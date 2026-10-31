ΟΠΕΚΑ – Επίδομα παιδιού Α21: Πότε μπαίνουν οι δύο τελευταίες δόσεις του 2026 – Τι ισχύει για τον Ιανουάριο

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Δύο ακόμη τακτικές πληρωμές του επιδόματος παιδιού Α21 αναμένονται έως το τέλος του 2026. Πότε εκτιμάται ότι θα καταβληθούν η πέμπτη και η έκτη δόση, τι ισχύει για πιθανή συμπληρωματική πληρωμή τον Ιανουάριο και ποια προθεσμία πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις επόμενες πληρωμές του επιδόματος παιδιού Α21 από τον ΟΠΕΚΑ, με χιλιάδες οικογένειες να αναμένουν τις δύο τελευταίες τακτικές δόσεις του 2026. Η πέμπτη πληρωμή αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου και η έκτη πριν από την ολοκλήρωση του έτους, ενώ στο προσκήνιο βρίσκεται και η προθεσμία της 13ης Νοεμβρίου για την υποβολή νέων αιτήσεων και την τροποποίηση όσων έχουν ήδη καταχωριστεί.

Οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν εγκαίρως την κατάσταση της αίτησής τους, καθώς η απλή συμπλήρωση των στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν εξασφαλίζει την καταβολή του επιδόματος.

Καθοριστική προϋπόθεση είναι η οριστική υποβολή και η έγκριση της αίτησης, ενώ όσες παραμένουν προσωρινά αποθηκευμένες δεν λαμβάνονται υπόψη για την πληρωμή.

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε αναμένεται η πέμπτη και η έκτη δόση

Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ ανά δίμηνο, με τις επόμενες πληρωμές να προγραμματίζονται για το τέλος Νοεμβρίου και τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα, η πέμπτη δόση εκτιμάται ότι θα καταβληθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, καθώς πρόκειται για την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Η ημερομηνία αυτή, ωστόσο, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί με επίσημη ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ.

Για την έκτη και τελευταία τακτική δόση του 2026, ως πιθανό διάστημα πληρωμής αναφέρεται το 21–23 Δεκεμβρίου.

Η καταβολή της έκτης δόσης μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου, με την ακριβή ημερομηνία να αναμένεται από τον Οργανισμό.

Θα υπάρξει επιπλέον πληρωμή τον Ιανουάριο του 2027;

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμπληρωματικής καταβολής για δικαιούχους με εκκρεμότητες.

Σε σχετικό δημοσίευμα αναφέρεται ως πιθανή ημερομηνία η 29η Ιανουαρίου 2027, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Επισημαίνεται ότι μια τέτοια πληρωμή δεν θα αποτελούσε έβδομη τακτική δόση για όλους τους δικαιούχους, αλλά ενδεχόμενη εκκαθάριση εκκρεμών περιπτώσεων.

Αιτήσεις Α21: Η προθεσμία της 13ης Νοεμβρίου

Παράλληλα με την αναμονή των πληρωμών, συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα παιδιού.

Σύμφωνα με το αναφερόμενο χρονοδιάγραμμα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα παραμένει διαθέσιμη έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00.

Μέχρι τότε, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση ή να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις ήδη καταχωρισμένων αιτήσεων.

Η συγκεκριμένη προθεσμία αφορά την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας της εφαρμογής και δεν πρέπει να συγχέεται με οριστικό κλείσιμο του συστήματος για ολόκληρο το έτος.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας επιδόματος παιδιού της ΗΔΙΚΑ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Προσοχή: Πότε μια αίτηση δεν υπολογίζεται για πληρωμή

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι αφορά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αίτησή τους.

Η προσωρινή αποθήκευση δεν ισοδυναμεί με υποβολή.

Αυτό σημαίνει ότι ένας ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία, αλλά εφόσον δεν έχει ολοκληρώσει την οριστική υποβολή, η αίτηση θεωρείται μη υποβληθείσα.

Για να εξεταστεί η χορήγηση του επιδόματος, απαιτείται η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να εγκριθεί.

Επομένως, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγχουν:

Εάν η αίτηση έχει υποβληθεί οριστικά.

Εάν τα καταχωρισμένα στοιχεία είναι σωστά.

Εάν απαιτείται κάποια διόρθωση.

Εάν η αίτηση έχει εγκριθεί ή εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου.

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι πριν από την επόμενη πληρωμή

Όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή και να ελέγξουν την κατάστασή της.

Εάν διαπιστώσουν ότι η αίτηση έχει παραμείνει σε προσωρινή αποθήκευση, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Αντίστοιχα, όσοι έχουν εκκρεμότητες ή χρειάζεται να τροποποιήσουν στοιχεία καλούνται να κινηθούν εγκαίρως.

Οι ακριβείς ημερομηνίες καταβολής της πέμπτης και της έκτης δόσης θα οριστικοποιηθούν με τις επίσημες ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΑ.