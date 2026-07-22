Έρχονται νέες πληρωμές: Ποιοί πάνε ταμείο

Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου επανέρχεται με αιχμηρή παρέμβαση για το εγχείρημα του Πολλαπλού Σχολικού Βιβλίου, θέτοντας σειρά ερωτημάτων προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, την πορεία υλοποίησης του έργου και την έλλειψη ενημέρωσης για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής των σχολικών εγχειριδίων.