Στέγαση εκπαιδευτικών: Το σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη εκπαιδευτικών – Ποιούς θα αφορά

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Η Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ΕΡΤ, παρουσίασε τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για τη δημιουργία περισσότερων από 10.000 νέων φοιτητικών κλινών και τις παρεμβάσεις για τη στέγαση εκπαιδευτικών σε νησιωτικές και τουριστικές περιοχές.

Η ενίσχυση της φοιτητικής στέγης και η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος των εκπαιδευτικών αποτελούν δύο από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας για τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ΕΡΤ, παρουσίασε τον σχεδιασμό για νέες φοιτητικές εστίες, ανακαινίσεις πανεπιστημιακών υποδομών και μέτρα στήριξης για όσους υπηρετούν σε περιοχές με υψηλό κόστος διαβίωσης.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η δημιουργία περισσότερων από 10.000 νέων φοιτητικών κλινών τα επόμενα χρόνια, ενώ παράλληλα προωθούνται έργα ανακαίνισης πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος σε νησιωτικές και τουριστικές περιοχές.

Νέες φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ

Η υπουργός Παιδείας, μιλώντας στην ΕΡΤ, στάθηκε ιδιαίτερα στο πρόγραμμα δημιουργίας και ανακαίνισης φοιτητικών εστιών μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη, έργα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στην Κρήτη, ενώ αντίστοιχες παρεμβάσεις προχωρούν στη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο δημιουργείται για πρώτη φορά φοιτητική εστία δυναμικότητας 198 κλινών σε ανακαινισμένο κτίριο.

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Στόχος οι 10.000 νέες κλίνες

Όπως τόνισε η υπουργός, το Υπουργείο Παιδείας επιδιώκει μέσα στα επόμενα χρόνια να αυξήσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα φοιτητικής στέγης, αποδίδοντας περισσότερες από 10.000 νέες κλίνες σε ολόκληρη τη χώρα.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι εργασίες αναβάθμισης υφιστάμενων εστιών, μεταξύ των οποίων και οι παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις της Πατησίων, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης των πανεπιστημιακών υποδομών.

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Παρεμβάσεις 220 εκατ. ευρώ στα πανεπιστήμια

Η Σοφία Ζαχαράκη επισήμανε επίσης ότι μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου δρομολογούνται έργα συνολικού ύψους άνω των 220 εκατ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις αφορούν 17 πανεπιστημιακά κτίρια και περιλαμβάνουν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των ιδρυμάτων.

Το σχέδιο για τη στέγαση εκπαιδευτικών

Ξεχωριστή αναφορά έκανε η υπουργός και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε νησιά και τουριστικές περιοχές, όπου το αυξημένο κόστος κατοικίας δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με στόχο την αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων που θα ανακαινίζονται και θα διατίθενται σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές.

Φορολογικά κίνητρα και επιστροφή ενοικίου

Παράλληλα, η υπουργός υπενθύμισε ότι εφαρμόζονται μέτρα στήριξης για όσους υπηρετούν μακριά από την κατοικία τους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διπλή επιστροφή ενοικίου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθώς και φορολογικά κίνητρα για ιδιοκτήτες που επιλέγουν να εκμισθώσουν ακίνητα σε εκπαιδευτικούς, ενισχύοντας τις διαθέσιμες επιλογές στέγασης στις περιοχές με αυξημένες ανάγκες.