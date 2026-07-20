Εκπαιδευτικοί και Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας: Τι απάντησε το Υπουργείο Παιδείας για την κατάργηση της συμμετοχής τους

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Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Στέφανου Παραστατίδη επιβεβαιώνει ότι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξακολουθούν να εξαιρούνται από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), μετά τις αλλαγές που εισήγαγε ο νόμος 5143/2024.

Το ΥΠΑΙΘΑ, ωστόσο, υπενθυμίζει ότι παραμένει σε ισχύ η ειδική διαδικασία μετάταξης για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν επί σειρά ετών με απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς του υπουργείου.

Την κυβερνητική θέση σχετικά με το αίτημα επαναφοράς του δικαιώματος συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) αποσαφήνισε το Υπουργείο Παιδείας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Στέφανου Παραστατίδη.

Ο βουλευτής είχε κάνει λόγο για έντονη αναστάτωση και αίσθημα αδικίας που έχει προκαλέσει σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς η νομοθετική ρύθμιση του ν. 5143/2024, με την οποία καταργήθηκε η δυνατότητα συμμετοχής τους στο ΕΣΚ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για δυσμενή διάκριση σε βάρος μιας ολόκληρης κατηγορίας δημοσίων υπαλλήλων.

Μεταξύ άλλων, ζήτησε να πληροφορηθεί εάν υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας δημιουργούσε προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων, καθώς και αν το Υπουργείο προτίθεται να επανεξετάσει τη σχετική διάταξη.

Στην απάντησή του, το ΥΠΑΙΘΑ παρέπεμψε στις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 5143/2024 και στις τροποποιήσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016, επισημαίνοντας ότι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν πλέον εξαιρεθεί από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

«Από την ψήφιση του άρθρου 57 του ν. 5143/2024, δεν υφίσταται πλέον η δυνατότητα μετάταξης του ως άνω προσωπικού ούτε στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΑ, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας», αναφέρει χαρακτηριστικά η απάντηση του υπουργείου.

Παράλληλα, το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι εξακολουθεί να ισχύει η ειδική διάταξη του άρθρου 83 του ν. 5291/2026, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα μετάταξης μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν με απόσπαση για τουλάχιστον πέντε συνεχόμενα έτη στην Κεντρική Υπηρεσία, σε περιφερειακές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΑΙΘΑ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η διαδικασία αυτή έχει ήδη αποδώσει αποτελέσματα, καθώς με την απόφαση 85058/Γ2/25-6-2026 ολοκληρώθηκε η μετάταξη 67 εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΑ, ενώ οι διαδικασίες για τις υπόλοιπες υπηρεσίες και φορείς βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Η απάντηση του ΥΠΑΙΘΑ, πάντως, δεν αφήνει περιθώρια για άμεση επαναφορά των εκπαιδευτικών στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, διατηρώντας σε ισχύ το υφιστάμενο πλαίσιο που θεσπίστηκε με τον νόμο 5143/2024.