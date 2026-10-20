Πιστοποίηση Β1 επιπέδου ΤΠΕ: Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις και ποιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται συμμετοχή

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Η πρώτη περίοδος πιστοποίησης θα διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο και αφορά εκπαιδευτικούς που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα προβλεπόμενα προγράμματα επιμόρφωσης, αλλά δεν έχουν ακόμη λάβει πιστοποίηση.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικών για το Β1 επίπεδο ΤΠΕ αναμένεται να ξεκινήσουν το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της δράσης για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη και την επιμόρφωση Β’ Επιπέδου ΤΠΕ.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ τα προγράμματα πιστοποίησης θα πραγματοποιηθούν κατά το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2026. Πρόκειται για την πρώτη περίοδο πιστοποίησης της συγκεκριμένης πράξης, η οποία υλοποιείται από το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» σε συνεργασία με το ΙΕΠ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027, μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή». Σε επόμενες περιόδους προβλέπονται πιστοποιήσεις στα επίπεδα Β1, Β2 και Α’ ΤΠΕ.

Πώς διεξάγονται οι εξετάσεις

Οι εξετάσεις είναι ψηφιακές δοκιμασίες βασισμένες στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, ανά συστάδα κλάδων εκπαιδευτικών, και στοχεύουν στην αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά την επιμόρφωση.

Διεξάγονται σε Πανεπιστήμια, σε κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια που λειτουργούν ως Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) στις περιφέρειες της χώρας. Κάθε υποψήφιος λαμβάνει τεστ με ερωτήσεις αυτόματης διόρθωσης (πολλαπλής επιλογής, σωστού/λάθους, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών κ.ά.), τις οποίες απαντά ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής πιστοποίησης.

Ποιοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά:

Εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ μέσω Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), από τον Μάιο 2017 έως τον Ιούλιο 2026, και δεν έχουν ακόμη πιστοποιηθεί.

Εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν επιτυχώς προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ (παραδοσιακού ή μεικτού μοντέλου) στα Κ.Σ.Ε. από το 2008 έως το 2015 και δεν έχουν πιστοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν πέρασαν προηγούμενες εξετάσεις πιστοποίησης.

Το επιμορφωτικό υλικό είναι διαθέσιμο στους δικαιούχους μέσω της Πύλης Ενημέρωσης (https://e-pimorfosi.cti.gr, μενού «Υλικό Επιμόρφωσης/Πιστοποίησης» → «Επιμορφωτικό Υλικό»), με σύνδεση μέσω των κωδικών που ήδη χρησιμοποιούν στα συστήματα επιμόρφωσης. Παράλληλα, στο πλαίσιο των Κοινοτήτων Μάθησης και Πρακτικής Β’ επιπέδου ΤΠΕ, θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες προετοιμασίας ανά συστάδα.

Για ενημέρωση και υποβολή ερωτημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Πύλη Ενημέρωσης της Πράξης και να απευθύνονται στην υπηρεσία υποστήριξης Help Desk.