόματοι πωλητές!

• Ουσιαστική στήριξη από το κράτος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων!

Περίπου 300 «λουκέτα» μέσα σε δύο μήνες

Περίπου 300 σχολικά κυλικεία έχουν κλείσει μέσα σε μόλις δύο μήνες, σύμφωνα με την αντιπρόεδρο του Σωματείου Σχολικών Κυλικείων Αττικής, Μυρτώ Δεμίρη. Η ίδια περιγράφει έναν κλάδο σε ασφυξία, με άγονους διαγωνισμούς, αβεβαιότητα για τις τιμές και έντονες ενστάσεις για το νέο πλαίσιο, ενώ σε σχολεία όπου τα κυλικεία παραμένουν κλειστά προβλέπεται, όπως αναφέρει, ακόμη και η τοποθέτηση αυτόματων πωλητών.

Μέχρι και τα… γραμμάρια μπαίνουν πλέον στο «μικροσκόπιο» των σχολικών κυλικείων: η τυρόπιτα περιορίζεται στα 100 γραμμάρια, το ψωμί του σάντουιτς στα 60 γραμμάρια, ενώ τα αλλαντικά βγαίνουν από το μενού και αντικαθίστανται από βραστό κοτόπουλο ή γαλοπούλα.

Σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας δεν μπορεί να περιορίζεται σε απαγορεύσεις και αυστηρότερες προδιαγραφές στα σχολικά κυλικεία, αλλά, πρέπει να στραφεί συνολικά στην ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής, στις αθλητικές υποδομές, σε δωρεάν κρατικό πρόγραμμα σχολικής σίτισης και στη στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος.