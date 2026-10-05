Ειδική Αγωγή: Αμέτρητα τα προβλήματα σε ΕΕΕΕΚ – Βανδαλισμοί, κλοπές και τεράστιες ελλείψεις προσωπικού

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Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, προσβασιμότητας και στελέχωσης καταγγέλλονται στο ΕΕΕΕΚ Μαθητών με Προβλήματα Όρασης και Πολλαπλές Αναπηρίες Αιγάλεω, με την ΕΣΑμεΑ να ζητά την άμεση λήψη μέτρων για μια σχολική μονάδα στην οποία φοιτούν 87 μαθητές με αναπηρία.

Η εικόνα που μεταφέρεται είναι ιδιαίτερα ανησυχητική: φθαρμένες και κατεστραμμένες υποδομές, επαναλαμβανόμενοι βανδαλισμοί, κλοπές και παραβιάσεις, αλλά και μεγάλη έλλειψη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, σήμερα υπηρετούν μόλις 3 μόνιμοι και 1 αναπληρωτής για 87 μαθητές με εγκεφαλική παράλυση, τύφλωση, αυτισμό και άλλες αναπηρίες.

Η ΕΣΑμεΑ, μεταφέροντας και τις επισημάνσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ΕΕΕΕΚ Τυφλών Πολυανάπηρων Αιγάλεω, κάνει λόγο για προβλήματα που αγγίζουν άμεσα την ασφάλεια, την προσβασιμότητα, την υγεία, την εκπαιδευτική διαδικασία και την αξιοπρέπεια των μαθητών.

«Περιβάλλον ανασφάλειας και εγκατάλειψης»

Ιδιαίτερα έντονη είναι η αναφορά στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη σχολική μονάδα, η οποία, όπως επισημαίνεται, έχει δημιουργήσει ένα «περιβάλλον ανασφάλειας και εγκατάλειψης» που δεν συνάδει με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του σχολείου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται αρχικά οι κτιριακές υποδομές. Ζητείται η άμεση αποκατάσταση των φθαρμένων και κατεστραμμένων σημείων του κτιρίου, αλλά και συνολικός έλεγχος των εγκαταστάσεων, ώστε να εντοπιστούν και να αποκατασταθούν τα προβλήματα που υπάρχουν.

Οι παρεμβάσεις αυτές κρίνονται απαραίτητες, καθώς πρόκειται για ένα σχολικό περιβάλλον που καλείται να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες μαθητών με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες.

Βανδαλισμοί, κλοπές και παραβιάσεις

Σοβαρό ζήτημα τίθεται και για τη φύλαξη του ΕΕΕΕΚ. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, έχουν σημειωθεί επαναλαμβανόμενοι βανδαλισμοί, κλοπές και παραβιάσεις, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της σχολικής μονάδας.

Για τον λόγο αυτό ζητείται η λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων φυσικής προστασίας και φύλαξης, με συνεχή παρουσία κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού σε 24ωρη βάση, καθώς και η ενίσχυση όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας.

Όπως τονίζεται, στόχος είναι οι μαθητές να μπορούν να συμμετέχουν απρόσκοπτα στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς εμπόδια και αποκλεισμούς και με συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρέπειας.

Μόλις 4 άτομα Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για 87 μαθητές

Ιδιαίτερα σοβαρή παρουσιάζεται και η κατάσταση σε επίπεδο στελέχωσης. Η ΕΣΑμεΑ στηλιτεύει τη μεγάλη έλλειψη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, υπάρχουν 3 μόνιμοι και 1 αναπληρωτής για συνολικά 87 μαθητές με εγκεφαλική παράλυση, τύφλωση, αυτισμό και άλλες αναπηρίες.

Η αναλογία που προκύπτει είναι περίπου ένας Ειδικός Βοηθός ανά 22 μαθητές, σε ένα σχολείο στο οποίο οι ανάγκες υποστήριξης είναι αυξημένες λόγω του προφίλ των μαθητών που φοιτούν σε αυτό.

Ζητούν τουλάχιστον 20 ακόμη Ειδικούς Βοηθούς

Μπροστά σε αυτή την εικόνα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ζητά την άμεση πρόσληψη τουλάχιστον 20 επιπλέον Ειδικών Βοηθών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μεγάλη έλλειψη προσωπικού.

Η ΕΣΑμεΑ ζητά συνολικά άμεσες λύσεις στα προβλήματα του ΕΕΕΕΚ, υπογραμμίζοντας ότι οι μαθητές με αναπηρία δικαιούνται ένα ασφαλές, κατάλληλο και αξιοπρεπές σχολικό περιβάλλον, με τις αναγκαίες υποδομές, μέτρα προστασίας και επαρκή στελέχωση.